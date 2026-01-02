林盛斌17歲女兒超大膽造型疑現身夜場 網民質疑夜蒲急澄清真相
17歲林霏兒除夕夜在Instagram分享多張近照，超大膽造型瞬間引爆網民熱議！這位林盛斌（Bob）大女兒身穿閃亮吊帶裙現身疑似夜場環境，成熟打扮完全擺脫昔日稚氣，散發出遠超實際年齡的嫵媚感，令人驚艷之餘也引來質疑聲音。面對網民指控「喜愛夜蒲」，林霏兒火速在IG Story澄清真相，強調只是參加聖誕Ball而非夜場狂歡。
閃亮吊帶裙配白色高跟鞋性感爆燈
林霏兒在除夕夜分享的照片中，可見她身穿一件bling bling閃亮吊帶裙，外搭披肩，化上精緻濃妝，還做出輕咬手指的嫵媚姿勢，完全是成熟女性的打扮風格。另一張照片更顯示她置身於燈光閃爍的環境中，與朋友一同出現在疑似夜場或派對的場所，她的一身打扮在五光十色的燈光下份外搶眼奪目。林霏兒還特別展示當晚配襯的白色高跟鞋，閃閃發光的設計更添女人味，整體造型成熟度爆表。
網民質疑未成年夜蒲林霏兒急澄清
照片曝光後，不少網民對17歲的林霏兒出現在疑似夜場環境表示關注，質疑她「喜愛夜蒲」的生活方式。面對外界質疑聲音，林霏兒隨即在Instagram Story作出回應澄清，解釋這些照片是攝於聖誕節期間，當時她是去參加聖誕Ball而非夜場狂歡。她強調自己只是參加正當的聖誕派對活動，並非如外界所指的夜場消遣，希望能平息相關爭議。
林盛斌三女兒顏值備受讚賞
林盛斌與太太育有三名女兒林霏兒、林熹兒、林機兒以及孻仔林道申，雖然夫婦二人外貌並非特別出眾，但三名女兒都長得相當可愛漂亮，尤其是三女機機愈大愈靚女，甚至被網民稱為「小周迅」。而大女林霏兒近年來亦長得亭亭玉立，已蛻變成一名美少女，今次的成熟打扮更展現出她的成長變化，從昔日的稚氣小女孩變成散發女人味的少女。
網民反應兩極化討論激烈
對於林霏兒的大膽造型和澄清聲明，網民反應相當兩極化。支持者認為她只是參加正當的聖誕派對，打扮成熟一點也無可厚非，畢竟已經17歲並非小孩子。但也有網民認為她的打扮過於成熟，質疑未成年人士出入這類場所是否合適。有網民留言表示「17歲咁打扮真係太成熟啦」，也有人認為「參加聖誕Ball都可以咁靚」，討論相當激烈。
圖片來源：IG@fayelammm、IG@bob_lamshingbun資料或影片來源：原文刊於新假期