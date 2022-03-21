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林盛斌搵「阿妹」出鏡扮「有錢大晒呀」工人姐姐 網民：簡直成個餅印

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日前，一名外傭一邊食飯一邊以不純正但很清晰的廣東話拍片，內容大概是投訴顧主「使到盡」，該片段更在僱主群組之間瘋傳。及後，阿Bob林盛斌在IG拍片出Post，搵嚟與自己非常似樣的外傭姐姐上鏡模仿一次，網民不單止笑到轆地，更有不少人誤會工人姐姐是阿Bob的親生妹妹！

林盛斌 片中的姐姐投訴謂：「你有錢大晒呀，你而家試吓請工人，請得到咩？你試吓呀，可以呀！你估我唔可以呀，我都可以呀幫你做！你畀錢幾多啫，4千幾咋嘛，4千幾有幾多，仲幫你24小時，你話，放假又冇得放，仲講！冇話有錢大晒呀，你而家試吓搵工人，睇吓公司有冇人，你知唔知呀，工人都係人嚟㗎，唔係機械人呀，你要做乜就做乜，你要講乜就講乜，係，你係老闆，乜都啱晒，你唔使請人啦自己做啦，好簡單，係咪呀！」
片中的姐姐投訴謂：「你有錢大晒呀，你而家試吓請工人，請得到咩？你試吓呀，可以呀！你估我唔可以呀，我都可以呀幫你做！你畀錢幾多啫，4千幾咋嘛，4千幾有幾多，仲幫你24小時，你話，放假又冇得放，仲講！冇話有錢大晒呀，你而家試吓搵工人，睇吓公司有冇人，你知唔知呀，工人都係人嚟㗎，唔係機械人呀，你要做乜就做乜，你要講乜就講乜，係，你係老闆，乜都啱晒，你唔使請人啦自己做啦，好簡單，係咪呀！」（圖片來源：YouTube截圖）

林盛斌搵家傭姐姐再扮一次

阿Bob林盛斌日前在IG分享了一段影片，並寫道：「有咩唔開心咪直接同我講囉……..同埋佢唔係我屋企個姐姐嚟㗎，佢係我阿妹嚟㗎，似唔似樣呀？」片中只見與阿Bob極度相似的工人姐姐將原片的重要字眼略為講一次，包括「你有錢大晒呀，你而家試吓請工人，請得到咩」、「工人都係人嚟㗎，唔係機械人呀」，及後阿Bob更抵死地入鏡問「做咩」。不少網民都大讚好笑兼留言稱Bob與Nita好似樣，十足兩兄妹：「大鑊真係好似樣」、「簡直成個餅印」等，連吳若希都現身問：「你可唔可以唔好咁黐線」。

林盛斌 工人姐姐名叫Nita。
工人姐姐名叫Nita。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 阿Bob突然現身引發笑點。
阿Bob突然現身引發笑點。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 真係似十足兩兄妹。
真係似十足兩兄妹。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 吳若希、陳自瑤現身留言。
吳若希、陳自瑤現身留言。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

林盛斌與家傭姐姐關融洽似家人

阿Bob林盛斌與太太黃乙頤共育有三女一子，一家五口另外再聘請了兩位外傭姐姐幫忙打理家頭細務，而且相處非常融洽。Nita有一年生日，更曾經獲阿Bob全家人與她一起慶祝，事後阿Bob亦有分享至社交網站，當時已經有不少網民發現阿Bob與Nita好似樣十足兩兄妹，阿Bob形容說：「而家要搵到一個好嘅姐姐，機率係同中六合彩差唔多。」

林盛斌 一家五口與外傭姐姐相處融洽。
一家五口與外傭姐姐相處融洽。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 仲邀請外傭姐姐的好友到自己家慶生。
仲邀請外傭姐姐的好友到自己家開Party。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 不時曬合照。
不時曬合照。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）
林盛斌 過時過節都會一齊慶祝。
過時過節都會一齊慶祝。（圖片來源：[email protected]_lamshingbun）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lamshingbun、YouTube截圖

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