林盛斌17歲女遭網民嘲「人肉坦克」 林霏兒一句話反擊令酸民收聲

林盛斌（Bob）17歲長女林霏兒（Faye）早前與妹妹林熹兒（Haye）出席電影首映禮，大方擺甫士影相，卻慘遭網民針對外型留言人身攻擊。Bob心痛護女公開求情之際，Faye竟然自己親自上陣逐一回應惡評，一句話令所有酸民啞口無言。