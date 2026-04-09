33歲林穎彤神隱半年罕有露面近況曝光 捲男友JPEX案後狂推工作避風頭
林穎彤捲JPEX案星途受阻 離巢TVB另闢新路
童星出身的林穎彤因主持節目《安樂蝸》而為人熟識，她在劇集《城寨英雄》中飾演的孖辮妹「鑫鑫」一角更令人印象深刻。然而2023年10月，林穎彤因男友鄭雋熹捲入JPEX案而被牽連，又被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，雖然2024年8月被裁定罪名不成立，但惹上官非的她形象插水，幕前工作全面暫停。面對事業低潮，林穎彤沒有選擇怨天尤人，反而在2024年11月宣布約滿TVB離巢，正式告別效力多年的電視台，踏上全新的人生旅程。
神隱半年狂推工作 傳為避風頭拒絕曝光
離巢後的林穎彤除了開網店之外，亦有拍節目和拍戲，包括為HOY TV拍攝賀歲短劇《我家有囍事》，以及與江嘉敏一起主持節目《好好生活》。不過有傳她為避風頭而狂推工作，節目組無奈找來網紅倪安慈（阿慈）頂替她與江嘉敏一同主持《好好生活研究所》。林穎彤在社交媒體上也變得異常低調，Instagram對上一個帖文已是去年2月，連月來十分低調的她彷彿刻意與公眾保持距離，專心處理自己的事業和生活。
復活節與譚嘉儀聚會 久違露面狀態佳
神隱半年的林穎彤日前趁著復活節假期與好友譚嘉儀聚會，這是她近期罕有的公開露面。從照片可見，林穎彤狀態不俗，身形保持得相當好，與譚嘉儀的友誼依然深厚。兩人一向是好朋友，過往經常在社交媒體上互動，包括一起參加萬聖節Cosplay活動等，今次復活節聚會也顯示林穎彤雖然低調，但仍然維持著與圈中好友的關係。
進修增值開網店 逆境中尋找新方向
面對人生低潮，林穎彤選擇了積極的應對方式。她趁機讀書增值自己，相繼修畢「應用營養學及營養補助劑基礎證書」課程、手作護膚品導師課程及國際芳療師培訓課程等，顯示她對健康和美容行業的興趣。離巢後，林穎彤更開設網店賣保健品，將所學知識應用到實際業務上，展現了她的商業頭腦和適應能力。這種從藝人轉型為創業者的做法，反映了她對未來的規劃和對新挑戰的勇氣。
男友鄭雋熹涉JPEX案 林穎彤嚴正聲明撇清關係
至於男友鄭雋熹捲入JPEX詐騙案，涉欺詐罪，另涉一宗「洗黑錢」案，他被起訴4項「洗黑錢」罪，涉及款項達1,847萬元。面對外界質疑，林穎彤曾作嚴正聲明否認與JPEX有關，表示：「當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與JPEX公司並沒有任何絲毫關係。」她強調自己一直不知道什麼是JPEX，希望澄清外界的誤解和猜測。
網民關注林穎彤近況 盼其早日重返幕前
林穎彤的低調轉型引起網民關注，不少人在社交媒體留言表示：「Bella加油，相信你可以重新開始。」也有網民認為：「佢咁樣進修增值自己都好好，唔一定要做藝人先有出路。」部分粉絲則希望她能早日重返幕前：「好掛住睇到Bella主持節目，希望佢可以重新出發。」