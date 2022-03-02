林盛斌

林盛斌告別九龍塘三層獨立屋 升級同區大型豪宅成逆市奇葩

最新娛聞
東方新地

疫情嚴峻，經濟下滑，不少打工仔收入大減，但藝人林盛斌（Bob）就剛剛相反，仲愈撈愈發！日前原本租住九龍塘三層獨立屋的Bob，在IG透露再搬大屋，認真令人羨慕。

逆市換大屋

現年42歲林盛斌向來顧家又勤力，吸金能力極強，被封「隱形富豪」，同太太及4子女家住九龍塘的三層獨立屋，一家六口幸福滿滿。日前Bob在IG上載一張相片，影低一家六口住開的三層獨立屋，並寫道：「拜拜，多謝你呢三年為我哋遮風擋雨。」此帖一出，不少網民勁羨慕他再換屋，紛紛留言：「Bob爺好勁，呢個時勢再搬大屋。」、「住得起好叻！一個能承擔所有屋企人使費嘅人，仲叻！」、「Good Luck!愈搬愈大，羨慕！」等。

現年42歲的林盛斌向出名吸金能力強，同太太及4子女住九龍塘的三層獨立屋，一家六口幸福滿滿。
現年42歲的林盛斌向出名吸金能力強，同太太及4子女住九龍塘的三層獨立屋，一家六口幸福滿滿。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 日前Bob在IG透露再換大屋。
日前Bob在IG透露再換大屋。（圖片來源：：[email protected]_lamshingbun）

升級同區大型豪宅

據知林盛斌一家六口將升級到同區私隱度更高的特色豪宅，面積比舊屋更大更舒適。而Bob接受傳媒訪問則表示因舊屋租約期滿，剛剛搵到同區附近適合的新屋，所以轉換新環境。他又大讚新居，風水又好，環境又唔錯，又光猛等等，有更多空間給子女活動，所以決定搬屋。Bob又指轉換新環境，可以令自己有新的感覺，新的動力，會繼續努力做好工作同事業。

據知林盛斌將升級到同區私隱度更高的特色豪宅，面積比舊屋更大更舒適。
據知林盛斌將升級到同區私隱度更高的特色豪宅，面積比舊屋更大更舒適。（圖片來源：：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 Bob大讚新屋風水好，環境又唔錯，還有更多空間給子女活動。
Bob大讚新屋風水好，環境又唔錯，還有更多空間給子女活動。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

07年結婚 Bob嫂陪阿Bob上位做賢內助

由電台 DJ 到電視主持、由參演電視劇到做埋電影男主角、由活動婚禮司儀到自己做埋製作、經理人公司老闆，今年42嘅Bob 林盛斌可能係近年上位最快、瓣數最多、曝光又最頻密嘅男藝人！曝光多、人氣高，簡單嚟講即係搵錢能力都驚人，連屋都愈搬愈大愈住愈豪。

林盛斌 Bob與太太Pearl不時大晒恩愛。
Bob與太太Pearl不時大晒恩愛。（圖片來源：：[email protected]_lamshingbun）

林盛斌「大過地球」三層巨宅曝光

07年結婚，婚後生完又生如今家有三女一子，係搵到所以唔怕生多啲養多幾個，定係生得多所以搵食動力都高過人，咩原因都好，總之個結果就係搵到亦都享受得起！ 15年由太子道900呎舊居搬去加多利山三千呎豪宅，之後再被逼遷後更上一層樓，入住九龍塘三層獨立屋，地方更闊落設備更齊全，用經常上門作客嘅老友農夫成員 C 君嘅說話去形容，Bob 屋企「 大過地球 」咁話喎！

林盛斌 07年同老婆黃乙頤結婚，Bob 捱得、老婆都生得亦好學肯做幫到手搵食，如今林家三女一子出親街都浩浩蕩蕩。拜年張全家大合照，留意番玄關雙門高樓底設計，甚具豪宅大戶風範。
07年同老婆黃乙頤結婚，Bob 捱得、老婆都生得亦好學肯做幫到手搵食，如今林家三女一子出親街都浩浩蕩蕩。拜年張全家大合照，留意番玄關雙門高樓底設計，甚具豪宅大戶風範。
林盛斌 人緣好屋企又大，林宅經常被圈中朋友及兒女同學仔用作開 P 飯敍基地，老友翠如生日都係喺度慶祝。
人緣好屋企又大，林宅經常被圈中朋友及兒女同學仔用作開 P 飯敍基地，老友翠如生日都係喺度慶祝。
林盛斌 林太精打細算持家有道，L形大梳化由加多利山舊屋搬去九龍塘新居繼續用，客廳大到放到巨型大梳化之餘仲有座按摩椅，依然大把位剩，一家大細一齊做運動都冇問題。
客廳大到放到巨型大梳化之餘仲有座按摩椅，依然大把位剩，一家大細一齊做運動都冇問題。

