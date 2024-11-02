林穎彤宣布離開TVB結束15年賓主關係 轉行開網店賣保健品

童星出身的林穎彤曾因與涉及JPEX事件的鄭雋熹發生緋聞而受到關注。林穎彤早前多次被傳出遭TVB雪藏，連唱片公司都未有續約。日前，林穎彤就在社交媒體上正式宣布離開TVB，結束了15年的合作關係，並表示轉行開網店賣保健品…

