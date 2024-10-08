林盛斌獲索腿經理人「貼身服務」 發文自嘲今年好多女人埋身！
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45歲林盛斌（Bob）向來以口才出眾聞名，更獲唔少機構邀請作為司儀。而作風搞怪嘅林盛斌仲不時會於社交平台分享搞笑內容，適逢日前（5日）林盛斌為某機構主持周年晚宴，，點知突然遇上極尷尬事件，好彩獲經理人臨危不亂幫佢處理，不過呢項超貼身服務就引來網民熱議…..
林盛斌晒索腿經理人超貼身服務
林盛斌日前仲突然晒出經理人為自己貼身服務嘅照片，原來係佢主持周年晚會時，西裝褲拉鍊突然爆開，因此就趁住嘉賓表演時落台諗辦法解決，最後就由其經理人親自上手幫佢縫好拉鍊位：「索腿經理人唔知喺邊度變咗啲針線出嚟，諗都唔諗就馬上幫我聯返好佢。」
林盛斌亦在文中解釋冇將西褲除低嘅原因：「係因為我嗰條西褲呢，係好窄嘅，如果除咗出嚟俾佢聯返好咗之後，我係絕對着唔返條褲嘅」仲大讚經理人「絕對係冇得頂嘅」，仲爆笑表示：「唉，幾個師傅話我今年年底好多女人埋身，我都預咗㗎啦，係冇諗過會埋到咁啫。」
網民連環抵死回應林盛斌
對於林盛斌突晒索腿經理人嘅「貼身服務」，瞬間引起網民熱議，就連莊鍶敏都忍唔住留言揶揄：「佢好似搵嘢喎，係咪搵唔到呀？」而周志康亦稱：「正所謂食君之祿，擔君之憂」獲本尊回應：「所以真係要加佢人工」
亦有唔少網民抵死留言：「最緊要Bob嫂信唔信你啫」、「你係壞咗嘅男人啊」、「唔使解釋啦，一睇張相明白晒㗎啦」、「怕唔怕支針拮錯位」、「搵人幫下手，畀個放大鏡過去啦」、「今次真係跳咗入黃河」
梳化1物件意外搶fo
雖然林盛斌獲經理人貼身縫褲嘅照片引起熱議，但係亦有眼利嘅網民發現經理人身後嘅梳化上有1物超搶fo：「梳化個匙羹要嚟刮痧㗎？」更引來林盛斌以笑喊表情回覆，場面十分搞笑！
撰文：東方新地圖片來源：Ig@bob_lamshingbun