林盛斌獲索腿經理人「貼身服務」 發文自嘲今年好多女人埋身！

45歲林盛斌（Bob）向來以口才出眾聞名，更獲唔少機構邀請作為司儀。而作風搞怪嘅林盛斌仲不時會於社交平台分享搞笑內容，適逢日前（5日）林盛斌為某機構主持周年晚宴，，點知突然遇上極尷尬事件，好彩獲經理人臨危不亂幫佢處理，不過呢項超貼身服務就引來網民熱議…..

