林盛斌宣布踩入紅館開棟篤笑 大讚自己好爭氣兼成演藝界第4人
林盛斌宣布踩入紅館開棟篤笑
林盛斌日前在社交平台發長文回顧職業生涯，並表示自己由電台營業員、PA、DJ到加入電視台嘅心路歷程，更直言每一步都充滿挑戰。林盛斌隨後亦回顧開棟篤笑以來嘅感想，更透露曾多次入紙紅館遭拒：「咁多年嚟，我嘅人生教練兼好拍檔小霖，不斷入紙申請去一個我哋好想去嘅地方，無奈地，每一次都係拒絕、拒絕、再拒絕。」
不過林盛斌就在文中就宣布好消息：「今日係感恩節，各位親愛嘅好朋友，喺度我正式宣佈：『The Bobfather，終極尾站Finale，三月，紅館見！』」
林盛斌感觸稱終成演藝界第4人
《The Bobfather》是林盛斌繼2015年首次棟篤笑演出後的又一力作，除了在香港受到熱烈歡迎外，也在海外的多個地方進行了巡迴演出。不過林盛斌就表示：「一直都希望呢個系列嘅尾站可以返嚟香港，搵個場地，再做多一次，為我人生第二個Talk show 寫上一個完美嘅落幕。」
林盛斌除咗感謝所有支持他的朋友和觀眾外，更自豪表示：「喺呢個場地，曾經開過棟篤笑嘅演藝界人士，就係只有黃子華，林海峰，許冠文，每一位都係我非常欣賞同埋尊重嘅前輩。我，阿Bob，林盛斌，將會係第四個。」更直言：「今次，我覺得自己，真係好爭氣」引來唔少網民留言恭喜兼表示會入場支持！
即睇林盛斌全文內容：
今日，係感恩節，你好，我係阿Bob，林盛斌。
我一直都相信感恩嘅力量。
大學畢業之後，加入新城電台做營業員，做咗九個月，之後去咗節目部做PA，再經過咗一段時間，終於有自己嘅節目，開咪做DJ，做咗好幾年，之後好好彩可以加入電視台，做咗好多個綜藝節目，拍咗好幾個劇集，然後中間亦都有去拍過唔少我好喜愛嘅電影，每一個階段，每一個機會，我都心懷感恩。
每一日，我都同自己講，要繼續努力，繼續進步，因為自己唔係一個好叻嘅人，所以一定要鞭策自己，令到自己可以再叻啲，再好啲，再勁啲。
2015年12月，喺伊利沙伯體育館，我開咗我人生第一個棟篤笑Bob’s Up，跟住去咗好幾個唔同嘅地方做咗一個小巡迴。
2021年12月，喺九龍灣Star Hall，開咗第二次嘅棟篤笑The Bobfather，好開心，亦非常感恩得到好多人嘅支持、令 The Bobfather呢個 Talk show 可以去咗好多好多個地方做咗個大巡迴，我地一直都希望呢個系列嘅尾站可以返嚟香港，搵個場地，再做多一次，為我人生第二個Talk show 寫上一個完美嘅落幕。
咁多年嚟，我嘅人生教練兼好拍檔小霖，不斷入紙申請去一個我哋好想去嘅地方，無奈地，每一次都係拒絕、拒絕、再拒絕，佢曾經同我講過，已經被拒絕到冇晒感覺，但係佢仍然堅持繼續去試，唔放棄地去試，而我就每日都不斷用吸引力法則去構想，諗吓自己喺台下等緊升降台升我上去嘅心情，諗吓自己身處現場被觀眾包圍嘅感覺，諗吓每講一個gag觀眾笑得好開心嘅畫面。
喺呢個場地，曾經開過棟篤笑嘅演藝界人士，就係只有黃子華，林海峰，許冠文，
每一位都係我非常欣賞同埋尊重嘅前輩。
我，阿Bob，林盛斌，將會係第四個。
今日係感恩節，各位親愛嘅好朋友，喺度我正式宣佈：
「The Bobfather，終極尾站Finale，三月，紅館見！」
感恩這麽多年每一個，一直支持我，一直相信我嘅朋友！
今次，我覺得自己，真係好爭氣！
最後，老土啲同現實啲都要講嘅，如果各位想同我一齊見證和贊助支持這次 The Bobfather Finale 紅館尾站嘅朋友，非常十分之歡迎大家聯絡小霖或者我經理人Kaman
Happy Thanksgiving Day !!
相信便看見，有志事竟成，祝大家感恩節快樂！
2025年，三月，我地紅館見。