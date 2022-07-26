林盛斌Bob大女霏霏自爆因身形而極大壓力諗埋一邊 結果竟被網民惡意批評

作為無綫金牌主持人的Bob（林盛斌）近年經常受到網民負評攻擊，近日其14歲大女林霏兒（霏霏）在社交網同網民傾偈，講到自己過往曾有輕 生念頭，竟也引來大量網民留下惡評，她隨即在社交網cap圖公開網民留言，逐一反擊，有網民焫埋Bob指摘他對女兒太過疏忽，霏霏更爆粗為老竇護航！