林盛斌盛讚台灣靚空姐「係咁多年嚟嘅Top 3」 網民：Bob嫂係時候要出手
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林盛斌（Bob）出名係愛妻號，與太太黃乙頤（Pearl）自2007年結婚並育有3女1子，至今感情一直非常好。儘管如此，都無阻阿Bob喜歡欣賞美女的天性，日前他就在社交網站上分享了一張與一位靚女空姐的合照，並讚她激似陳瀅加陳法拉的混合體！
阿Bob林盛斌 盛讚空姐「係咁多年嚟嘅Top 3」
在這張照片中，阿Bob表示這位空姐的美貌是他多年來遇見的空姐中排名前三，他說：「搭咗咁多年國泰，佢哋空姐嘅顏值，印象之中一直都係非常高嘅。啱啱東京飛返嚟香港遇見到呢一位，應該係咁多年嚟嘅Top3，直頭係陳瀅再加少少陳法拉嗰啲，好誇張，服務仲要超級無敵好，把聲仲要勁溫柔，佢嗰個笑容，係會令你煩惱盡消嗰啲，所以我忍唔住要同佢影張相，冇P圖，冇filter，當然我問咗佢我可唔可以post出嚟，佢話冇問題。」
美女空姐原來係台妹 強調冇抄牌
阿Bob續指自己冇向這位靚空姐「抄牌」，並再次強調這張合照是原相直出，冇P圖亦冇加filter：「同佢傾咗兩句，知道佢係台灣人，最有型嘅，係佢個名，Harper。多謝妳為我呢個空中旅程提供賓至如歸嘅服務，希望下次坐飛機嘅時候，會再見到妳啦。基於我唔想令到自己有太大嘅誘惑，所以冇抄到佢牌，麻煩如果認識佢嘅同事或者朋友，幫我cap俾佢啦！講多次，真係完全冇P圖，冇Filter，佢真係咁白。」
網民：Bob嫂係時候要出手
阿Bob這個帖文一出，網民紛紛都好擔心他的安危，留言笑指：「你知唔知公開讚其他女仔係死罪？Bob嫂係時候要出手！」、「睇嚟今晚要跪玻璃」、「睇得出你流曬口水啦，小心要扭耳仔」、「唔信冇抄牌囉」、「你係咪又有個大膽想法」、「小心入唔到門口」、「準備7街瞓」等。
有網民就指這位空姐同阿Bob好似樣：「睇落只係有頭髮嘅阿bob，係咪你細妹嚟㗎，咁似樣嘅？」、「你兩個撞樣喎」、「笑容好似倆兄妹」，甚至有網民指這位空姐貌似Bob嫂！
也有網民認同阿Bob的睇法，指這位空姐確實好似陳瀅加陳法拉的混合體：「額頭的地方像陳瑩，臉有一點像法拉」、「真係一半陳瀅一半法拉」、「眼好陳瑩feel」、「又真係幾似陳瑩，我第一眼都以為係」。
撰文：東方新地圖片來源：IG@bob_lamshingbun、IG@missjni、IG@falachenfala