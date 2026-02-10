林盛斌九龍塘4層獨立屋全曝光 奢華如酒店級數 17歲大女著吊帶下廚騷好身材

「金牌媒人」林盛斌（Bob）17歲大女林霏兒（霏霏）近日在社交平台分享與弟妹製作美食的溫馨片段，意外曝光家中「巨型廚房」，空間闊落程度令人咋舌，設備奢華到連不少網民都驚嘆「分分鐘佢廚房大過你個廳」。然而，正值青春期的霏霏身材發育成熟，卻遭到部分網民惡意留言甚至性騷擾，引發Bob公開點名反擊保護愛女，再次掀起星二代成長煩惱的熱烈討論。