林盛斌盛讚台灣靚空姐「係咁多年嚟嘅Top 3」 網民：Bob嫂係時候要出手

林盛斌（Bob）出名係愛妻號，與太太黃乙頤（Pearl）自2007年結婚並育有3女1子，至今感情一直非常好。儘管如此，都無阻阿Bob喜歡欣賞美女的天性，日前他就在社交網站上分享了一張與一位靚女空姐的合照，並讚她激似陳瀅加陳法拉的混合體！

