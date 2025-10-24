林盛斌大女再遭網民惡意侮辱擬告上法庭？ Bob發千字文公審：律師朋友話已構成違法行為

林盛斌17歲大女林霏兒近日在社交網遭受性騷擾後，勇敢站出來為自己發聲，怎料竟再遭網民惡意侮辱攻擊。有網友更直接Tag林盛斌並留下極具侮辱性的言論，成功激怒這位護女心切的父親。Bob罕有地發出千字長文公審對方，更透露已諮詢律師朋友，指網民行為可能已構成違法，究竟事件會如何發展？