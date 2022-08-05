林盛斌Bob為撞樣岑麗香靚女Miss賣廣告 被網民封外貌協會：唔標緻都唔請

林盛斌（Bob）日前公開為三位仔女的的靚女英文老師Leona在社交網上賣廣告，大讚對方可能是他見到「最靚、最甜、最開心嘅老師」，po文一出，孫慧雪、陳山聰、麥秋成等紛紛留言讚好，網民更勁讚Leona眼大大、笑容甜美，激似「香香」岑麗香、阿嬌（鍾欣潼）、江若琳和黃翠如等女星。