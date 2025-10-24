林盛斌大女再遭網民惡意侮辱擬告上法庭？ Bob發千字文公審：律師朋友話已構成違法行為
林盛斌17歲大女林霏兒近日在社交網遭受性騷擾後，勇敢站出來為自己發聲，怎料竟再遭網民惡意侮辱攻擊。有網友更直接Tag林盛斌並留下極具侮辱性的言論，成功激怒這位護女心切的父親。Bob罕有地發出千字長文公審對方，更透露已諮詢律師朋友，指網民行為可能已構成違法，究竟事件會如何發展？
網民再度惡意攻擊林霏兒 直接Tag林盛斌挑釁
林霏兒早前因在社交平台貼出身材火辣照片，遭到網民發送粗俗意淫字句進行文字性騷擾。她以黑底紅字怒斥對方「骯髒過份」，並強調要為女性發聲。然而，當她為自己平反後，竟有網民變本加厲，直接Tag林盛斌並留言：「咁嘅樣都食得落，邊位仁兄咁為民除害……」這番極具侮辱性的言論，徹底激怒了這位護女心切的父親。
林盛斌罕發千字文護女 揭網民行為或已違法
面對網民對愛女的惡意攻擊，林盛斌決定不再沉默，直接截圖保存對方的侮辱性留言，並公開其帳號進行公審。他在長文中透露：「有個律師朋友話畀我知，其實網上寫呢啲嘢，已經可能構成兩至三個違法嘅行為。」Bob更勸告對方不要為了蹭熱度、蹭流量而做出這些行為，展現出一位父親保護女兒的決心。他強調家人看到這些攻擊後並無任何感覺，「大家姐仲話你揀呢張相幾靚添，所以唔好意思，令你失望」。
林盛斌高EQ回應展現家教 一家人比想像中堅強
在長文中，林盛斌展現出極高的情商，他表示：「我同我嘅屋企人，包括我太太同啲小朋友，都比你想像中勇敢、堅強、正面、有胸襟、有自信。」他勸告對方「己所不欲，勿施於人」，並表示：「真係冇要求過要你特別去愛我哋，但係又有冇需要專登去攻擊同傷害呢？」最後Bob忍不住反擊，指對方可能害怕被人看到真面目，所以不敢放上自己的頭像，「咁佢就可以喺個網絡上面寫好多嘢，啲人都唔知佢係邊個，好似寫乜都得咁囉」。
圈中好友齊撐林盛斌 讚賞其高EQ家教
林盛斌的護女長文一出，立即獲得多位圈中好友留言支持。陳懿德大讚Bob家教出色：「真係好欣賞唔只Bob爺咁高EQ，連屋企小朋友都咁高EQ❤️ support💕」蘇韻姿、麥詩晴、何浩文等藝人都紛紛留言力撐。值得一提的是，在林盛斌發出這篇護女文章後，該名惡意攻擊的網民已經刪除了相關帖文，並將整個帳號刪除，可見Bob的強硬回應確實起到了震懾作用。
