林盛斌九龍塘4層獨立屋全曝光 奢華如酒店級數 17歲大女著吊帶下廚騷好身材
林盛斌九龍塘豪宅廚房曝光 設備奢華如酒店級數
從霏霏分享的片段可見，Bob一家六口居住的九龍塘4層獨立屋廚房規模驚人，不但空間寬敞，更配備各種高級廚具和設備，甚至設有獨立儲物房。網民紛紛留言驚嘆廚房的豪華程度，有人直言「呢個廚房真係大過我成個屋企」，亦有人笑稱「Bob真係發到」。這個「巨型廚房」的曝光，再次印證了Bob近年吸金力驚人的傳聞。
Bob勵志發家史 從女人街200呎升級九龍塘豪宅
Bob一家的居住環境變遷堪稱香港人勵志故事的典型例子。他們從最初居住在女人街一個僅200多平方呎的狹小單位開始，其後逐步搬遷至廣華街600呎單位，再升級到900呎的住所，之後更遷至加多利山，最終落戶現時的九龍塘4層獨立屋。這個住屋升級的軌跡，完美展現了Bob多年來事業發展的成功軌跡，從普通藝人蛻變成為圈中「吸金王」的奮鬥歷程。
霏霏身材成熟惹關注 網民指激似官恩娜鄭欣宜混合體
17歲的霏霏已長得亭亭玉立，身材豐滿且極具星味，經常在社交平台分享生活照展現自信一面。不少網民留意到她正值「暴風式成長」期，更有人留言指她「激似官恩娜同鄭欣宜嘅混合體」，認為她遺傳了父親的藝人基因。然而，霏霏的成熟打扮和身材發育，卻意外成為部分網民惡意留言的目標，甚至出現不堪入目的性騷擾字句。
霏霏勇敢回應惡意留言 展現星二代應對網絡欺凌智慧
面對網民的惡意留言和性騷擾，霏霏並未選擇退縮或沉默，而是勇敢地作出回應。她先後留言「污糟過分」、「積下口德好」等字句，以理性但堅定的態度回擊不當言論。這種處理方式展現了她作為星二代面對網絡欺凌時的成熟應對智慧，既沒有過激反應，也沒有忍氣吞聲，而是選擇適度反擊維護自己的尊嚴。
Bob公開點名反擊 化身最強後盾保護愛女
眼見女兒受到不當對待，Bob立即化身「最強後盾」，在社交平台發表長文回應網民並公開點名反擊。作為經驗豐富的藝人，Bob深知網絡言論的殺傷力，因此選擇主動出擊保護女兒，展現了一個父親對子女的無條件愛護。他的做法獲得不少網民支持，認為他作為父親的保護行為完全合理，亦有人讚賞他教導女兒正面應對網絡欺凌的方式。
網民熱議星二代成長煩惱 支持Bob護女行為
事件引發網民對星二代成長煩惱的熱烈討論，不少人認為「星二代真係唔易做，成日被人放大鏡檢視」，亦有網民指出「霏霏咁後生就要面對呢啲惡意留言，真係好可憐」。大部分網民都支持Bob的護女行為，認為「做爸爸嘅當然要保護女兒」，更有人讚賞霏霏的勇敢回應，認為她展現了新一代年輕人面對網絡欺凌的正確態度。