31歲林穎彤激罕派福利 分半鐘睇盡性感甫士狂曬蜜桃臀
林穎彤全方位騷身材 挑戰性感極限
片中林穎彤大擺性感pose影相，更換上多套服裝出鏡，造型仲相當大膽！除咗以黑絲大騷長腿外，亦都有以低胸造型示人，最大膽的一套服裝更大膽露出半邊臀部，超級吸睛！而Bella的超性感造型亦都令大網民激讚：「平時咁深藏不露真係一啲都留意唔到喎！」、「原來Bella係咁婀娜多姿兼且超級豐滿㗎」、「每個pose都好好睇，期待睇你影既每幅相」、「好性感啊！睇到停唔到！」
代言甩得悄無聲息 突被卡通取代
林穎彤自從2019年起為財務公司代言，至今已經合作了長達3年的時間。但是林穎彤的代言視乎已經悄無聲息被撤下，現時該財務公司的社交平台上只剩下官方推出的卡通吉祥物。對於合作已久的公司突然換走代言人一事，不少網民猜測是否因林穎彤官司纏身的原因：「點解冇再出過Bella啲post嘅？」、「依家得翻隻卡通貓，Bella係唔係已經冇代言？」、「應該係因為官司問題所以冇得代言啦」。
林穎彤鄭雋熹被捕︱男方貼張天賦歌曲 暗示證明自己清白
童星出身的林穎彤Bella近日惹上官非，由於與捲入 JPEX 案的TVB藝人鄭雋熹及其他多名友人被控行為不檢，她決定於案件提堂日之前發出公開聲明。受官非影響的她，據報道指已被公司召見了解事件，更即時叫停其所有工作，慘遭雪藏。
鄭雋熹字裡行間似是證明自己清白。（圖片來源：IG@heicheng）
林穎彤傳被公司雪藏
林穎彤去年參與劇集《下流上車族》後，未有帶來太多工作機會，最近拍畢《本尊就位》後就未有接劇。另一方面，林穎彤於2019年與星夢簽約，有指亦已不獲唱片公司續約。今次加上惹官非，林穎彤日前已就事件與公司高層見面，TVB亦果斷暫停她所有工作。
林穎彤提堂前發聲明 自爆被拘捕過程
林穎彤提及的案件編號為「FLCC1296/2023」，於10月6日早上九點半在粉嶺法院提堂，涉案人士除了30歲林穎彤和29歲鄭雋熹，另外還有四位林穎彤所指的「親友」冼、劉、楊、梁四人，以下是林穎彤於IG的聲明：
「本人 林頴彤，就最近傳媒報導關於本人及五位親友，因公眾地方行為不檢被控告一事，在此作出嚴正聲明。
我們本着人性仁愛、正義無私之心，自發決心見義勇為地去幫助一名在社會福利署寶血兒童村內身心飽受傷害的無助女童，還有她本來相依為命的可憐媽媽。
事情發生在本年6 月至 8 月初期間，女童在兒童村內多次被襲擊，並於8 月1日再一次向母親哭訴求助，鑒先前已多次報警未果（既不調查懷疑疏忽照顧者又不立虐兒案調查處理），這次成功為女童爭取去醫院驗傷，卻在等候女童期間，我們六人被無理拘捕。當時我甚至被一位健碩的男警員蓄意推跌襲擊，令我差點跌倒在地，一切過程，醫院內的CCTV 可以舉証的。
現今香港社會文明、安定繁榮之中，竟有如此荒謬惡劣之境況，希望國法綱紀和香港法紀能真正伸張正義，捍衛公理人心！
現想請 特首垂詢關注此事，尊下正行、體恤良民，儘快派遣專員調查整件事實真相，不謹能還我們清白和公道，最重要是還我心中理想的香港社會道德公義及文明福祉！祝願政通人和、民心幸福！」
