45歲林盛斌結婚17周年宣布第五胎出世 親自回應「追仔」負評

45歲林盛斌（Bob）入行21年，多年間有唔少作品，口才了得嘅Bob更獲封金牌司儀，經常在大大小小嘅活動中擔任司儀，吸金十可謂十分驚人！與太太黃乙頤結婚17年嘅林盛斌現時育有3女1子，不過Bob近日就無預警在社交平台公布第五胎出世嘅消息，引嚟唔少網民熱議……

