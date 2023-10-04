林穎彤鄭雋熹被捕︱二人被控行為不檢 年初突然富貴大曬名牌手袋

虛擬資產交易平台「JPEX」涉嫌無牌經營引起滿城風雨，今日（4日）再有消息指，29歲TVB藝人鄭雋熹亦被警方拘捕，更被報道形容為「疑是犯罪集團成員」。據知鄭雋熹原來早前曾因與林穎彤（Bella）因公眾地方行為不檢案，被警方拘捕及落案控告。