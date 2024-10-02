林穎彤星途危危乎近況曝光 最新近況曝光：唔癡線都算係咁
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31歲林穎彤（Bella）去年惹官非，與緋聞男友鄭雋熹曾因在公眾地方擾亂秩序而受到關注，該事件已經落幕。然而，這段經歷對Bella的形象造成了很大打擊，據傳她被無綫「雪藏」，並且停止了所有工作，唱片公司也未與她續約。在這段低潮期，Bella於28日在社交網站上宣布去年獲香港大學專業進修學院（HKU SPACE）取錄，重返校園，並開始學習營養學，她開心地表示「勇敢地大大力翻開咗人生新一頁」。
林穎彤總結官非打擊：發生咁多事唔癡線都算係咁
Bella她以「找尋自我之旅#1」上載兩條影片分享動向，分享了自己的感受：「『你覺得你清唔清楚你自己啊？』呢兩年經歷嘅事，令我脫胎換骨，好似一個全新嘅人咁，我改變咗好多，我夠膽講而家真係幾了解自己！大家成日可能有種感覺，唔知我去咗邊，搞緊乜，個人其實係點？因為真係好少同大家講自己嘢亦都唔習慣解釋，總之就收收埋埋咁啦！」Bella續指經過上天送給她很多人生挑戰後，終讓她拋開過往自己俾自己的枷鎖，勇敢地大大力翻開人生新一頁，她更有感而發表示：「真係人生如戲，其實發生咁多事唔癡線都算係咁，不過真係好多謝呢啲經歷，如果唔係仲懵嚇懵嚇，方向對了就不怕路長，有了目標夢想就不遠」。
林穎彤近況曝光
Bella亦將自己近年的生活點滴剪成一條短片，片中她坦言這兩年經歷了很多，踏入30歲後思想亦有好大轉變，並謂：「畢竟由童星開始計起，已從事演藝工作20年，一直覺得做到自己喜歡嘅事，又可以養到屋企，都幾開心，算是完成使命。但係人大咗漸漸想搵一些工作以外，令自己心靈滿足嘅事去學去試，於是乎我就去讀咗手作護膚品導師課程，及修讀應用營養學及營養補充劑證書課程，慢慢減少了幕前工作，因為我覺得學習嘅過程令我搵返自己，好滿足！但係你點都估唔到，開啟了快樂找尋自我之旅，之後……人生不如意的各種衝擊亦都隨之而來……待續。」
網民質疑：又正能量人生教導師咁
網民都紛紛留言向她打氣，並送上祝福。不過亦有網民質疑「又正能量人生教導師咁」「又營養師」「又讀營養？歐倩怡？」「但佢d事都係自己搞出黎」
圖片來源：IG@bella_lam