林盛斌Bob貼中學相勉勵DSE考生 點知被指撞樣姜濤 本尊9字回應
Bob竟然被指撞樣姜濤
Bob昨天（19日）在社交網站發布了中學時期的照片，相中的他頭髮滿滿，並戴了一副眼鏡，同時也是一名標準帥哥，唔少網民都留言大讚靚仔，其中一位更寫道：「我以為係姜濤」，這句留言吸引了600多人點讚，睇嚟好多人覺得Bob年輕時候似姜濤。
Bob亦搞笑回應這名網民：「唔係咁睇得起我呀嗎，多謝你。呢張相應該大約係1996年。」
Bob鼓勵學生 一次成績並非影響整個人生
Bob在發布了這張照片，並打了一段長文勉勵學生，表示只一次成績就算失敗也不要放棄，因為不會影響整個人生！長文如下：
各位DSE同學仔，
講個故事俾你哋知。
當年我會考14分，
即係掹掹緊合格，
不過唔夠分入原校，
所以跨區去咗第二間，
之後A level 得2D3E，
又係叫做掹掹緊合格，
第一年入唔到大學，
第二年先勉強入到高級文憑。
除非要做專業人士 否則成績差只是一件微不足道的事
除非你係要做專業人士，
或者做某一啲特別嘅工種，
規定學歷一定要達到某個程度，
或者大學一定要讀某個科目等等，
否則，呢個DSE考試成績，
對你日後整個人生嘅影響，
係非常非常微不足道嘅。
工作20年從來冇人問過拎成績表
我出嚟工作咗20年，
從來冇人要睇我以前嘅成績表，
佢哋只會睇我嘅工作態度同表現。
考到好成績嘅，恭喜晒，
成績唔如意嘅，真係唔緊要，
不如諗吓你嘅夢想同目標係乜嘢，
跟住再認真諗吓點樣可以做得到。
呢個，係我俾你嘅建議。
各位同學，加油，支持你嘅！
TVB外購劇《天龍八部》熱播中，最近TVB官網為咗加大力度宣傳，仲玩自抽大爆有阿Bob林盛斌同視帝羅嘉良神秘客串喎！
羅嘉良林盛斌「神秘客串」勁驚喜
TVB 官方Facebook早前晒出一段影片，當中劇集《天龍八部》入面，董可飛飾演南海鱷神岳老三被指同阿Bob林盛斌撞樣。將兩人擺埋一齊做對比，唔少網友都話佢哋相似度達100%！估唔到，《 天龍八部 》劇中有兩位演員意外地同林盛斌、羅嘉良撞咗樣！
林盛斌親自搞笑回應
對於撞樣一事，本尊林盛斌留意到呢件事，亦有親自回應：「唔好再問我有冇拍天龍八部啦， 雖然我都好想拍………. 不過真係有啲似嘅。」事後，不少網民紛紛讚好，連江嘉敏都表示：「一定開著個電視支持你」、陳煒亦留言：「根本就係你，唔好扮嘢」。
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