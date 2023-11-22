31歲林穎彤激罕派福利 分半鐘睇盡性感甫士狂曬蜜桃臀

現年31歲的林穎彤（Bella）早前因涉嫌在醫院病房外擾亂秩序，以及被控阻礙公職人員及公眾地方作出擾亂秩序的行為而被控告。雖然案件已於11月提堂，但最後宣布押後至出年1月再訊，亦因此傳出Bella被公司「雪藏」的消息。而事件主人公視乎心情並未受影響，依舊活躍於社交平台，早前Bella更分享了一段長達分半鐘的影片，大派性感福利！