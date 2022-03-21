林盛斌搵「阿妹」出鏡扮「有錢大晒呀」工人姐姐 網民：簡直成個餅印

日前，一名外傭一邊食飯一邊以不純正但很清晰的廣東話拍片，內容大概是投訴顧主「使到盡」，該片段更在僱主群組之間瘋傳。及後，阿Bob林盛斌在IG拍片出Post，搵嚟與自己非常似樣的外傭姐姐上鏡模仿一次，網民不單止笑到轆地，更有不少人誤會工人姐姐是阿Bob的親生妹妹！