美食新聞報道｜藝人林秀怡開餐廳9年！突爆經營辛酸：由零開始咩都唔識

藝人林秀怡（Kirby）原來已悄悄經營手工意粉店長達9年！她近日受訪時罕有提及副業，坦言當初只是想和朋友分享美食，沒想到一做便是9年。面對重重困難，她直言曾感到吃力，究竟這位斜槓藝人是如何由零開始，捱過一個又一個難關？