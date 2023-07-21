45歲「小飛俠」林燕玲逆生長狂曬新工作Look 獲網民勁讚靚過AI主播
林燕玲 要每天早起五點上班
林燕玲自2011年離開NowTV，到去年開始復出，加入鳳凰衛視香港台，主持晚上7點《全球新聞報道》，近月她轉為主持早上7點《香港晨報》，日前她就在社交網大曬自己上班的造型，並講到：「主播的工作節奏真的蠻瘋狂的，每天早起五點上班，這真的很多人想像不到吧！但是習慣了之後，反而挺不錯的。現在放工的時候，坐著公司的shuttle bus，享受寧靜的片刻。」
「人生態度就是努力地工作」
林燕玲又續說：「其實我的人生態度就是努力地工作，然後盡情地放鬆自己。這樣的生活節奏，讓我更加珍惜每一個休息的時刻。」引來前主播好友黃婉曼都驚訝問她：「要返咁早？」此外林燕玲又在日前曬出自己報新聞時的工作照，相中的她一身專業打扮，穿著淡紫色西裝，並束起頭髮，獲網民大讚她皮膚白滑又有氣質，五官更加係「零死角」，仲靚過近期興起的AI主播。
網民勁讚真人靚過AI
原來林燕玲近日都有趁熱鬧，大玩AI美圖，一連po出多張「RubyLamAI」的相片，其中一張更變為她社交網上的頭像照，顯然對經過AI美化後的自己相當滿意，不過網民就認為原本的她更加好睇，紛紛表示：「真人靚好多囉」、「認唔到係你呀」、「AI太膠，你真人更靚」、「我唔要AI，比返真人我睇」、「真人已經係咁，無分別」等等。
林燕玲相隔10年重返新聞界 升呢做人母
林燕玲曾先後在無綫電視翡翠台與now新聞台擔任主播，但在2011年便離開新聞界，一度轉投金融界，出任渣打銀行股票衍生及中介銷售部窩輪銷售副董事。經過10年時間，林燕玲再次回到幕前，在鳳凰衛視香港台黃金時段晚上7點主持節目《全球新聞報道》，當時觀眾已大讚她風采依然、端莊大方得體，看起來相當年輕一點也不像已為人母。
2003年入行做主播
林燕玲非修讀新聞系出身，她大學時於香港科技大學就讀生物化學系，2003年加入TVB接受訓練半年後擔任新聞主播，間中亦有出外採訪。由於她當年額頭前有一小撮頭髮，如卡通人物「阿童木」一樣，故有「小飛俠」之稱。2006年初，林燕玲轉投now財經台，後到渣打任職衍生及中介銷售部窩輪銷售副董事。渣打結束衍生工具部後，林燕玲加入林建岳旗下麗新集團，擔任傳訊部副總裁，之後再到ViuTV主持財經節目，直到去年重返新聞主播崗位，加入鳳凰衛視香港台。
主持港台節目大晒逆齡功力
總結2022年，林燕玲指今年自己產量超多，主持的節目包括有鳳凰衛視的《全球新聞報道》、《小飛俠盤點》和《你所不知道的香港》，還有香港電台節目《童聲童想》和《甜睡BB瞓冧啲》，在擔任節目主持的時候，林燕玲就一改做新聞主持時的成熟形象，不時穿著便服及放下長髮，獲網民大讚她逆齡生長，似足廿歲左右的大學生。
樂觀面對老公出軌傳聞 寄語女生：投資自己身上
林燕玲於2017年與當時圈外男朋友葉浩文結婚，在2020年4月誕下兒子。怎料，於2020年尾爆出其老公與港姐兼前同事周依婷（Phoebe）密會，林燕玲不單在工作上成熟冷靜，就連處理感情事也如是，她低調處理傳聞，相隔數月後高調晒為老公慶生的蜜照，更護夫強調情不變。
林燕玲曾在節目中被提到舊事，當時她以大方樂觀方式回應：「我會對自己說，不要把自己在別人心目中的位置看得太過重要，我們只是人海中的一粒微塵，只在篇幅上佔了一個位置，別人茶餘飯後的一個話題，僅是過眼雲煙，所以不要給自己太大壓力。」師妹黃婉曼也大讚她非常有自信，EQ很高！
林燕玲明白人生不如意事十常八九，她往往選擇保持樂觀態度面對，她也慶幸自己在工作上沒有很失意的事情，就算沮喪，她也輕鬆面對笑指，「工作只是人生一部分。」
公開兩招凍齡方法
林燕玲踏入40+4之齡，又是一子之母，但經常聽到別人大讚：「妳真係無變過喎」，其實林燕玲凍齡的方法不多，只有兩項——捨得將錢投資在自己身上，花錢護膚與買健身會藉做運動，自自然然就會散發光彩，愈來愈美！
林燕玲也提醒女生：「除咗靠運動，飲食都緊要，少吃澱粉質多吃高蛋白質食物，就事半功倍啦！」
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