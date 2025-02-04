Bob林盛斌爆16歲女兒帶男友見家長 拒做呷醋外父勁讚對方有3大優點
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林盛斌（阿Bob）的大女兒林霏兒（霏霏）已16歲大，近日Bob就在社交平台上透露其女兒將帶男友回家見父母，引來不少圈中好友爆笑留言，仲好關心這場「會面」的後續發展！
林盛斌首見阿女男友 圈中好友熱心留言
阿Bob近日出po問大家：「我個女話今晚帶佢男朋友嚟見我。請問有啲咩我要注意？」立即吸引了他的不少圈中好友留言，其中湯洛雯笑言：「入廚房收埋啲刀先。」朱智賢表示：「搵人綁住你對手。」戴夢夢也指：「收埋把鉸剪。」江嘉敏則建議他：「笑，保持微笑。」陳家樂更叫他：「戴返個假髮，扮唔係bob。」而胡定欣就好奇詢問：「見完？覺得點？」
網民驚訝阿Bob大女變潛力股
網民亦紛紛留言追問Bob：「外父你見完女婿，有流口水嗎？」、「女婿點樣？」有網民就提議Bob同阿女男友打番4圈麻雀，來測試對方人品，因為：「牌品好即係人品好。」亦有不少網民見到霏霏著低胸緊身衫的新相，驚訝阿Bob女兒原來已大個女：「估唔到佢個女變得咁成熟」、「佢個女又幾靚wo」、「又好似幾正」、「潛力股」、「阿bob咁有錢，我都想媾佢個女」等。
阿Bob勁讚阿女男友有3大優點
對於女兒的男朋友，阿Bob回應傳媒時，就力讚他有3大優點，包括幾高大、幾靚仔、幾有禮貌，更指阿女男友說話有紋有路，唔會古靈精怪，已好過17歲時的他。阿Bob又表示自己絕不會對阿女男友做尷尬事，只是簡單地與對方溝通，了解了一下對方的背景，並沒有刻意留難他，他更指當晚聚會有其他朋友在場，朋友都讚阿女男友大方得體。
霏霏16歲生日Bob曾發文嘆：愈來愈擔心
霏霏在去年5月31日踏入16歲，Bob曾在社交網貼上與大女林霏兒合照，並留言：「大家姐，霏霏，咁就16歲。呢啲款，我細個嗰陣，溝硬，唉，真係越嚟越擔心……」不少網民留言大讚霏霏「女大十八變」、「霏霏好靚女」，大家都向霏霏送上生日祝福之餘，當中有網民更笑指Bob：「主持女兒的婚禮不是夢」、「你要擔心三次」。
撰文：東方新地圖片來源：IG@bob_lamshingbun、IG@edanlui、IG@fayelammm資料或影片來源：原文刊於新假期