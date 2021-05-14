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林穎彤秘密翻撻伍富橋 重新關注對方社交網

東方新地 - 娛聞

去年10月林穎彤（Bella）與有錢仔伍富橋分手時，將男方降呢成為朋友同事，兼互相取消關注社交網，一度引起熱話，之後林穎彤公開表示與伍富橋再冇聯絡。早前二人因新劇《十月初五的月光》日見夜見，林穎彤還是覺得條橋是最好的，於是……

撰文：東方新地 圖片：林穎彤IG圖片、伍富橋IG圖片、無綫娛樂新聞台截圖

林穎彤
28歲的林穎彤去年10月與伍富橋分手。
林穎彤
林穎彤與伍富橋外形合襯，近幾年在無綫keep住有合作。

林穎彤凍結戀情大半年

林穎彤與伍富橋經過大半年的冷靜期，近日被踢爆秘密翻撻，二人之前為新劇《十月初五的月光》拍攝外景，伍富橋出動靚車管接送，據知二人在劇中是演情侶，促使他們再次走在一起，拍劇時更寓工作於拍拖。

林穎彤
林穎彤與伍富橋因為拍劇已冰釋前嫌兼復合。
林穎彤
二人不時相約行山親親大自然，拍拖的活動非常健康。

林穎彤早已漏口風

其實早前劇集《十月初五的月光》舉行記者會時，林穎彤已明顯對分手一事轉口風，她表示打算拍完套劇，就會重新follow伍富橋的社交網，仲話會畀時間大家再了解一下。在《十月初五的月光》中，林穎彤飾演的痴情女汪琳，在官方的探班花絮片中，有一幕戲講到Bella要著住婚紗狂奔，好慘情仲要跪地，劇中新郎哥就是伍富橋，開拍之時二人已分手，林穎彤曾表示劇情要她「一時慘、一時好甜蜜」，認真考演技！

林穎彤
林穎彤飾演的汪琳在教堂前仆親，痛哭未能成功搶婚。（娛樂新聞台截圖）

林穎彤仆倒去搶婚

在早前的探班花絮中，三角戀劇情去到教堂婚禮高潮戲份，林穎彤要著住婚紗狂奔，仲要在鏡頭前反覆仆幾次，據報仲跌到腳傷！相反男方伍富橋就好輕鬆，娶得阮嘉敏仲得到對方幕前獻吻，佢自己都話係因為「課金收買導演」才能享齊人之福。

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伍富橋在劇中結婚，不過新娘不是林穎彤。
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導演叫咗Cut林穎彤仍然喊到收唔到聲，入戲好深。（娛樂新聞台截圖）
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Run, Bella Run（娛樂新聞台截圖）
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林穎彤仆倒在教堂內。（娛樂新聞台截圖）
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林穎彤向住當時已分手的伍富橋做戲。（娛樂新聞台截圖）
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林穎彤跪地喊到收唔到聲。（娛樂新聞台截圖）

娛樂新聞台報導：林穎彤拍十月初五的月光傷腳

新劇「十月初五的月光」中有一幕講述林穎彤著住婚紗狂奔，要為自己爭取幸福而搶婚，仲要跪地痛哭結果就受傷了！林穎彤表示同一位置再傷多一次，聽到都覺得痛呀！

伍富橋飾演萬沛堅，係何依婷表哥； 至於林穎彤飾演的汪海琳，就是他的初戀情人。

21年前的《十月初五的月光》汪海琳一角由汪琳飾演，現年已經43歲，係一女之母。
21年前的《十月初五的月光》汪海琳一角由汪琳飾演，汪琳育有一子一女，現年已經43歲。

林穎彤脫貧有計

28歲的林穎彤與伍富橋與拍拖年多，林穎彤前年因為冧掂星夢娛樂老闆何哲圖，算是成功上位，唱歌、拍劇做主持工作不斷，有指林穎彤脫貧唔係單靠工作，而係高招mark住一班富貴兵團，被捧後即撇甩拍拖兩年奀星容天佑，換上高等兵伍富橋陪出陪入，有四十萬戰車管接送，有傳伍富橋去年曾與《Think Big天地》主持人陳嘉慧過從甚密，令林穎彤嬲爆提出分手，當時更互相取消關注，去到好盡。

林穎彤
林穎彤曾表示與伍富橋性格不合。

林穎彤去年公開分訊：性格唔適合

林穎彤去年出席慈善活動記招時，被記者求證是否已與伍富橋分手，她眼眨淚光、強顏歡笑謂：「之前一齊宣傳，依家冇乜話題冇聯絡，因完咗宣傳，(係咪互相取消關注ig)係，不嬲都follow好少人嘅。」林穎彤更將伍富橋降呢為「朋友同事」，稱大家見面唔會尷尬，仲話「性格非可以傾到偈做好好朋友」，更指伍富橋文靜，她活潑。被問到有否第三者介入，林穎彤稱未準備拍拖，但會考慮圈外對象。

林穎彤
林穎彤去年出席活動，曾一臉愁緒回應記者追問關於分手傳聞。

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