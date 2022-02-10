伍富橋林穎彤翻撻失敗 新年曬合照自曝新戀情 拍拖半年女友原來勁富貴？

家底豐厚藝人伍富橋與林穎彤（Bella）於2019年撻著，到2020年10月分手，當時女方將男方降呢成為朋友同事，兼互相取消關注社交網，不過早前二人又因新劇《十月初五的月光》而傳出愛火重燃。但其實伍富橋半年前已經另結新歡，仲有消息指新女友好富貴添！