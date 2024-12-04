與天地對話｜林盛斌爆曾被TVB「雪藏」 原來關1位前高層事？
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林盛斌（阿Bob）在TVB節目《與天地對話》中，講到他在TVB工作了約兩、三年後，剛好遇上TVB有新的管理層變動，而自己不是對方常用或愛用的藝人，所以有一段頗長的時間，他除了主持當時J2的《兄弟幫》外，完全零工作，直至一次節目巡禮的機會，意外地成為了他事業的轉捩點。
余詠珊掌權重用「有線幫」 林盛斌被冷落
睇翻林盛斌自2010年簽入TVB擔任節目主持，早在2013年就先後憑劇集《老表，你好嘢！》和《My盛Lady》而為觀眾所熟悉，翌年他更有一連3部劇集播出，就是《食為奴》、《女人俱樂部》和《老表，你好hea！》，人氣急升。
但到2015年，余詠珊升任TVB助理總經理（非戲劇製作），開始掌權的她為TVB進行「大改革」，重用黃翠如、洪永城、陳貝兒等一班「有線幫」主持，而林盛斌就備受冷落，只剩下《兄弟幫》的主持工作。
靠2分鐘急口令成功扭轉逆境
到在2016年的節目巡禮中，林盛斌需要在短短兩分鐘內，完成一段極具挑戰性的急口令，他在節目中說：「我收到嗰篇稿係嘩一聲，幾版紙滿晒之餘，啲對白好甩咳、好難講！」他憶述這次成功的表演不僅為他贏得了觀眾的喝彩，也為他在TVB內部贏得了更多的支持和認可，令他的事業重新開始逐步上升。
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林盛斌自爆因1事錯失做男一機會
此外，林盛斌在節目第1集曾大爆自己進入演藝圈後，試過痛失做男主角的機會。林盛斌透露約10年到8年前，曾經有一次當男主角的機會，但因有不同聲音指他「未夠班」，最終易角，令他錯失當男主機會：「唔夠勁、唔夠強就冇架喇，所以我同自己講，每日一定要有進步，逐少逐少咁累積，幾年成就已經可以好大。」
其實阿Bob去年初亦曾在社交平台發長文，提及曾有機會參演周星馳星爺電影《少林足球》，令網民猜測他被易角的電影正是這一部。當日阿Bob透露在他大學二年班時，參加了《少林足球》的演員招募，並被星爺揀中，去番禺拍戲個約兩星期，可惜中途出現人事變動，令電影要重新拍攝，他為了學業而拒絕留低繼續拍攝。
圖片來源：TVB、新傳媒資料庫、FB@Bob Lam林盛斌