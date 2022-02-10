伍富橋林穎彤翻撻失敗 新年曬合照自曝新戀情 拍拖半年女友原來勁富貴？
新年新女友！
踏入虎年的大年初二，伍富橋就在IG貼出一張與一名長髮女子的合照，仲襯晒情侶裝服，女方攬住雙貓，男方從後攬住女方，並寫道：「虎年快樂！」加上伍富橋的圈中好友例如朱智賢、林秀怡、周志康等都紛紛以心心符號留言表示甜蜜，不難想像伍富橋曬女友放閃，仲有消息指新女友家底唔錯，同伍富橋係門當戶對㗎，仲有好多圈中好友添！
新歡原來係舊同事
伍富橋日前出席無綫節目《不可能任務》記者會就被傳媒問到有關新戀情嘅事情，仲自爆與女友Shirley拍拖半年，對方以前仲喺TVB度做幕後，所以相識好多年㗎喇！至於「富貴」方面，伍富橋就話要睇吓點定義喇，不過金錢從來都唔係佢揀女友嘅考慮因素，他接受TVB訪問時就話：「都係向住結婚呢個方向，如果求婚佢又應承嘅話都可以…」雖然有唔少人聽到都毛管戙，但伍富橋就透露，前度女友林穎彤就冇恭喜佢喎！
伍富橋林穎彤凍結戀情大半年
其實早前因為劇集《十月初五的月光》二人合作而曾經傳出過林穎彤與伍富橋秘密翻撻，有消息指二人之前為新劇《十月初五的月光》拍攝外景，伍富橋出動靚車管接送，據知二人在劇中是演情侶，促使他們再次走在一起，拍劇時更寓工作於拍拖。
林穎彤曾漏口風
其實早前劇集《十月初五的月光》舉行記者會時，林穎彤已明顯對分手一事轉口風，她表示打算拍完套劇，就會重新follow伍富橋的社交網，仲話會畀時間大家再了解一下。在《十月初五的月光》中，林穎彤飾演的痴情女汪琳，在官方的探班花絮片中，有一幕戲講到Bella要著住婚紗狂奔，好慘情仲要跪地，劇中新郎哥就是伍富橋，開拍之時二人已分手，林穎彤曾表示劇情要她「一時慘、一時好甜蜜」，認真考演技！
林穎彤仆倒去搶婚
在早前的探班花絮中，三角戀劇情去到教堂婚禮高潮戲份，林穎彤要著住婚紗狂奔，仲要在鏡頭前反覆仆幾次，據報仲跌到腳傷！相反男方伍富橋就好輕鬆，娶得阮嘉敏仲得到對方幕前獻吻，佢自己都話係因為「課金收買導演」才能享齊人之福。
娛樂新聞台報導：林穎彤拍十月初五的月光傷腳
新劇「十月初五的月光」中有一幕講述林穎彤著住婚紗狂奔，要為自己爭取幸福而搶婚，仲要跪地痛哭結果就受傷了！林穎彤表示同一位置再傷多一次，聽到都覺得痛呀！
伍富橋飾演萬沛堅，係何依婷表哥； 至於林穎彤飾演的汪海琳，就是他的初戀情人。
林穎彤脫貧有計
29歲的林穎彤曾與伍富橋與拍拖年多，林穎彤在2019年因為冧掂星夢娛樂老闆何哲圖，算是成功上位，唱歌、拍劇做主持工作不斷，有指林穎彤脫貧唔係單靠工作，而係高招mark住一班富貴兵團，被捧後即撇甩拍拖兩年奀星容天佑，換上高等兵伍富橋陪出陪入，有四十萬戰車管接送，有傳伍富橋去年曾與《Think Big天地》主持人陳嘉慧過從甚密，令林穎彤嬲爆提出分手，當時更互相取消關注，去到好盡。
林穎彤2020年公開分訊：性格唔適合
林穎彤於2020年出席慈善活動記招時，被記者求證是否已與伍富橋分手，她眼眨淚光、強顏歡笑謂：「之前一齊宣傳，依家冇乜話題冇聯絡，因完咗宣傳，(係咪互相取消關注ig)係，不嬲都follow好少人嘅。」林穎彤更將伍富橋降呢為「朋友同事」，稱大家見面唔會尷尬，仲話「性格非可以傾到偈做好好朋友」，更指伍富橋文靜，她活潑。被問到有否第三者介入，林穎彤稱未準備拍拖，但會考慮圈外對象。