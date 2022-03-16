Bob林盛斌為順豐送貨員抱不平獲激讚：佢俾人炒，我即刻安排一份工俾佢
阿Bob林盛斌為人一向敢作敢言，唔單止自己撈到瓣瓣掂，仲不時就會幫身邊朋友做吓配對，亦成功撮合咗好多男男女女！但原來林盛斌嘅正義感唔單止對朋友，對一位被投訴的送貨員亦非常關照，更公開為對方抱不平！
林盛斌為送貨員發聲兼保底
事源近日有一名順豐送貨員坐在行人通道旁邊的階梯，以手推車用作飯枱並除下口罩用膳，結果被一位巿民影低「罪證」，並分享至「小西灣富景花園居民聯絡組」，以「影響環境衛生」、「在這疫情下罔顧他人」公審該送貨員，並表示已向物業管理公司及保安公司投訴。但阿Bob與該名網友卻持相反意見，並轉載該貼文寫下長文抱不平。
林盛斌正義發聲
阿Bob長文表示，雖然在疫情下要投訴該名送貨員並非沒有道理，但他表示送貨員當時已經盡自己能力屈居一角與垃圾為伴急急進食：「因為人手不足好多時一個人要做三個人嘅嘢，一日幾萬單確診嘅時候，佢哋仍然辛苦工作，其實我真係好尊重每一位做速遞嘅工作人員。你估如果佢有得舒舒服服坐喺餐廳入面食嘢，佢會唔會選擇坐喺個垃圾桶旁邊食呢個飯盒？人哋已經匿喺一個盡量唔影響其他人嘅地方，諗住嗱嗱聲扒埋嗰兩啖飯就繼續送貨送件，然後你影咗佢張相放上網諗住公審再去投訴。」
及後，阿Bob更以個人名義去向該名送貨員作出承諾：
如果之後其士同埋進源投訴到去順豐，
而呢位速遞員嘅上司又覺得個投訴係成立嘅，
最後要紀律處分甚或至要炒佢魷魚，
麻煩認識呢位速遞哥哥嘅朋友叫佢聯絡我，
我即刻安排一份工俾佢。
Bob全文如下：
網民激讚爆林盛斌係好老闆
阿Bob此舉即時掀起不少討論，當中有不少網民都大讚他能夠為不相識的送貨員發聲所以非常之有正義感。有網民表示，瓣數多多的阿Bob有多年做司儀的經驗，定必認識不同界別的朋友；但其實阿Bob自己亦創辦了網店，若有需要極有可能自己聘請送貨員。
雖然最後順豐發言人已公開表示已慰問該員工，亦不會作任何處分，所以暫時未有機會向阿Bob求救，但大部分網民都認為阿Bob會是一位好老闆，其中一位更透露，曾聽聞過阿Bob比政府更早推行男士侍產假，非常善待員工！