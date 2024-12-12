45歲林盛斌結婚17周年宣布第五胎出世 親自回應「追仔」負評
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45歲林盛斌（Bob）入行21年，多年間有唔少作品，口才了得嘅Bob更獲封金牌司儀，經常在大大小小嘅活動中擔任司儀，吸金十可謂十分驚人！與太太黃乙頤結婚17年嘅林盛斌現時育有3女1子，不過Bob近日就無預警在社交平台公布第五胎出世嘅消息，引嚟唔少網民熱議……
林盛斌突宣布第五胎出世
林盛斌近日在社交平台以「今日，2024年12月9號，係我同老婆嘅結婚17周年紀念。」為首，宣布「我哋嘅第五胎，今日出世嘞！」隨即引來唔少網民關注。不過林盛斌在文中就澄清第五胎其實只係自家品牌新推出嘅長銀包，原來並非再度造人成功！
林盛斌親自回應「追仔」負評
不過林盛斌以第五胎作招徠嘅宣傳手法，就引起唔少網民負評，更有人留言狠批Bob為「追仔」去到盡！不過林盛斌對此就親自撰文回應：「如果大家得閒可以睇吓個內文，其實第五胎係講緊我最新出嘅銀包」、「不過都好，感謝大家嘅關心同埋祝福」再次澄清第五胎只係銀包，否認「追仔」傳聞。
45歲林盛斌新相豪宅曝光 超大落地窗騷雄厚財力！
45歲林盛斌（Bob），除咗係藝人、演員及主持外，仲身兼娛樂公司老闆，係圈中嘅吸金王之一。與太太育有4名子女嘅林盛斌亦係模範爸爸，為仔女及老婆keep住升級住所，越住越大真係羨煞旁人！適逢國慶放假，Bob就晒出一家六口打麻雀嘅溫馨照片，仲意外曝光埋豪宅嘅一角！
林盛斌豪宅大到有花園
林盛斌趁住國慶假陪老婆仔女打麻雀，更影低溫馨一幕擺上社交平台。不過網民就注意到林盛斌老婆身後嘅超大落地窗，以及窗外嘅花園，豪宅曝光亦令大家紛紛留言表示羨慕：「呢個落地窗不得了」、「屋企嘅一角已經放得落麻雀枱，其他地方應該仲大」、「簡直係豪宅咁」、「出邊仲有花園，認真有米」
陳敏之爆林盛斌身家超驚人
林盛斌向來都係圈中嘅吸金王，百足咁多爪嘅林盛斌仲曾被好友陳敏之爆身家已超過10億港元！而林盛斌更於2022年逆市換樓，搬離九龍塘嘅三層獨立屋，並於同年帶住一家六口升級進駐到擁有超巨花園嘅豪華住所。不過除咗豪宅，林盛斌還擁有多輛靚車，並且在海外有置業，生活可謂是相當優渥!
撰文：東方新地圖片來源：ig@bob_lamshingbun