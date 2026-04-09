33歲林穎彤神隱半年罕有露面近況曝光 捲男友JPEX案後狂推工作避風頭

現年33歲的林穎彤（Bella）自從2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波後，星途一度跌入谷底，但這位前TVB藝人並沒有被逆境擊倒。相反，她選擇了一條截然不同的人生道路——放下明星光環，透過進修增值和創業轉型，以低調而優雅的姿態重新定義自己。近日林穎彤罕有現身與好友譚嘉儀聚會，久違露面的她狀態不俗，但有傳她為避風頭而狂推工作，社交媒體對上一個帖文已是去年2月。