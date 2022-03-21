林盛斌搵「阿妹」出鏡扮「有錢大晒呀」工人姐姐 網民：簡直成個餅印
日前，一名外傭一邊食飯一邊以不純正但很清晰的廣東話拍片，內容大概是投訴顧主「使到盡」，該片段更在僱主群組之間瘋傳。及後，阿Bob林盛斌在IG拍片出Post，搵嚟與自己非常似樣的外傭姐姐上鏡模仿一次，網民不單止笑到轆地，更有不少人誤會工人姐姐是阿Bob的親生妹妹！
林盛斌搵家傭姐姐再扮一次
阿Bob林盛斌日前在IG分享了一段影片，並寫道：「有咩唔開心咪直接同我講囉……..同埋佢唔係我屋企個姐姐嚟㗎，佢係我阿妹嚟㗎，似唔似樣呀？」片中只見與阿Bob極度相似的工人姐姐將原片的重要字眼略為講一次，包括「你有錢大晒呀，你而家試吓請工人，請得到咩」、「工人都係人嚟㗎，唔係機械人呀」，及後阿Bob更抵死地入鏡問「做咩」。不少網民都大讚好笑兼留言稱Bob與Nita好似樣，十足兩兄妹：「大鑊真係好似樣」、「簡直成個餅印」等，連吳若希都現身問：「你可唔可以唔好咁黐線」。
林盛斌與家傭姐姐關融洽似家人
阿Bob林盛斌與太太黃乙頤共育有三女一子，一家五口另外再聘請了兩位外傭姐姐幫忙打理家頭細務，而且相處非常融洽。Nita有一年生日，更曾經獲阿Bob全家人與她一起慶祝，事後阿Bob亦有分享至社交網站，當時已經有不少網民發現阿Bob與Nita好似樣十足兩兄妹，阿Bob形容說：「而家要搵到一個好嘅姐姐，機率係同中六合彩差唔多。」