林穎彤鄭雋熹被捕︱二人被控行為不檢 年初突然富貴大曬名牌手袋
林穎彤鄭雋熹被控公眾地方行為不檢
據知，林穎彤和鄭雋熹在八月初，與一名涉及虐兒案的48歲母親一同到醫院探望女童時，因為按照社署社工及醫生按照保護兒童及青少年命令而拒絕探訪要求，令到雙方發生爭執。女童母親一方在爭執期間情緒激動，在走廊大聲喊叫，對醫院員工和病人們造成滋擾，社工就此報警求助。經過警方調查後，林穎彤和鄭雋熹等6人被控以「公眾地方行為不檢」罪，案件已於8月4日在屯門法院提堂，並將延至本月6日再訊。
二人主持《安樂蝸》結緣
林穎彤和鄭雋熹過往共同主持《安樂蝸》結緣。去年年初，鄭雋熹與四位無綫奀星主持真人騷《七線人棄王》，當時林穎彤亦有作客擔任嘉賓，更在節目多番鬧爆鄭雋熹。不過其實二人老友鬼鬼，鄭雋熹更曾經在IG上傳一張孭住林穎彤的照片，並留言大讚林穎彤善良：
對於一個非常心歸（深閨），且喜愛潔淨的人要到野外過3日2夜的確唔容易 好多謝你願意同我癲！鏡頭前佢好似好惡，但私下其實是一個非常善良同顧人感受的女仔，謝謝你！
林穎彤10日前自爆去試婚紗
林穎彤近日都少有更新社交平台，對上一次更新已經係10日前。林穎彤在最新帖文以「A DAY WITH ME」為題，分享自己豪買原色iPhone 15 Pro和試婚紗晚裝的一日。從影片中可見，林穎彤先後換上三套婚紗，不過林穎彤在片中否認喜事近，表示只是為了與髮型師合作影新相，而去試穿服裝而已。
年初突然富貴狂曬名牌手袋
今年30歲的林穎彤向來以乖乖女形象示人，親民又貼地，深受一眾觀眾們的喜愛。不過，早前林穎彤在社交平台頻頻炫富，周圍吃喝玩樂、出國旅行之外，仲要日日都襯唔同名牌手袋，CHANEL、CELINE、GUCCI、LV樣樣齊，光係手袋都已經至少值超過十萬港幣，非常富貴。
入行以來緋聞男友個個富貴
林穎彤自入行以來大部分緋聞男友都非富則貴。首先在2019年就被拍到同家底豐厚嘅伍富橋拍拖，當時伍富橋經常有四十萬戰車管接送，非常甜蜜。不過有傳伍富橋在兩人交往期間與《Think Big天地》主持人陳嘉慧過從甚密，令林穎彤嬲爆提出分手，最後以性格不合為由，分手收場。去年林穎彤就同「星級設計師」何偉立傳出緋聞，更有傳對方以6位數邀請林穎彤拍宣傳片，認真豪爽。
曾嫌前男友太奀而分手
林穎彤在2015年曾經同早前憑《法言人》成功彈起嘅容天佑有過一段情。當時兩人拍拖時分分合合，最後戀情只維持了兩年左右。有傳當時林穎彤媽媽嫌容天佑太奀，耽誤女兒發展，所以兩度棒打鴛鴦。
年幼時與母親行乞維生 9歲拍劇幫補家計
最近突然富貴起嚟嘅林穎彤其實童年非常坎坷。林穎彤小時候曾經與母親接受鮑起靜訪問，親述坎坷身世。林穎彤母親在訪問中指在林穎彤1歲時，因丈夫有婚外情而遭拋棄。頓時失去經濟支柱的林母，當時一人帶住9歲大女及1歲林穎彤，感到相當徬徨：「我孭住1歲穎彤去天橋行乞，每晚大約九點到十二點三個鐘，天氣凍都照嚟，除咗落雨唔出嚟，就咁維持咗九個月，當時真係好絕望，好在有人教我哋申請綜緩﹗」林穎彤之後為了幫補家計，林穎彤從9歲就開始拍劇，到加入TVB之後，林穎彤亦非常有觀眾緣，說是工作不停手，生活總算得到改善。
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