40歲林盛斌愈搬愈大愈住愈豪 「大過地球」四層巨宅曝光

林盛斌

平時早出晚歸四出奔波搵錢養家，疫情打擊下被迫放緩工作步伐，Bob 難得多咗時間留喺屋企湊吓仔女享受吓家庭樂，分享多咗同仔女玩樂學習日常相片，「 大過地球 」豪宅間隔亦都因此逐格曝光，飯枱大到加埋轉盤開到一圍十二人酒席、偏廳可以改裝成遊戲廳闊落過 playgroup、花園有假山有噴水池大到可以開到poolside燒烤派對、房多到四個仔女可以有個專屬學習房兼圖書館，一家六口加埋三個工人姐姐都夠住仲綽綽有餘，睇怕 Bob再追多幾個都仲得！

林盛斌 最低層係客廳遊戲間，中層係飯廳廚房，再上就係兒女學習間同林太工作間，門外還有落地大 locker 四兄弟姊妹一人一個。
最低層係客廳遊戲間，中層係飯廳廚房，再上就係兒女學習間同林太工作間，門外還有落地大 locker 四兄弟姊妹一人一個。
林盛斌 大家族兄弟姊妹多嘅好處，就係居家防疫都有玩伴，加埋屋企夠大，想點玩都得。
大家族兄弟姊妹多嘅好處，就係居家防疫都有玩伴，加埋屋企夠大，想點玩都得。
林盛斌 電視廳背後，可見巨型偏廳早被林太改裝成四兄弟姊妹嘅遊樂廳。呢期最受媽媽歡迎嘅加厚絨面防撞墊，最大 size 林家可以放夠兩塊，沿牆邊井然有序擺滿仔女玩具。
電視廳背後，可見巨型偏廳早被林太改裝成四兄弟姊妹嘅遊樂廳。呢期最受媽媽歡迎嘅加厚絨面防撞墊，最大 size 林家可以放夠兩塊，沿牆邊井然有序擺滿仔女玩具。
林盛斌 Bob 嫂持家有道更緊張四個仔女學習成績，新屋有大大間學習房，一人一張書枱以外，仲有落地大書櫃分類整齊放好參考書。
Bob 嫂持家有道更緊張四個仔女學習成績，新屋有大大間學習房，一人一張書枱以外，仲有落地大書櫃分類整齊放好參考書。
林盛斌 好生養又相夫教子之外，Bob 嫂亦考埋各種牌照，近期仲幫人睇埋風水，好學又識幫輕Bob負擔嘅佢喺屋企都有專屬辦公室，仲大到可以招呼同事開會。
好生養又相夫教子之外，Bob 嫂亦考埋各種牌照，近期仲幫人睇埋風水，好學又識幫輕Bob負擔嘅佢喺屋企都有專屬辦公室，仲大到可以招呼同事開會。
林盛斌 市中心豪宅地段都可以有大型私家花園亦係新屋賣點，有假山有水池仲可以擺到裝得落 Bob 同四個仔女嘅超大型吹氣泳池之餘，仲有位剩可以招呼朋友 BBQ。
市中心豪宅地段都可以有大型私家花園亦係新屋賣點，有假山有水池仲可以擺到裝得落 Bob 同四個仔女嘅超大型吹氣泳池之餘，仲有位剩可以招呼朋友 BBQ。

40歲林盛斌愈搬愈大愈住愈豪 「大過地球」四層巨宅曝光

林盛斌 地方咁大，Bob 足不出戶坐埋廚房一角，都可以拍番條客戶片賺吓零用錢，仲拉埋細女齊齊整三文治卷當親子活動。
地方咁大，Bob 足不出戶坐埋廚房一角，都可以拍番條客戶片賺吓零用錢，仲拉埋細女齊齊整三文治卷當親子活動。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lamshingbun、新傳媒圖片庫

讀者留言

熱門文章

 