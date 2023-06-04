30歲林穎彤狂曬名牌手袋 曾與母親街頭行乞 緋聞男友個個富貴
30歲林穎彤突然富貴狂曬名牌手袋
向來打扮貼地嘅林穎彤，最近在社交平台頻頻炫富，周圍吃喝玩樂、出國旅行之外，仲要日日都襯唔同名牌手袋，CHANEL、CELINE、GUCCI、LV樣樣齊，光係手袋都已經至少值超過十萬港幣，非常富貴。
入行以來緋聞男友個個富貴
林穎彤自入行以來大部分緋聞男友都非富則貴。首先在2019年就被拍到同家底豐厚嘅伍富橋拍拖，當時伍富橋經常有四十萬戰車管接送，非常甜蜜。不過有傳伍富橋在兩人交往期間與《Think Big天地》主持人陳嘉慧過從甚密，令林穎彤嬲爆提出分手，最後以性格不合為由，分手收場。去年林穎彤就同「星級設計師」何偉立傳出緋聞，更有傳對方以6位數邀請林穎彤拍宣傳片，認真豪爽。
曾嫌前男友太奀而分手
林穎彤在2015年曾經同早前憑《法言人》成功彈起嘅容天佑有過一段情。當時兩人拍拖時分分合合，最後戀情只維持了兩年左右。有傳當時林穎彤媽媽嫌容天佑太奀，耽誤女兒發展，所以兩度棒打鴛鴦。
年幼時與母親行乞維生 9歲拍劇幫補家計
最近突然富貴起嚟嘅林穎彤其實童年非常坎坷。林穎彤小時候曾經與母親接受鮑起靜訪問，親述坎坷身世。林穎彤母親在訪問中指在林穎彤1歲時，因丈夫有婚外情而遭拋棄。頓時失去經濟支柱的林母，當時一人帶住9歲大女及1歲林穎彤，感到相當徬徨：「我孭住1歲穎彤去天橋行乞，每晚大約九點到十二點三個鐘，天氣凍都照嚟，除咗落雨唔出嚟，就咁維持咗九個月，當時真係好絕望，好在有人教我哋申請綜緩﹗」林穎彤之後為了幫補家計，林穎彤從9歲就開始拍劇，到加入TVB之後，林穎彤亦非常有觀眾緣，說是工作不停手，生活總算得到改善。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！