林穎彤鄭雋熹獲即場保釋
林穎彤今日（6日）早上9時10分左右身穿白色短身上衣及黑色貼身長褲，神情輕鬆地現身粉嶺裁判法院，相隔5分鐘，同樣身穿黑白look的鄭雋熹亦到場。據報道指連同她和緋聞男友鄭雋熹在內的6名被告均毋須答辯，准繼續保釋，案件已排至11月17日再訊。她出庭後接受傳媒訪問，表示發公開信給發特首前已經問過自己的法律團隊，並強調絕之前已經得到團隊的同意：「經過法律團隊嘅同意先出。（無綫有冇搵你傾過件事？）冇詳細傾過，但會同經理人去傾。（警方告你會否覺得好無奈？）我自己喺單親家庭中長大，我好明白媽媽同個女嗰份情，咁所以我見到一啲唔公義嘅事或者好想幫助嘅人，見到婆婆跌倒你會扶佢呢個道理。」
林穎彤穿瑜伽褲疑下體現形！
另外，有不少網民錯重點關注林穎彤的打扮，除了跟鄭雋熹同樣黑白look「情侶裝」之外，網民更發現穿林穎彤瑜伽褲太過貼身，疑下體現形！「條褲細咗一個碼」，「依家睇佢啲打扮同ig啲相真係唔會諗佢同jpex無關係」，「上庭都要有品味」，「著到咁唔會藐視法庭？」
雙方否認情侶關係
被指與鄭雋熹是情侶關係，Bella連忙否認，先表示2人是朋友，其後再補多句「好朋友」。至於被指忽然富貴疑捲入JPEX事件，她即封口表示不評論，亦強調沒有執法人員聯絡自己，強調「清者自清，問心無愧」。有記者留意到她拿着LV名牌手袋現身法庭，問她會否擔心被外界覺得她忽然富貴，她即一臉尷尬，解釋自己童星入行至今已經做了10多年，自己亦有間中食車仔麵，如果外界要誤會自己因鄭雋熹而忽然富貴，都沒有辦法。至於鄭雋熹，他則表示心情OK，亦強調與Bella是「好好朋友」，但拒回應TVB有沒有就自己的提問。
林穎彤鄭雋熹被控公眾地方行為不檢
據知，林穎彤和鄭雋熹在八月初，與一名涉及虐兒案的48歲母親一同到醫院探望女童時，因為按照社署社工及醫生按照保護兒童及青少年命令而拒絕探訪要求，令到雙方發生爭執。女童母親一方在爭執期間情緒激動，在走廊大聲喊叫，對醫院員工和病人們造成滋擾，社工就此報警求助。
疑似被利用邀拍廣告引發討論
今年7月，有指鄭雋熹和林穎彤被指向他人介紹以百萬元的報酬邀拍JPEX廣告，其中一位事主名叫柳瑩（Rani），是攝影師劉翁的太太，柳瑩在社交網站上公開了她和一個自稱為「阿熹」的人的手機對話截圖。在對話中，「阿熹」自稱是Bella的朋友，他提到了JPEX的廣告機會，並暗示有可能邀請MIRROR合作。柳瑩對此感到懷疑，她查閱了JPEX的公司背景和業務運作方式後感到不安，於是告訴老公劉翁：「呢啲錢我哋未必賺到，如果我去搵藝人，我驚害咗藝人，不如我開一個天價，等佢知難而退！」她更形容「憑良心做事避過一劫」。
林穎彤長文否認牽涉詐騙案件：本人一直不知道甚麼是JPEX!
林穎彤今日亦於IG長文發聲明，指近日有不實報道說她與JPEX這詐騙案有關係，林穎彤激動發文澄清：
嚴正聲明
本人林頴彤，就最近有關被牽涉詐騙案件的傳言和
虛擬資產交易平台 JPEX 的報導，現作出嚴正聲明。
本人一直不知道甚麼是JPEX!
