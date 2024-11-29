林盛斌宣布踩入紅館開棟篤笑 大讚自己好爭氣兼成演藝界第4人

45歲林盛斌（Bob）向來係娛樂圈中嘅金牌司儀，口才了得嘅Bob近年亦於唔同地方開棟篤笑，更每場都成功取得佳績！日前（28日），林盛斌就在社交平台宣布將於明年舉辦《The Bobfather》棟篤笑終極尾站，Bob更係演藝界第4位成功踩入紅館開棟篤笑嘅藝人，引來唔少網民留言支持同祝福！

