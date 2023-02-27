蔡天鳳案｜好友豹太懸紅輯兇《東張》受訪爆內情 林盛斌發文轟網民留言刻薄
蔡天鳳案｜前夫涉嫌謀殺欲潛逃 於東涌碼頭被捕 父兄母三人周一提堂
28歲名媛蔡天鳳（Abby）前夫一家密謀殺人，警方就該案已拘捕死者前夫的父母及兄長3人，惟涉案前夫一度潛逃，消息指警方已於周六下午（2月25日）在東涌搜獲在逃前夫，該名姓鄺、洋名Alex男子以涉嫌謀殺，將其拘捕帶走扣查。警方暫控兩名年齡分別為31及65歲的男子合共一項謀殺罪，另外一名63歲女子一項妨礙司法公正罪。被控3人分別是死者前夫的父親、兄長和母親，案件將於星期一（27日）上午在九龍城裁判法院提堂。
28歲Abby為譚仔創辦人媳婦 前夫父母及兄長被捕
大埔龍尾村揭發兇殺案，死者為28歲名媛蔡天鳳（Abby），自2月21日失蹤後由家人報警求助。2月24日警方於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳已被殺害，案件正由西九龍總區重案組調查，現已拘捕3名男女。
蔡天鳳好友「豹太」接受《東張西望》爆料 指Abby有個心願未完
蔡天鳳生前好友豹太有份懸紅一百萬緝兇，豹太今（25日）接受《東張西望》訪問，訪問中多次痛哭，爆出Abby大伯是今年農曆年才做Abby司機，她謂：「Abby本身有幾個司機，其中一個司機係專門接Abby同前夫生嘅小朋友，但過年時無做，兇手家人就話不如叫大伯做啦，Abby一向冇乜所謂，佢只係要一個信任嘅人，佢好信前夫一家。」
對於有指Abby因為想賣掉前夫一家居住的加利利山豪宅而招殺機，好友豹太謂：
「Abby最近係有一個投資決定，想放加多利山間屋，之後再買第二度，一個退休執法人員，住七千萬加多利山，以小人之心，度君子之腹，但其實Abby一定唔會待薄人，佢連朋友都唔待薄，一定唔會要佢哋住得更差。」說到此事，《東張西望》的聲帶中豹太身後有一名男子續說：「佢哋（指兇手家庭)成日喺內地扮有錢人，一晚洗成幾十萬請人飲酒。」
蔡天鳳案｜豹太爆Abby同前夫Alex認識經過
豹太指Alex父母家境都麻麻：「佢哋16、7歲識，Abby喜歡一個人唔會理人家境，只會全心全意去照顧，當年點解離婚，只可以話性格不合，但離婚之後，Abby無講過對方任何一句壞話，Abby仲要照顧佢哋全家，之前佢哋話要搞雞蛋仔生意，Abby知道蝕梗都照打本，我亦聽聞前夫爸爸最衝動。」
豹太還指她不知 Alex 曾犯騙案被通緝，亦覺得連蔡天鳳都應該不知，因為蔡天鳳為人很簡單：「佢淨知Alex成日返大陸，都係坐船，應該唔知呢個人被通緝。」
在蔡天鳳失蹤期間，原來Alex曾致電Abby現任奶奶，豹太謂：「佢話點解報警都唔同佢講，仲要喊晒。」豹太說到此處情緒十分激動：
「其實佢哋要錢，咪畀佢囉，我哋一直以為係綁架，但又接唔到綁匪電話，昨日五點仲收到訊息話救人，我仲以為真係救番個人，點知原來係咁…。」
林盛斌出長文轟部份網民留言不敬 發悼文表心聲
Bob曾於2016年擔任蔡天鳳婚禮司儀，在2月24日深夜在IG出文，一方面為年輕女生遇害感悲哀，同時又指出看到有網民在討論區留下不敬說話，表示難以理解，出帖後有逾6,000網民讚好，藝人好友陳敏之亦有留言「請不要再網絡欺凌，可以多點愛嗎」，阿Bob的原文如下：
當見到有人成功，佢哋就會留言話：『佢好彩之嘛！』『睇吓好得幾耐！』
當見到有人失敗，佢哋就會留言話：『抵死！』『有請小鳳姐！』
當見到有人結婚，佢哋就會留言話：『狗男女！』『有咩事記得搵謝偉俊！』
當見到有人生小朋友，佢哋就會留言話：『個BB好樣衰！』『都唔知係唔係佢哋親生嘅！』
當見到天王巨星嘅新聞，佢哋就會留言話：『老咗咁多嘅！』『過氣啦你！』
當見到演藝新人嘅新聞，佢哋就會留言話：『乜水呀！』『冇興趣知！』
當見到有個女仔被好殘暴咁樣去殺害，佢哋竟然會寫啲極度冷血同侮辱性嘅留言，甚至有啲討論區竟然攞件事出嚟講笑，到底個世界發生咩事？
雖然，我相信只係少部份嘅人，但係，『佢哋』，點解要咁做？係咪網絡世界就可以冇任何界線？希望警方盡快緝拿兇手，將兇徒繩之於法。
阿Bob曾任蔡天鳳婚禮司儀
2016年阿Bob擔任司儀後，有發文撰寫感想，提及當日本是他和妻子的結婚9週年，惟要外出工作要後補慶祝。他更指「主人家話以後我去譚仔食嘢免費加墨魚丸同腩肉」、「恭喜太子爺Chris同新娘子Abby，祝幸福快樂，亦祝老爺生意興隆，譚仔快D上市。」當天娶新抱的人，正是譚仔米線前老闆「五哥」譚澤均。
蔡天鳳丈夫為譚仔「太子爺」
警方於本周三（22日）發佈尋找失蹤人口資訊，指蔡天鳳於2月21日中午後最後露面後不知所蹤。蔡天鳳（Abby）的現任丈夫為譚仔米線集團「太子爺」，二人於2016年12月結婚，當時更邀得林盛斌擔任司儀。
據知，28歲的蔡天鳳報住何文田加多利山，身為城中名媛的Abby屢次登上知名雜誌，又曾經出席康城影展，其社交平台帳戶已累計8萬名「粉絲」，人氣十足。
蔡天鳳剛於今年2月接受《巴黎時裝公報》（L’OFFICIEL）數碼版封面，訪問提到Abby是「業內最受歡迎、具影響力人物之一」、「冉冉升起的新星」，又形容她「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力，其敏銳穿著混搭眼光令她引領潮流，獲全世界粉絲關注」。
常見問題
蔡天鳳命案中目前總共多少人被捕？
蔡天鳳前夫一家密謀殺人，警方就該案先拘捕死者前夫的父母及兄長3人，前夫一度潛逃，而最新案情又有突破發展，再多一人被捕⋯⋯詳情請看
蔡天鳳為何聘請前夫兄長做司機？
蔡天鳳好友豹太日前接受《東張西望》訪問時透露，Abby大伯是今年農曆年才做Abby司機，而且是因為有人慫恿⋯⋯詳情請看