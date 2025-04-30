林珊珊爆鄭伊健不再拍內地綜藝2大原因 拍到超唔開心兼呻「我地係咪好等錢使」
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與鄭伊健相識的緣起57歲鄭伊健與經理人林珊珊合作超過30年，堪稱他事業背後的重要推手。近日林珊珊接受電影人文雋的YouTube節目訪問，除咗喺訪問中大談與鄭伊健相識的緣起，更首次透露鄭伊健不再參與內地綜藝的2大原因……
林珊珊力讚鄭伊健「好少可咁純品嘅男仔」
林珊珊回憶，90年代她在唱片公司國際音樂部門工作時，得知本地音樂部旗下藝人鄭伊健的唱片銷量不俗，雖然當時他的歌曲未算大紅，但已引起她的興趣。後來在公司偶遇鄭伊健，林珊珊形容他「好少可咁純品嘅男仔」，與其他男歌手截然不同，且充滿潛力。林珊珊亦直言認為「有得做」，並主動向上司提出為鄭伊健主理新唱片。後來，鄭伊健與TVB約滿，正式邀請林珊珊擔任其經理人，並開啟長達30年嘅合作。
鄭伊健不再拍內地綜藝2大原因曝光
近年唔少香港藝人北上發展，《古惑仔》系列的謝天華、林曉峰、陳小春等都積極參與內地綜藝，成為「大灣仔」，不過鄭伊健就甚少北上吸金。文雋在節目中提到：「呢十年八年，佢（鄭伊健）話唔去大灣區就唔去大灣區，同顏色無關，唔係任何理由，就只係佢唔鍾意」。
林珊珊大爆鄭伊健唔參與內地綜藝嘅兩大原因：「第一，我哋喺內地發展係早過好多好多藝人之前。第二，大灣區個case，因為好多時候，佢哋邀請嘅大部份係做綜藝。綜藝係佢（伊健）最弱一環。」林珊珊隨後表示鄭伊健拍過內地綜藝後，覺得自己唔鍾意做呢樣嘢：「佢根本唔可以接受到有個camera跟實，或者有個camera瞓緊覺都要拍。佢根本都唔喜歡做呢樣嘢，唔喜歡又點解要做呢？」
鄭伊健自知交唔到功課畀製作組
林珊珊透露，鄭伊健多年前曾與陳小春一同參與內地綜藝，經歷上山下海的挑戰，不過最終都係感到唔適應。她指，鄭伊健自知難以「交功課」畀製作組，導致自己與製作團隊都唔開心：「成件事都唔開心，佢就會問『珊珊，我地係咪好等錢使呀？』，我通常會話『OK頂得住』，咁佢就會話『頂得住就唔接啦』」。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk、youtube@無國界醫生資料或影片來源：原文刊於新假期