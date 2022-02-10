43歲林燕玲小飛俠相隔10年重返主播枱 加盟鳳凰衛視報新聞
相隔十年出山重操故業
有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，所指的是小飛俠林燕玲，她於11年離開now寬頻電視，退出主播之列，先後轉到渣打銀行擔任「認股證銷售副董事」及林建岳旗下的麗新集團任傳訊部副總裁。17年與圈外男友葉浩文結婚，20年4月兒子出世，大家都以為小飛俠唔會再復出，點知世事無絕對。
專業登場
正當不少電視台新聞主播都另謀高就，43歲的小飛俠在社交網宣布復出，在鳳凰衛視香港台黃金時段晚上7點主持節目《全球新聞報道》，相隔十年再以新聞主播身份與觀眾見面。日前小飛俠終於正式上班，以一身全紅套裝裙亮相，雖然已為人妻人母，不過依舊明艷照人，獲不少網民紛紛留言大讚：「風采依然」、「端莊大方得體」、「大將風範」等等。
低調處理老公疑似出軌傳聞
小飛俠的圈外老公葉浩文於2020年尾被爆與落選港姐兼前同事周依婷（Phoebe）密會，事後林燕玲低調處理，相隔數月後高調晒為老公慶生的蜜照，本以為雨過天睛，點知去年5月林燕玲43歲生日，卻遭人貼街招贈慶，點名指控其夫葉浩文（Krik）疑非法收取回佣及亂搞男女關係﹗
小飛俠老公公司樓下貼滿街招
去年小飛俠43歲生日，老公葉浩文任職的保險公司樓下貼滿街招，街招上寫上「小飛俠5.5生日快樂，我真係恭喜你」，內容主要指控其夫葉浩文，「周圍呃師奶錢返嚟養你，仲喺公司亂搞男女關係，被人影完仲繼續搞」、「好生性，偷食完抹乾淨咀(嘴)先返屋企…不過人哋幫佢落咗個仔」，並提供電話請大家舉報葉浩文的「罪證」。小飛俠回應傳媒時表示已報警求助，其他不便透露。
老公密會港姐後半年晒慶生照
林燕玲在2017年下嫁金融才俊葉浩文後，育有一子，夫妻不時合體放閃，並在社交網分享一家三口溫馨合照，但前年12月卻驚爆林燕玲老公葉浩文，背妻撻著13年落選港姐周依婷（Phoebe）十個多月，即在林燕玲懷胎期間一直過從甚密。但林燕玲低調處理，去年生日更高調晒與老公慶生的照片。
與小三相差十六年
前年12月驚爆林燕玲老公葉浩文暗撻舊同事、13年落選港姐周依婷（Phoebe），28歲的周依婷年輕林燕玲差不多十六年，據知葉浩文和Phoebe曾在同一公司工作，當葉浩文轉新工，但跟舊公司任職接待員的Phoebe仍保持密切關係，葉浩文為跟Phoebe約會，在午膳時間特別過海短敍，撐枱腳後分頭離開，曾在冇人暗巷情不自禁攬攬等親密動作。
老公與同事搞曖昩傳遍公司
小飛俠老公葉浩文趁lunch密會Phoebe，平時都盡好老公責任，會接老婆林燕玲收工，然後齊齊返家，表面功夫做到足﹗爆料者指小飛俠老公葉浩文同Phoebe撻著時，小飛俠林燕玲已懷胎七個月，據知葉浩文和Phoebe撻著後毫不避嫌返工、食晏及放工都孖住一齊，曖昧關係已傳遍公司，故早已令同事看不過眼，欲撕破葉浩文好先生假面具。
小三是富家女熱愛玩小紅書
常見問題
林燕玲復出做主播?
前新聞小花林燕玲於11年退出主播之列, 先後擔任不同高職, 亦結婚生子, 但早前宣佈加盟…詳情請看
林燕玲「小飛俠」曾有婚姻問題?
早前圈外老公葉浩文被爆與落選港姐兼前同事密會, 事後林燕玲低調處理, 但竟遭…詳情請看