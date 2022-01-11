前港姐林穎嫻美國確診Omicron 直播講中招後心得 爆賈思樂入咗竹篙灣
87年的香港小姐季軍及國際小姐最上鏡小姐得主林穎嫻，早已移居美國多年，日前她在自己的YouTube頻道直播，透露中了Omicron，要在家自我隔離的她龍精虎猛，表示徵狀好輕微，像普通傷風感冒，叫大家不用太擔心；林穎嫻更自爆上月曾在美國與她暢聚的賈思樂返港後要入住竹篙灣接受隔離，二人更一齊在頻道中分享自己的經歷。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]林穎嫻Wing4U、東方新地資料庫、[email protected] Castro賈思樂
林穎嫻 中招後反應輕微
林穎嫻移民美國多年，育有1子2女，細女都14歲，近月她開始在YouTube開設頻道拍片，日前她在直播中自爆身在家中睡房隔離中，因為她中了Omicorn，她說：「其實好似傷風，我星期二開始有muscle pain，有少少發燒，有少少鼻水，本來星期三要去打booster，不過因為唔舒服冇去，去做COVID test，報告話我中招……大家見我咁精神，其實我身邊九成人都已中招，但唔使擔心，我星期三開始有少少喉嚨痛，好似一場傷風又冇咳，只係把聲有啲『萌』……我覺得呢場Omicron感染力好強，戴口罩都未必避到，醫生話自己好番，5日後連測試都唔使做……」
上月與友共聚好開心
林穎嫺在直播中教大家中招後最緊要定，她指自己近月常留家避疫，但由於近日是假期，去了很多地方慶祝包括睇波，可能因此染疫。對於12月時曾與賈思樂、楊寶玲暢聚，她說：「唔緊要啦，都唔係好大件事……呢個新年假期玩得好開心，好朋友賈思樂、楊寶玲、蘇珊嚟咗探我哋，好彩當時未中招，可以大家聚吓一齊食飯……」
同賈思樂同病相憐
飯聚後賈思樂返港要接受強制隔離，林穎嫻知道後，亦主動聯絡賈思樂，趁他仍在21日隔離期，二人一起做直播；賈思樂表示在竹篙灣住了4日，便轉去酒店進行餘下日子的隔離，他在直播中大講竹篙灣住後感，仲話個人可以接受住4日，不過21日就未必得喇！
林穎嫻當年走可愛親民路線
52歲的林穎嫺參選87年香港小姐前，曾是第二代「開心少女組」成員，拍過不少劇集，如《大都會》、《老子萬歲》、《小小大丈夫》、《家山有福》等，99年她在美國洛杉磯嫁美國人Tom Dupont，大兒子今年18歲、二女16歲，細女都12歲，多年來她相夫教子，做全職家庭主婦。