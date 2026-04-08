美食新聞報道｜藝人林秀怡開餐廳9年！突爆經營辛酸：由零開始咩都唔識
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藝人林秀怡（Kirby）原來已悄悄經營手工意粉店長達9年！她近日受訪時罕有提及副業，坦言當初只是想和朋友分享美食，沒想到一做便是9年。面對重重困難，她直言曾感到吃力，究竟這位斜槓藝人是如何由零開始，捱過一個又一個難關？
林秀怡親解開店9年初心
林秀怡的餐廳原來是她與戲劇訓練班的朋友共同創立的心血結晶，她接受訪問時透露：「初初開餐廳係因為同訓練班嘅朋友都係好食同鍾意整嘢食嘅人，想有間小店同大家分享美味。」為了保持食物水準，她堅持每星期都和拍檔開會討論新菜式，事事親力親為，完全投入餐廳的日常營運，展現出對飲食事業的極大熱誠。
林秀怡自爆小本經營辛酸史
談及長達9年的經營之路，林秀怡坦言過程絕非一帆風順，更直言遇過不少困難。她憶述當初創業的艱辛，形容一切都是從零開始，小本經營下凡事都要摸著石頭過河。她感性地表示：「我哋由零開始，開頭咩都唔識小本經營，希望大家嚟到會食出我哋嘅用心。」即使面對挑戰，她仍然堅持只要捱得住，都希望能保留這份充滿回憶與心血的事業。
回顧9年心血視員工如家人
餐廳經營9年，林秀怡最慶幸的是遇到一班好員工，她更形容彼此關係就如家人一樣，充滿溫情。這份深厚的團隊情誼，成為她堅持下去的重要動力。從2017年與朋友的一個單純念頭，到今天成為一間屹立9年的小店，林秀怡將昔日與朋友分享美食的初心，貫徹至今，並將這份溫暖延伸到員工身上，成功建立了一個如大家庭般的工作環境。
網民大讚林秀怡係良心老闆
林秀怡的創業故事曝光後，引來不少網民留言支持，大讚她是有心又有毅力的老闆。網民紛紛表示：「原來間嘢係佢開！食過幾次，真係好有心機！」「一個藝人肯默默耕耘搞副業9年，真係好唔簡單，佩服！」「難怪啲嘢食咁有誠意，原來背後有咁嘅故事。」「一定會去支持，良心小店買少見少！」「睇得出佢真係好錫啲員工。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期