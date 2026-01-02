林盛斌17歲女兒超大膽造型疑現身夜場 網民質疑夜蒲急澄清真相

17歲林霏兒除夕夜在Instagram分享多張近照，超大膽造型瞬間引爆網民熱議！這位林盛斌（Bob）大女兒身穿閃亮吊帶裙現身疑似夜場環境，成熟打扮完全擺脫昔日稚氣，散發出遠超實際年齡的嫵媚感，令人驚艷之餘也引來質疑聲音。面對網民指控「喜愛夜蒲」，林霏兒火速在IG Story澄清真相，強調只是參加聖誕Ball而非夜場狂歡。