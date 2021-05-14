林穎彤秘密翻撻伍富橋 重新關注對方社交網

去年10月林穎彤（Bella）與有錢仔伍富橋分手時，將男方降呢成為朋友同事，兼互相取消關注社交網，一度引起熱話，之後林穎彤公開表示與伍富橋再冇聯絡。早前二人因新劇《十月初五的月光》日見夜見，林穎彤還是覺得條橋是最好的，於是……

撰文：東方新地 圖片：林穎彤IG圖片、伍富橋IG圖片、無綫娛樂新聞台截圖