林盛斌中學舊照撞樣張智霖？髮量驚人超濃密 網民留言勁爆笑
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林盛斌（Bob）以其標誌性的圓光頭和圓形眼鏡聞名。不過近日，阿Bob分享了一張自己中學時代的照片，照片中的他頭髮卻顯著豐盛，網民爆笑指阿Bob仲同凍齡男神張智霖撞樣！
林盛斌公開中學頭髮濃密舊照
Bob日前在社交平台公開中學時期舊照，照片中可見年輕的Bob頭髮濃密，穿著一件未完全扣上的黑色恤衫，露出大V領，佩戴金牌和金戒指，展現出濃厚的「江湖味」。他發文回憶道：「其實個樣同而家冇乜分別，只係有頭髮，印象之中，應該係讀中四中五左右嗰期。𡃁仔扮大哥就係呢啲，著恤衫扣少兩粒鈕要見到個心口，要俾人睇到戴條金鍊加個牌好似撈得好掂咁，再手指尾戴隻戒指唔知為啲咩。你有冇試過？」
林盛斌預告想演《髮線先鋒》做男一？
林盛斌嘅頭髮真係深受關注，佢早前（22日）幫手宣傳《法證先鋒6》時，仲爆笑話要演一套前傳《髮線先鋒》：「今鋪掂喇，啱啱已經同製作單位商量咗，佢哋話見到我個角色喺網上嘅討論度好高，繼好多年前《喜愛夜蒲》「水總」之後，呢期大家都好似好鍾意「陶總」呢個人物，佢決定特別為法證先鋒6開一個前傳，50集嘅，搵我做男主角，劇名叫做《髮線先鋒》！係咪聽個名已經好想睇先？撐唔撐先？睇唔睇先？」網友紛紛表示好期待，仲話「集數愈後，髮線愈後」，相當爆笑！
圈中好友、網民反應熱烈：睇唔慣你有頭髮
Bob中學時期照片一公開，便引起了圈中外人士的廣泛關注和討論。藝人謝安琪評論說：「睇唔慣你有頭髮。」另一藝人蔡一智則表示，年輕的Bob和他的孩子長得很像。除了圈內好友們之外，一班網民都紛紛留言，不少網民都認為年輕時的Bob撞樣多位男藝人，包括張智霖、周柏豪和譚輝智等人。
圖片來源：小紅書@Bob林盛斌、IG@bob_lamshingbun、IG@punkhippie、IG@anitayuenwy、網民留言截圖