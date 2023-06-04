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30歲林穎彤狂曬名牌手袋 曾與母親街頭行乞 緋聞男友個個富貴

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今年30歲的林穎彤向來以乖乖女形象示人，親民又貼地，深受一眾觀眾們的喜愛。不過，近日林穎彤就一改以往慳家貼地性格，突然變得超富貴，頻頻喺社交平台大曬名牌手袋！

30歲林穎彤突然富貴狂曬名牌手袋

向來打扮貼地嘅林穎彤，最近在社交平台頻頻炫富，周圍吃喝玩樂、出國旅行之外，仲要日日都襯唔同名牌手袋，CHANEL、CELINE、GUCCI、LV樣樣齊，光係手袋都已經至少值超過十萬港幣，非常富貴。

林穎彤 原本打扮貼地的林穎彤，最近打扮到成個闊太咁！
原本打扮貼地的林穎彤，最近打扮到成個闊太咁！（圖片來源：[email protected]_lam）
林穎彤 每張IG相都襯唔同名牌手袋
每張IG相都襯唔同名牌手袋（圖片來源：[email protected]_lam）
林穎彤 林穎彤又戴CELINE帽，又拎GUCCI手袋，全身名牌超富貴！
林穎彤又戴CELINE帽，又拎GUCCI手袋，全身名牌超富貴！（圖片來源：[email protected]_lam）

入行以來緋聞男友個個富貴

林穎彤自入行以來大部分緋聞男友都非富則貴。首先在2019年就被拍到同家底豐厚嘅伍富橋拍拖，當時伍富橋經常有四十萬戰車管接送，非常甜蜜。不過有傳伍富橋在兩人交往期間與《Think Big天地》主持人陳嘉慧過從甚密，令林穎彤嬲爆提出分手，最後以性格不合為由，分手收場。去年林穎彤就同「星級設計師」何偉立傳出緋聞，更有傳對方以6位數邀請林穎彤拍宣傳片，認真豪爽。

目標為本的林穎彤，17年飛甩奀星容天佑後，已火速收高等兵，與同公司星夢娛樂旗下的伍富橋打得火熱，出入有男方駕車管接送，生活升呢！
在2019年就被拍到同家底豐厚嘅伍富橋拍拖，當時伍富橋經常有四十萬戰車管接送，非常甜蜜。（圖片來源：新傳媒資料庫）
林穎彤 去年又同「星級設計師」何偉立傳出緋聞。
去年又同「星級設計師」何偉立傳出緋聞。（圖片來源：[email protected] Design Ltd）

曾嫌前男友太奀而分手

林穎彤在2015年曾經同早前憑《法言人》成功彈起嘅容天佑有過一段情。當時兩人拍拖時分分合合，最後戀情只維持了兩年左右。有傳當時林穎彤媽媽嫌容天佑太奀，耽誤女兒發展，所以兩度棒打鴛鴦。

林穎彤 林穎彤前男友容天佑在無綫熱播劇《法言人》中飾演見習師爺Tony仔，憑俊俏嘅外表成功彈出。
林穎彤前男友容天佑在無綫熱播劇《法言人》中飾演見習師爺Tony仔，憑俊俏嘅外表成功彈出。（圖片來源：TVB《法言人》截圖）

年幼時與母親行乞維生 9歲拍劇幫補家計

最近突然富貴起嚟嘅林穎彤其實童年非常坎坷。林穎彤小時候曾經與母親接受鮑起靜訪問，親述坎坷身世。林穎彤母親在訪問中指在林穎彤1歲時，因丈夫有婚外情而遭拋棄。頓時失去經濟支柱的林母，當時一人帶住9歲大女及1歲林穎彤，感到相當徬徨：「我孭住1歲穎彤去天橋行乞，每晚大約九點到十二點三個鐘，天氣凍都照嚟，除咗落雨唔出嚟，就咁維持咗九個月，當時真係好絕望，好在有人教我哋申請綜緩﹗」林穎彤之後為了幫補家計，林穎彤從9歲就開始拍劇，到加入TVB之後，林穎彤亦非常有觀眾緣，說是工作不停手，生活總算得到改善。

林穎彤 有個坎坷童年的林穎彤，曾經與母親接受鮑起靜訪問親述坎坷身世。
有個坎坷童年的林穎彤，曾經與母親接受鮑起靜訪問親述坎坷身世。（圖片來源：ATV截圖）
林穎彤 林穎彤從9歲就開始拍劇，幫補家計。
林穎彤從9歲就開始拍劇，幫補家計。（圖片來源：ATV截圖）
林穎彤 從小就已經非常懂事的林穎彤，更加由細靚到大。
從小就已經非常懂事的林穎彤，更加由細靚到大。（圖片來源：ATV截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lam、TVB《法言人》截圖、[email protected] Design Ltd、新傳媒資料庫、ATV截圖

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