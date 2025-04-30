林珊珊爆鄭伊健不再拍內地綜藝2大原因 拍到超唔開心兼呻「我地係咪好等錢使」

與鄭伊健相識的緣起57歲鄭伊健與經理人林珊珊合作超過30年，堪稱他事業背後的重要推手。近日林珊珊接受電影人文雋的YouTube節目訪問，除咗喺訪問中大談與鄭伊健相識的緣起，更首次透露鄭伊健不再參與內地綜藝的2大原因……