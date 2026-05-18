林盛斌17歲女遭網民嘲「人肉坦克」 林霏兒一句話反擊令酸民收聲
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林盛斌（Bob）17歲長女林霏兒（Faye）早前與妹妹林熹兒（Haye）出席電影首映禮，大方擺甫士影相，卻慘遭網民針對外型留言人身攻擊。Bob心痛護女公開求情之際，Faye竟然自己親自上陣逐一回應惡評，一句話令所有酸民啞口無言。
林霏兒出席首映禮遭網民狠批外型惹爭議
林霏兒與妹妹林熹兒早前應邀出席電影首映禮，兩姊妹企定定配合傳媒拍照，表現落落大方。不過相關照片及影片曝光後，部分網民隨即將矛頭指向年僅17歲、尚未踏入娛樂圈的Faye，留言狠批其外型，甚至有人以「坦克」等字眼嘲諷，言辭極為刻薄，事件迅速在社交平台發酵。
Bob公開護女叫網民將火力對準自己
面對女兒遭受網絡欺凌，林盛斌相當心痛，罕有地公開發聲護女。他表示：「如果大家真係有咩不滿，或者想發洩，可以將火力對準我。因為我係藝人，呢啲係我工作嘅一部分，我已經習慣咗，但小朋友係無辜嘅，佢哋唔係呢個圈嘅人嚟。」Bob懇請大眾給予子女空間，又反問「邊個人見到自己親人或者心愛嘅人被攻擊會開心？」，語氣中盡顯一位父親對女兒無條件保護。
林霏兒拍片自喻鑽石鼓勵女孩活出自信
Bob透露Faye事後並未受到影響，更與媽媽飛到首爾享受畢業旅行，心情大靚。他坦言一直有教導子女：「喺呢個行業有讚美自然就有批評，最重要係我哋要在乎邊一啲愛我哋，真正在乎我哋嘅人。」Faye其後更主動拍片向女孩們喊話，將自己比喻為鑽石：「鑽石係睇唔到自己發緊光，你亦都可能睇唔到自己其實係咁靚、咁有才華、咁閃耀。」她強調鑽石經歷再多批評依然璀璨，鼓勵每位女孩都要相信自己獨一無二。
網民兩極反應有人撐Faye有人繼續挑機
片段曝光後引來大量網民討論，有人轉發力撐Faye，認為「靚」從來沒有單一標準，女孩不應被社會規範所束縛。Faye亦親自回應支持者：「我主要想宣揚嘅並唔係比較，而係簡單提醒每個女仔都係美麗的！」即使有酸民留言「做架坦克應該都可以行軍打仗」繼續挑釁，Faye依然淡定回擊：「你得到我注意啦，希望你之後可以開心啲，發掘吓自己生命嘅意義，我內心比你想像中強大。」更有網民大讚Bob夫婦教女有方，Faye亦甜蜜認同：「媽咪教得好好，爸爸都教得好好，教嘅嘢都唔同～」
資料或影片來源：原文刊於新假期