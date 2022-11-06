林盛斌Bob盤點7大令人變窮的原因 煲劇、碌IG都關事？
林盛斌Bob盤點7大令人變窮的原因：
1 / 覺得「錢」不重要
Bob在片中第一點就指出不少人都對金錢的概念有所誤解，他認為不少說出「錢不是萬能」這句說話的朋友，大多經濟狀況都欠佳。Bob表示他雖然認同錢的確不是萬能，但亦不得不否認金錢在生活上擔當一個很重要的角色，能夠給予生活上的保障和安全感。他亦將金錢比如成身邊另一半：「如果你對你另外一半講，我覺得你唔係好重要，結局會點？佢一定即刻離開你啦」，所以如果一個人不重視金錢的話，金錢一樣會自然流走。
2 / 學校只會教你做打工仔
至於第二點，Bob認為學校並沒有教導學生該如何去賺錢。傳統的教學系統和教學制度之下，學校裡所教導的科目都只是為了培訓出一個穩穩當當的老實員工。Bob表示一方面有可能因為老師自身沒有有關金錢方面的知識，所以在我們的成長學習過程當中，根本沒有機會接收到有關金錢或財富的知識。
3 / 父母沒有教有關金錢智慧
同樣令人難以致富的原因與父母亦有所關聯，Bob提及到大部分父母都不會仔細解釋應該如何對待金錢，甚至會灌輸「錢是邪惡的」和「錢並不重要」等錯誤的信息。
4 / 不懂得在工作以賺錢
此外，Bob表示大部分的人都不知道工作以外的賺錢方法。Bob再三強調工作賺錢只是創造價值的副產品，只要能夠為市場提供價值、產品、服務、技巧，甚至概念都能夠換取金錢，所以不單只有花時間和工作才能換取金錢，用自己的創意和技術都能夠在工作以外賺取更多的金錢。
5 / 被消費控制的奴隸
第五個令人難以致富的原因是社會盛行的消費風氣。Bob指出現在主流媒體和廣告商的唯一目的，都是為了讓大眾市民去「消費」。Bob更提及到很多人就算沒有錢，都會去買一些不需要用的東西去炫耀自己、討好別人。當一個人開始負債之後，便會失去對金錢的自主權，成為被消費控制的奴隸。
6 / 社會的仇富現象
Bob亦指出不少市民都會被傳媒，甚至自己的父母、家人和朋友洗腦，令到他們都會覺得「有錢人都係貪婪的，好衰」，最後便會遷移物化，令自己的潛意識都為了避免自己成為「貪婪的有錢人」，而讓自己保持貧窮。Bob堅信一個本質是好的人，並不會因為金錢而變壞，而只會變得更好：「金錢只係一個放大器或者催化劑，如果你覺得一個人有錢之後，就會變成一個仆X的話，咁你就錯喇，佢本身就係一個仆X，而唔係因為佢有錢之後所以先變成仆X。」
7 / 不為自己的財務狀況負責
Bob在最後一點提出大家之所以未能變有錢人，是因為大家從來沒有為自己未來的財政狀況負責。他表示絕大部分的人每一天只懂得抱怨，將自己的貧窮歸咎於他人身上。他表示明白休息和放鬆是很重要，但現代人經常將自己的寶貴時間浪費社交平台或煲劇等事情上：「好多人費盡自己醫生的精力同時間去換取金錢，但都唔肯去花時間研究點樣善用金錢，點樣去用錢滾錢，等自己可以累積財富。」
網民一致讚好：真係講得好X好
此片一出，不少網民都留言大讚Bob講得好好：「第6點點講得好, 不是有錢先衰, 更本就係人問題!」、「道理都聽過都明白，要做到成為習慣就唔容易，慢慢努力面對自己內心、加強推動力，多謝你嘅提醒」、「感謝bob , 之前我懷疑我好貪錢…原來我是積極人生。」等。
一齊睇片：
https://www.youtube.com/watch?v=GHLlOzGIcB0
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