林盛斌17歲女遭網暴後反擊 林霏兒騷「粉紅T-Back」盡顯性感自信

林盛斌（Bob）17歲大女林霏兒早前與妹妹出席電影首映禮後，竟因外貌及打扮遭部分網民人身攻擊，事件在網上掀起極大爭議。Bob隨即公開護女，霸氣喊話要求網民將火力對準自己，令不少家長大感共鳴。事件過後林霏兒不但未有被擊倒，近日更以超自信穿搭與友人睇演唱會，大方展示身材證明自己完全無懼網暴。