林盛斌告別九龍塘三層獨立屋 升級同區大型豪宅成逆市奇葩
逆市換大屋
現年42歲林盛斌向來顧家又勤力，吸金能力極強，被封「隱形富豪」，同太太及4子女家住九龍塘的三層獨立屋，一家六口幸福滿滿。日前Bob在IG上載一張相片，影低一家六口住開的三層獨立屋，並寫道：「拜拜，多謝你呢三年為我哋遮風擋雨。」此帖一出，不少網民勁羨慕他再換屋，紛紛留言：「Bob爺好勁，呢個時勢再搬大屋。」、「住得起好叻！一個能承擔所有屋企人使費嘅人，仲叻！」、「Good Luck!愈搬愈大，羨慕！」等。
升級同區大型豪宅
據知林盛斌一家六口將升級到同區私隱度更高的特色豪宅，面積比舊屋更大更舒適。而Bob接受傳媒訪問則表示因舊屋租約期滿，剛剛搵到同區附近適合的新屋，所以轉換新環境。他又大讚新居，風水又好，環境又唔錯，又光猛等等，有更多空間給子女活動，所以決定搬屋。Bob又指轉換新環境，可以令自己有新的感覺，新的動力，會繼續努力做好工作同事業。
07年結婚 Bob嫂陪阿Bob上位做賢內助
由電台 DJ 到電視主持、由參演電視劇到做埋電影男主角、由活動婚禮司儀到自己做埋製作、經理人公司老闆，今年42嘅Bob 林盛斌可能係近年上位最快、瓣數最多、曝光又最頻密嘅男藝人！曝光多、人氣高，簡單嚟講即係搵錢能力都驚人，連屋都愈搬愈大愈住愈豪。
林盛斌「大過地球」三層巨宅曝光
07年結婚，婚後生完又生如今家有三女一子，係搵到所以唔怕生多啲養多幾個，定係生得多所以搵食動力都高過人，咩原因都好，總之個結果就係搵到亦都享受得起！ 15年由太子道900呎舊居搬去加多利山三千呎豪宅，之後再被逼遷後更上一層樓，入住九龍塘三層獨立屋，地方更闊落設備更齊全，用經常上門作客嘅老友農夫成員 C 君嘅說話去形容，Bob 屋企「 大過地球 」咁話喎！
平時早出晚歸四出奔波搵錢養家，疫情打擊下被迫放緩工作步伐，Bob 難得多咗時間留喺屋企湊吓仔女享受吓家庭樂，分享多咗同仔女玩樂學習日常相片，「 大過地球 」豪宅間隔亦都因此逐格曝光，飯枱大到加埋轉盤開到一圍十二人酒席、偏廳可以改裝成遊戲廳闊落過 playgroup、花園有假山有噴水池大到可以開到poolside燒烤派對、房多到四個仔女可以有個專屬學習房兼圖書館，一家六口加埋三個工人姐姐都夠住仲綽綽有餘，睇怕 Bob再追多幾個都仲得！