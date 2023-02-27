蔡天鳳案｜好友豹太懸紅輯兇《東張》受訪爆內情 林盛斌發文轟網民留言刻薄

蔡天鳳碎屍案震驚全港，女死者生前認識不少圈中藝人，包括郭富城太太方媛，2016年出嫁時，更邀請到有「金牌婚禮司儀」的林盛斌（阿Bob）做司儀，阿Bob得悉慘劇後，深表震驚，深夜更出了全黑圖悼念死者，更撰文轟網民留言不負責任；另一方面，死者好友「豹太」接受媒體訪問，披露了蔡天鳳與前夫家人的種種關係⋯⋯