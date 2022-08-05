林盛斌Bob為撞樣岑麗香靚女Miss賣廣告 被網民封外貌協會：唔標緻都唔請
林盛斌：所有小朋友都好鍾意上佢堂
Bob在帖文中指自己二女、三女同細仔都係跟Leona學英文，現在他們三個英文發音都幾好，他相信Leona有好大的功勞，他更大讚所有小朋友都好鍾意上Leona的課堂：「佢嗰種成日笑嘅正能量令到大家都好喜歡佢！」Bob更介紹Leona現在更兼任臨時保姆，可以在父母外出拍拖時，幫忙照顧小朋友，陪他們玩遊戲、睇書、傾偈，兼練習講英文。
指Miss個期已經排到後年
Bob幾位已為人父母的圈中好友孫慧雪、陳山聰、麥秋成等有在這個帖文下留言讚好，連仲未有仔女的香港羽毛球代表謝影雪竟然都有留言大呻：「唉，以後點約佢。」Bob就搞笑回覆：「你唔使諗㗎啦，過咗呢個下晝，佢個期已經排到後年㗎啦！」其後Bob在接受傳媒訪問時，亦透露在他發文後，已有圈中人聯絡了Leona，以了解她收費的詳情。
靚女Miss原來已結婚
網友都紛紛留言大讚Leona眼大大、笑容甜美，笑指她「變咗星級導師」、「真係幾甜美」、「以為岑麗香嚟」、「有d似阿嬌」等等，又笑指Bob「永遠都有筍嘢介紹」、「唔標緻嘅都唔請」，期間有網友詢問Leona是否混血兒，Bob就回答她是100%香港人，亦有網友留意到Leona手上戴著結婚戒指，Bob坦承，並指：「人哋心有所屬㗎啦！」
重溫Bob林盛斌專請美女員工 繼靚女彤彤 今次係「翻版麥家琪」
疫情期間曾經一度零收入的Bob林盛斌，全靠瞓身專注發展副業而愈撈愈發。Bob有份投資的便利店已經有四家分店，一向有生意頭腦的Bob更專請美女員工。早前Bob曾經在社交平台上上傳了土瓜灣分店彤彤的照片作宣傳，可是原來彤彤已經辭職，離開了土瓜灣分店。Bob近日便在社交平台上分享另一位員工的照片，留言表示：「土瓜灣走咗個彤彤，最近嚟咗一個家家。各位觀眾，852麥家琪！」新員工「翻版麥家琪」家家跟彤彤一樣身形超Fit，而且衣著打扮亦十分性感！
靚女前員工彤彤 一度引起網民熱烈討論
在便利店分店剛開張的時候，Bob曾經上傳過靚女前員工彤彤的照片，一度引起網民熱烈討論！Bob當時公開了前員工彤彤整理庫存的照片和與彤彤的合照，從照片中可見，穿上貼身上衣的彤彤身形極Fit，而且眼神亦十分溫柔！Bob在上傳照片的同時，亦留言大讚：
嘩嘩嘩，我哋呢位852美少女店員彤彤，人靚聲甜，性格開朗，絕對係精神嗰班，講明先，大家唔好顧住搵佢吹水唔買嘢喎！
照片出街之後，大批網民表示要去朝聖幫襯，而且亦求Bob公開彤彤的IG號，可是Bob表示自己也沒有彤彤的IG！
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