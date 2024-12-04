與天地對話｜林盛斌爆曾被TVB「雪藏」 原來關1位前高層事？

林盛斌（阿Bob）在TVB節目《與天地對話》中，講到他在TVB工作了約兩、三年後，剛好遇上TVB有新的管理層變動，而自己不是對方常用或愛用的藝人，所以有一段頗長的時間，他除了主持當時J2的《兄弟幫》外，完全零工作，直至一次節目巡禮的機會，意外地成為了他事業的轉捩點。

