39歲林熹瞳IG感性發文36字 疑宣布離婚引發網民憂心

39歲的林熹瞳（Rachel）自2006年從香港演藝學院戲劇系畢業後，參與了多部影視劇的演出，其中以《怪誕》電影系列最為觀眾熟知。她於2022年加入無綫
，並參演了《逆天奇案》、《法言人》、《再見·枕邊人》等多部劇集。2020年10月，林熹瞳與交往三年的圈外男友何思哲（Carson）在教堂舉行了浪漫婚禮，兩人經常在社交平臺上分享恩愛瞬間，讓人羨慕不已。但日前林熹瞳在社交平台忽然上傳一則36字的發文，疑似宣布離婚！
林熹瞳疑宣布已離婚 引發網民憂心
林熹瞳突然在日前（16日）於IG上發佈了一則圖文，圖上寫道：「感謝多年照顧陪伴，現在轉個方式繼續互相支持守護。衷心祝福一切平安美好，幸福快樂！」這則短帖引發了大量網民的猜測，紛紛留言向她求證：「你要同另一半分開嗎？」、「怎麼了Rachel，難道是離了？」、「呢排好多人都失戀，我都係其中一份子，加油呀！」不少人表示擔憂，並留言為她打氣：「加油」、「保重」、「要開開信心繼續前行！」但林熹瞳本人暫時未有回覆。
林熹瞳曾經歷流產 打擊深重
其實，林熹瞳Rachel在婚後曾經歷過流產，這對她造成了極大的打擊。婚後翌年，Rachel在社交平台上公布自己懷孕8周4日，但BB突然無心跳，她向網友求助，後來她傷痛地表示已流產：「有無限多的傷心、憤怒、哀痛和疑問。」她透露流產後仍無法走出陰霾，還將自己封閉起來：「除咗老公，乜人都唔想見，日日人唔似人鬼唔似鬼！」