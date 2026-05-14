林盛斌17歲女遭網暴後反擊 林霏兒騷「粉紅T-Back」盡顯性感自信
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林盛斌（Bob）17歲大女林霏兒早前與妹妹出席電影首映禮後，竟因外貌及打扮遭部分網民人身攻擊，事件在網上掀起極大爭議。Bob隨即公開護女，霸氣喊話要求網民將火力對準自己，令不少家長大感共鳴。事件過後林霏兒不但未有被擊倒，近日更以超自信穿搭與友人睇演唱會，大方展示身材證明自己完全無懼網暴。
林霏兒與友人睇騷曬粉紅T-Back盡顯青春自信
林霏兒近日在社交平台分享與兩名女友人一同睇演唱會的照片，三人均以性感亮眼造型現身。相中林霏兒向鏡頭展示側身及後背，大方展露豐滿身材曲線，更把短褲微微向下拉，露出粉紅色丁字褲邊，姿態大膽又自信。她用手指指向嘴角，與友人一起擺出可愛又撩人的姿勢，青春氣息滿溢，完全看不出曾經歷網暴風波的痕跡。
Bob護女金句曝光呼籲網民高抬貴手
林盛斌早前為無綫新劇拍攝外景期間，首度開腔回應女兒被網暴事件。他坦言作為父親看到攻擊當然不開心，但慶幸女兒心態正面強大。Bob語重心長表示：「如果大家真係有咩不滿，或者想發洩，可以將火力對準我。因為我係藝人，呢啲係我工作嘅一部分，我已經習慣咗，但小朋友係無辜嘅。」他更強調未來不會因此減少女兒出席公開活動，只要女兒喜歡就會全力支持及保護。
首映禮後遭網民狙擊林霏兒韓國旅行散心
事件源於林霏兒與妹妹林熹兒獲電影公司邀請出席首映禮，兩姊妹以平常心出席，在場亦配合記者要求擺甫士拍照，表現大方得體。然而活動照片曝光後，部分網民竟針對兩人外貌及打扮作出惡意批評，留言迅速在網上發酵。Bob透露大女事後心情未受太大影響，更與媽媽一同前往韓國畢業旅行：「大女仲同我講佢呢幾日同媽咪去韓國畢業旅行玩得很開心，似乎冇被評論影響。」
網民讚林霏兒活出自信反擊網暴最佳示範
林霏兒事後持續在社交平台活躍分享生活點滴，今次大膽曬出性感穿搭照片，被不少網民視為對網暴者最有力的回應。有網民留言大讚「完全無被影響到，活得比酸民精彩」，亦有人表示「Bob教女有方，心態咁正面」，認為林霏兒展現出遠超17歲的成熟與自信。不過也有網民認為打扮略為大膽，但整體輿論風向明顯傾向支持林霏兒勇敢做自己。
資料或影片來源：原文刊於新假期