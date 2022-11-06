林盛斌Bob盤點7大令人變窮的原因 煲劇、碌IG都關事？

近日憑TVB台慶劇《美麗戰場》飾演徐富貴一角，深受觀眾喜愛的林盛斌Bob，無論戲內戲外都是有米之人。除了有生意頭腦之外，一向投資有道的Bob，常常在個人Youtube頻道拍片分享致富方法。近日他便分享了一段大談「7個令人變窮的原因」，網民都大讚Bob講得好好！