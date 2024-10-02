林穎彤星途危危乎近況曝光 最新近況曝光：唔癡線都算係咁

31歲林穎彤（Bella）去年惹官非，與緋聞男友鄭雋熹曾因在公眾地方擾亂秩序而受到關注，該事件已經落幕。然而，這段經歷對Bella的形象造成了很大打擊，據傳她被無綫「雪藏」，並且停止了所有工作，唱片公司也未與她續約。在這段低潮期，Bella於28日在社交網站上宣布去年獲香港大學專業進修學院（HKU SPACE）取錄，重返校園，並開始學習營養學，她開心地表示「勇敢地大大力翻開咗人生新一頁」。

