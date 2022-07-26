林盛斌Bob大女霏霏自爆因身形而極大壓力諗埋一邊 結果竟被網民惡意批評
林盛斌Bob大女霏霏 靠音樂劇搵出路
現年42歲Bob（林盛斌）向來顧家又勤力，吸金能力極強，被封「隱形富豪」，他和太太自07年結婚，婚後生完又生如今家有三女一子，大女霏霏（林霏兒）現年14歲，日前她在社交網開「心事台」同網友傾心事，面對一名抱怨自己「皮膚好差、又肥又樣衰」的網友，她感同身受地透露自己小四時曾有過輕 生的念頭，而她的解決辦是去尋找自己的興趣，最後她發現自己原來好鍾意聽音樂劇，她勉勵網友說：「每個人都有一個自己嘅世界，唔好抱怨試吓搵佢出嚟吧！」
爆粗為老竇護航
沒想到這個回應卻引來大量網民的惡評攻擊，有網民更指摘其父親Bob對女兒太過疏忽，又質問霏霏「個老竇有咩好」等，令霏霏忍不住嬲爆回應：「至少喺我眼中，佢喺凌晨返屋企，做完嘢流晒汗，返到嚟入嚟我哋間房，望我哋幫我哋執嘢，一有空閒時間同我哋出街去沙灘去食大排檔。對唔住但係如果你唔鍾意我老竇嘅，fxxx off I do not care（其實仲有好多嘢想講但係費事）。」
貼出網民惡評留言
之後霏霏拍片貼出多個網民的惡評留言，並表示：「唔需要人去同情我，我只係同大家分享吓一個普通人收到嘅評論可以有幾惡劣。我只係一個14歲嘅中學生，唔鍾意我嘅，出口喺嗰度，唔好叫我自X，thanks.」獲網友紛紛留言為她打氣：「唔使理啲無謂人講嘅嘢」、「呢個世界所有人都有不同，我們首先要學懂欣賞自己和愛自己」等等。
霏霏曾撰千字文為父出頭 回應酸民攻擊
霏霏在去年尾也曾撰千字文為為爸爸反擊負評，獲網民大讚EQ高及孝順。Bob在網絡上經常受到不少鍵盤戰士攻擊，有人攻擊他的光頭，有人攻擊他的樣，有人攻擊他的表情，亦有人攻擊他幕前的誇張聲線和作風等。結果，Bob的13歲大女霏霏終於忍不住爆發了，早前在IG限時動態Post千字文為爸爸平反。內容怒嗆網民無腦，無見過真人就能大聲批評，還大讚爸爸在台上發光，台下更是顧家好爸爸。事後有很多網民都表示欣賞霏霏勇敢又敢言。更大讚霏霏叻女，Bob是好爸爸，教育方式好，充滿正能量。更有網民認為無視負評才是最好的方法。
林盛斌後知後覺大女有社交平台 分享大女如何處理網民抨擊
Bob早前在節目《日日媽媽聲》第二輯中亦曾現身分享育兒心得，被問到對四名子女如何分配時間，他坦言必定不平均，「好似大家姐（霏霏）依家13、 14歲，要管佢嘅時間真係唔需要太多嘅﹗大家姐想有自己時間多啲嘅，佢唔想你跟住佢太耐﹗」羅敏莊指兒女正值反叛期，會有自己生活圈子，甚至父母都未必知子女自己開了社交平台及網上頻道，Bob就話：「我真係比較差勁嘅！係好後期先知，咁我入去睇吓，原來佢都寫幾多﹗」陳凱琳就話：「囡囡寫關於你㗎喎，為你護航！」
讚大女EQ好
Bob就話：「有時關於我嘅報道，有啲網民又或者人哋轉發畀大女睇到會話『你爸爸點樣點樣唔好，你爸爸點解生得咁醜樣？』會有一啲唔太好聽嘅說話，有攻擊性嘅，以及負面嘅留言，估唔到佢嘅EQ幾好，佢會回覆：『我覺得我爸爸喺我心中係好英俊！唔知你又係點嘅樣嘅呢？』。」
Bob大女遺傳父母發放正能量
各主持都大讚Bob大女貼心為父母護航，羅敏莊大讚Bob懂事的大女似足Bob嫂，Bob就話：「多少係因為我或太太喺屋企發放正能量！」Bob又話最近睇到大女霏霏IG即時動態，同大家玩你問我答，有一個網民留言指自己因身材肥胖而經常被人笑！Bob大讚女兒回答得好好：「個女答佢『其實一個靚嘅女仔係唔會因為身材而影響本來嘅自信，我哋最靚係內心嘅美』，佢諗嘢好正面！又有一日佢同我講每一日起身落床前都會同自己講”Today is a beautuful day”，佢學到呢樣我好感恩！」
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