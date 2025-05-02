Bob林盛斌大女霏霏17歲生日前驚爆甩拖 12字剖白分手原因 曾帶男友見家長引熱議
Bob林盛斌大女霏霏 自爆兩原因成分手導火線
最近，霏霏在社交媒體上與網民互動時，突然公開自爆已和男友分手，並透露了分手的原因，是「唔夾＋我依家唔係好適合拍拖」，引起了廣泛的討論。此外她又以英文補充，指目前她的生活中有許多更重要的事務需要處理，因此選擇專注於自己的未來而非戀愛。
曾帶男友見家長霏霏唔尷尬：唔會係最後一個
霏霏將於今個月底踏入17歲，她的感情生活一直是外界關注的焦點。今年農曆新年期間，她曾帶男友回家見家長，這一舉動在網上引起了廣泛討論。有網友問她：「見咗家長但最後分手，唔會尷尬咩？」霏霏就自信回答：「唔會嘅～我第一個帶返去啫，唔會係最後一個掛～」
火辣打扮引熱議 霏霏拒認賣弄性感
此外，霏霏的性感打扮也經常引起網民的熱議，她對此表示，這只是她展現真實自我的一種方式。她在回應網民對她穿著的評論時，曾表示：「我並非刻意賣弄性感，只是選擇自己喜歡的衣著風格。」霏霏強調，無論是在家中還是參加派對，她的穿著都是根據不同場合而定，她享受透過服裝來表達自己的樂趣。
Bob林盛斌曾大爆囡囡男友撞樣呢位男歌手
對於16歲大女林霏兒（霏霏）帶男友回家見父母，林盛斌（阿Bob）都好包容又識做，佢仲獨家回應《釘哥娛樂》透露女兒男友撞樣呢位男歌手！林盛斌提到「見家長」當天，彼此有少少對話同相處，對於女兒男友外型：「如果10分滿分，我都畀到真的算是有7.5至8分左右，即都高分！至於樣有點似邊個呢？我覺得樣子有啲似曾比特，可能眼睛再大一啲，有啲似曾比特嘅感覺，髮型唔似。」
林盛斌有讚冇彈 ：呢個人做我女婿係OK嘅
林盛斌再講到呢個男仔幾有禮貌、有教養，「因為佢嚟到嘅時候，一抽二掕拎佢媽媽整嘅嘢嚟，因為佢媽媽整咗啲自製果醬，有些餅，談吐同成個人畀我嘅感覺，都係一個陽光男孩，最重要嘅係正正經經！」
「因為你都幾擔心 你知道現在16，17歲嘅小朋友，可以好古靈精怪，但我覺得佢係正正經經，如果佢哋可以last（維持）到好遠 呢個人做我女婿係OK嘅！」當講到女婿兩字時，Bob即刻忍唔住甜笑，睇嚟好恨做外父！
最後，林盛斌補充最希望自己的女兒，日後嫁的話，搵一個錫佢、有責任感、喜歡家庭，都是正正常常的男孩。同時，亦希望女兒可以成為一個，很好的女朋友、太太、媽媽 ，有自己幸福家庭。
霏霏親解帶男友見家長原因
霏霏早前曾同網民玩「你問我答」，被網民狂問有關其男友的問題，當中有網民問到：「咩原因令你會想帶男朋友見屋企人？」她就回答：「實不相瞞佢係我第一個帶上屋企嘅男朋友，我哋其實一齊唔係好耐，個決定亦都唔係好隆重咁樣要見家長，咁啱嗰日屋企有party我父母喺度，我也好耐冇見就話一齊玩咁。不過想畀佢哋見係因為我覺得呢個男仔真係好好，係一個好人 亦都好錫我 所以就決定可以～ When you know you know!」
直言男友非初戀 揭與對方相戀經過
霏霏又以英文同網民分享了她與男朋友相戀的經過，原來二人透過霏霏閨蜜的直播而認識，開始交談後發現大家想法好一致，相處的氛圍亦非常好，之後對方就邀請了霏霏跟他約會及當他的女朋友。霏霏直言男友並非其初戀，但自己是對方的初戀，又透露男友是香港人，就讀於國際學校，故一口英語說得相當流利。至於男友如何追到她，霏霏笑言：「呢個你要問佢wo，真誠掛？」
拍拖獲父母支持
霏霏指一段感情的經營，需要兩人「不斷不斷溝通，不斷不斷原諒」，獲網民大讚雖然只得16歲，但想法已好成熟。當被問到父母對她拍拖會唔會好抗拒？霏霏就回答：「冇，佢哋不嬲都好支持我。」有網民再追問：「你覺得做你男朋友嘅人會唔會好大壓力（因為你係星二代）」霏霏轉頭就cap圖問男友，之後再和網民分享他們的對話，只見男友回答：「唔會，因為我鍾意你個原因，係因為你個人，唔係因為你個背景。」相當Sweet！
為低胸性感照解畫
此外霏霏不時分享低胸性感照，有網民就問她：「父母介唔介意你着得暴露？」她就說：「一定有少少嘅，但係其實我出街除咗真係好熱之外，真係其實唔會着到好暴露，就算係嗰件粉紅色衫，我都係淨係屋企同個friend影相着，出街着可能都係朋友party或者nightout先會考慮。」