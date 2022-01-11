前港姐林穎嫻美國確診Omicron 直播講中招後心得 爆賈思樂入咗竹篙灣

87年的香港小姐季軍及國際小姐最上鏡小姐得主林穎嫻，早已移居美國多年，日前她在自己的YouTube頻道直播，透露中了Omicron，要在家自我隔離的她龍精虎猛，表示徵狀好輕微，像普通傷風感冒，叫大家不用太擔心；林穎嫻更自爆上月曾在美國與她暢聚的賈思樂返港後要入住竹篙灣接受隔離，二人更一齊在頻道中分享自己的經歷。