當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與 JPEX 公司並沒有任何絲
亳關係。
早前發現網上流傳，有未得本人授權之頭像及相片，來冒充本人然後訛稱分享投資心得，本人現嚴正要求
任何人士，在末經授權下，不得作出任何發佈上載或轉載等侵權行為（在此本人保留追究權利）。
本人問心無愧！事件至此，已嚴重損害本人的事業及聲譽，現在特此聲明，以正視聽，以釋眾疑；而早前我亦已就相關事件報警備案，在此先感謝正義善心的社會各界人士的關心和慰問。
在此再次聲明，對於任何有關本人的所有虛假陳述和不負責任言論者，本人保留一切的法律追究權利。
電子報案編號 ERC2309262073899
林穎彤身世坎坷母女曾為生活而行乞
身世坎坷的林穎彤，遭生父拋棄，母女曾為生活而行乞﹗林穎彤對過去困苦生活直認不諱，揚言為報答母親養育之恩，努力搵錢﹗近年Bella事業漸見起色，拍劇、主持、唱歌同時兼顧，前年曾有報道指有爆料人提供疑似林母「叫鴨」短訊截圖，內容露骨﹗Bella稱向母親了解事件後報警求助，更為母親「叫鴨」一事解畫。
為母「叫鴨」一事解畫 曾遭恐嚇報警求助 林穎彤唔干涉母親私生活
前年林穎彤Bella對傳媒向她求證相片中是否林母時，最初未有回應並表示要先向母親了解﹗其後Bella回覆傳媒時指林母的一位朋友，對方當知道林穎彤母女關係後突然態度劇變，更出言恐嚇，令她們全家備受困擾，現已報警求助，並指已向公司備案﹗林穎彤無奈指因為藝人身份才令家人惹上麻煩，唔希望家人因為她的身份而受到影響及帶來困擾﹗對於疑似林母與年輕男伴攬錫相，Bella表示唔會干涉母親私生活﹗又表示唔容許家人受到威脅，會盡力保護家人﹗
林穎彤童年行乞慘況被翻炒 林母心灰抱女想跳橋
林穎彤童星出身，10歲時演亞視劇《萬家燈火》與馮寶寶、鮑起靜合作，被前輩讚是天才小演員，現在林穎彤成為無綫藝員，簽埋歌星約，劇集、綜藝都見到佢。不過林穎彤有個坎坷童年，她曾偕母接受鮑起靜訪問親述坎坷身世，為了生活，林母曾背住1歲的林穎彤在街上行乞達九個月，這個賺人熱淚的訪問，近日被出土並在網上瘋傳，而網民亦大讚Bella從小都眼大大好可愛 ，絕無整容。
亞視翻播十八年前母女訪問
林穎彤十八年前與母接受鮑起靜的訪問，近日ATV亞視數碼媒體再度在網上發放，令林穎彤的悲慘童年再度被翻炒。
林穎彤做童星幫補家計
林穎彤10歲時因拍攝亞視劇《萬家燈火》而為人認識，在劇中小小年紀的林穎彤與劇中母親馮寶寶的母女情，看得令人動容，林穎彤話喊便喊更令同劇前輩演員包括鮑起靜、譚倩虹、湘漪、胡美儀、田蕊妮等讚賞。林穎彤母親在訪問中，指可能因為本身的經歷跟劇中相似，令女兒容易投入角色。
1歲林穎彤遭父拋棄 林母獨力養大兩姊妹
林穎彤母親在訪問中親述在林穎彤1歲時，丈夫有婚外情，她遭丈夫拋棄，林母悲痛表示：「當時我有挽留，喺屋企煲定湯等佢，但佢鍾意咗出面嘅女仔，一意孤行要搬出去，我試過搵佢、等佢，想佢返嚟，或者畀啲生活費，但都等唔到﹗」
林母曾想跳橋
林母透露生活頓失去經濟支柱，一人帶住9歲大女及1歲林穎彤，相當徬徨：「被人迫遷，冇錢買奶粉，佢百日咳又冇錢醫，冇錢交租，想我哋三母女搬走，所以又唔敢返屋企，惟有喺天橋流離浪蕩，就喺呢度想就咁跳落去﹗」 幸好及時醒覺才沒有發生意外，林母：「嗰時孭住穎彤，差啲跌咗佢落去，好在我即刻捉住佢隻腳，諗番都嚇親﹗」
靠綜緩度過難關
林母表示：「我孭住1歲穎彤去天橋行乞，每晚大約九點到十二點三個鐘，天氣凍都照嚟，除咗落雨唔出嚟，就咁維持咗九個月，當時真係好絕望，好在有人教我哋申請綜緩﹗」
林穎彤母女淚崩做訪問
在旁的林穎彤一直聽住母親道出悲慘過去，邊聽邊喊，主持鮑起靜問點報答媽媽？小小林穎彤話：「原來媽媽喺我細個時係咁養大我﹗我大個要搵錢，等媽咪唔好咁辛苦，想佢開心啲，想大個買靚樓畀媽咪住﹗」林母幫女抹眼淚：「媽咪唔使住靚樓，只要你哋平安健康就得﹗」
林母大讚林穎彤生性聽話
林母表示過了這難關係，自覺有兩個女已心滿意足，林母：「兩個女好乖，好生性，帶好多歡樂畀我，依家諗番以前，真係諗錯咗，我會用自己經歷叫人唔好咁傻，感情嘅冇得勉強，冇咗，唔好鑽牛角尖，可以向其他方面想，好似我咁有兩個女，冇男人都冇問題，依家我好開心。」
網民轟亞視消費林穎彤
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