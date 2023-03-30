林盛斌5歲孻仔變花美男為做童星鋪路出道 竟同爸爸兒時一個餅印
5歲孻仔多才多藝獲爸爸推銷出道
Bob囝囝又識跆拳道又識劍擊，被老豆認定日後必將迷倒萬千芳心，他於貼文道：「各位動作電影大導演，介紹返，我個仔，JJ。如有工作接洽，可私信聯絡本人，服務良好，價錢貼地，謝。😂😂😂😂😂😂😂😂 講真，又劍擊又跆拳道又剩，啲女真係俾佢溝晒！ #最尾嗰下真係型到爆 #阿Sir都忍唔住嗌咗出嚟」。如此落力大讚似乎有意為Jaye Jaye鋪童星之路。
Jaye Jaye標緻五官意外搶Fo
除了年紀輕輕多才多藝，Jaye Jaye的帥氣外表也引來不少討論。有網民表示以他的條件應該是被女生倒追：「又靚仔， 條件又好， 唔係俾女追咩~」，其餘網民也紛紛稱讚：「好叻仔，好有型」、「型過老豆」、「有樣有才華，最重要老豆有米，溝女經濟沒問題！」。其實只要細心觀察Bob定期更新的囝囝的近照，Jaye Jaye眼大鼻細瓜子臉，完全按著花美男的標準成長，而且越大五官越立體，如果父母有意培養，以後分分鐘能成為男團門面、少女偶像。
竟同爸爸童年一個餅印
Jaye Jaye下巴尖尖眼仔碌碌，令Bob經常被網友揶揄：「細佬B好得意，但係大左可唔可以唔好似你😂」，並表示細佬生得比較似媽咪。其實很多人有所不知，阿Bob小時候原來也是美男子一枚，更同Jaye Jaye相似到宛如一對雙胞胎，連他翻看自己兒時相片時也感到難以置信：「到底我個青春期發生咗咩事？點解細細個成個張國榮咁款，大個咗會變咗做豬肉榮呢？」
曾患嚴重濕疹被誤會虐兒
活潑好動的Jaye Jaye雖然被稱讚有做「小鮮肉」的潛質，但原來健康的身體得來不易，全靠Bob與太太艱辛打下的一場硬仗。他曾透露Jaye Jaye剛出生時已經患有嚴重濕疹：「手手腳腳八成都有，連塊臉都有出。太太曾試過一些自然療法，但沒有作用，Jaye Jaye 無法入睡，差不多每 15分鐘醒一次，全家也面對很大壓力。」每次Bob見到他抓爛自己的皮膚、搲到出血、無法入睡都猶如切膚之痛，而且因為Jaye Jaye體重太輕被醫生一度誤會他們虐兒：「真係寧願有濕疹嗰個係我自己。最陰公係見到佢笑得好可愛，但其實佢當時係好痕、好痛、好辛苦。」所以大家能看到如今活蹦亂跳的Jaye Jaye，是父母勞心勞力後得到的最大回報。
教育貼地父子齊於公園食外賣
Bob除了主持功力深厚、投資有道之外，也一向被譽為教育大師。雖然居住九龍塘四層豪宅，業務橫跨各界甚至即將做到上市，他卻不曾過分縱容子女。他曾經和Jaye Jaye於公園食「頹飯」，只因兒子希望「睇到啲人同埋啲車」：「我哋去佐敦買咗兩盒外賣，然之後我哋就喺上海街寧波街個公園仔入面，一邊聽住隔籬枱嗰個阿叔播緊李龍基嘅歌，一邊食我個黑椒雞扒腸仔飯炒底同佢個腸蛋麵。」貼地的生活方式曾感動無數網友。
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