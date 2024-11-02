林穎彤宣布離開TVB結束15年賓主關係 轉行開網店賣保健品
林穎彤宣布離開TVB結束15年賓主關係
在社交媒體上，林穎彤發布了一段視頻，以「我們分手了」作為開場白，視頻回顧了她在TVB的種種經歷，包括她整理個人物品的畫面，以及在TVB大門外揮手告別的情景。她在帖文中表達了自己的感受：「我開始我充滿未知的新跑道，你成為我過去的一頁！甜酸苦辣全都經歷過，講起你就好像代表著某階段嘅自己咁心中感恩，會心微笑，再揮揮手好好道別，然後頭也不回向著新跑道勇往直前 #謝謝所有喜歡過我的觀眾 #謝謝所有支持過我的人。」同行的森美和朱晨麗也在評論中表達了對她的鼓勵和不捨。
轉行開網店賣膠原蛋白
最近，她在社交媒體上宣布將開設網店，開啟人生新篇章。林穎彤在社交平台表示將會為大家帶來世界各地的天然健康有效產品，而首個推出的產品就是從澳洲帶來的保健品牌產品，仲話希望可以幫到大家變得更加健康、更加靚。
林穎彤演藝生涯回顧
林穎彤自2009年參加由TVB舉辦的《十人巷》比賽而入行，此後她的事業一直處於半紅不黑的狀態，主要參與綜藝資訊節目。她後來簽約成為星夢的歌手，但自從涉及官司後，她的事業受到了冷遇。她在TVB的最後一部劇集《本尊就位》於2022年11月拍攝完成，此後近兩年她未再參與任何新的劇集製作。
林穎彤官司纏身形象插水 最新近況曝光
32歲林穎彤（Bella）去年惹官非，與緋聞男友鄭雋熹曾因在公眾地方擾亂秩序而受到關注，該事件已經落幕。然而，這段經歷對Bella的形象造成了很大打擊，據傳她被無綫「雪藏」，並且停止了所有工作，唱片公司也未與她續約。在這段低潮期，Bella於28日在社交網站上宣布去年獲香港大學專業進修學院（HKU SPACE）取錄，重返校園，並開始學習營養學，她開心地表示「勇敢地大大力翻開咗人生新一頁」。
林穎彤總結官非打擊：發生咁多事唔癡線都算係咁
Bella她以「找尋自我之旅#1」上載兩條影片分享動向，分享了自己的感受：「『你覺得你清唔清楚你自己啊？』呢兩年經歷嘅事，令我脫胎換骨，好似一個全新嘅人咁，我改變咗好多，我夠膽講而家真係幾了解自己！大家成日可能有種感覺，唔知我去咗邊，搞緊乜，個人其實係點？因為真係好少同大家講自己嘢亦都唔習慣解釋，總之就收收埋埋咁啦！」Bella續指經過上天送給她很多人生挑戰後，終讓她拋開過往自己俾自己的枷鎖，勇敢地大大力翻開人生新一頁，她更有感而發表示：「真係人生如戲，其實發生咁多事唔癡線都算係咁，不過真係好多謝呢啲經歷，如果唔係仲懵嚇懵嚇，方向對了就不怕路長，有了目標夢想就不遠」。
林穎彤近況曝光
Bella亦將自己近年的生活點滴剪成一條短片，片中她坦言這兩年經歷了很多，踏入30歲後思想亦有好大轉變，並謂：「畢竟由童星開始計起，已從事演藝工作20年，一直覺得做到自己喜歡嘅事，又可以養到屋企，都幾開心，算是完成使命。但係人大咗漸漸想搵一些工作以外，令自己心靈滿足嘅事去學去試，於是乎我就去讀咗手作護膚品導師課程，及修讀應用營養學及營養補充劑證書課程，慢慢減少了幕前工作，因為我覺得學習嘅過程令我搵返自己，好滿足！但係你點都估唔到，開啟了快樂找尋自我之旅，之後……人生不如意的各種衝擊亦都隨之而來……待續。」
林穎彤自爆困「臭格」被羈留3天
Bella事後在「找尋自我之旅 #2」片中透露了去年8月她被控「擾亂罪」一度被鎖上手銬，俗稱「臭格」內被羈留了三天。她憶述：「當日我開開心心全程投入上學進修生涯，有一日如常同家姐傾電話，打算晚上同朋友食飯之前，過去陪佢一陣，點知…就俾人拉咗，仲羈留咗三日，當時我律師打畀我媽咪，同佢講聲唔使擔心我失咗蹤，順便麻煩佢幫手拎啲所需用品畀我，但我媽好搞笑，以為詐騙電話，cut咗律師線。三日之後我由羈留室直接鎖上法庭，再經歷不斷上庭審訊嘅日子，足足一年後罪名不成立還我清白，當時真係流咗兩行眼淚出嚟。」
網民質疑：又正能量人生教導師咁
網民都紛紛留言向她打氣，並送上祝福。不過亦有網民質疑「又正能量人生教導師咁」「又營養師」「又讀營養？歐倩怡？」「但佢d事都係自己搞出黎」