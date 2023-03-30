林盛斌5歲孻仔變花美男為做童星鋪路出道 竟同爸爸兒時一個餅印

43歲林盛斌（Bob）是圈中公認的好爸爸好老公，不時與老婆Pearl於社交平台大曬一家六口，包括13歲大女林霏兒、10歲二女林熹兒、7歲三女林機兒以及5歲細仔林道申（Jaye Jaye ）的日常點滴。近日Bob便分享了囝囝上跆拳道班的影片，只見Jaye Jaye的旋風掃堂腿相當有力，連網民都大讚「有樣有才華」，難怪爸爸懇求各位動作大導演青睞。