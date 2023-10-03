34歲林芊妤大派泳裝福利 分享練出緊實蜜桃臀成果勁吸睛！
廣告
34歲的Coffee林芊妤近年成功轉型為成功瑜伽、育兒KOL，經常於社交平台上大曬好身材和愛兒的照片。近日Coffee亦於社交平台上曬出多張泳衣照，連身泳裝大曬完美蜜桃臀，令網民紛紛留言表示羨慕！
Coffee林芊妤大派蜜桃臀福利誘惑
Coffee林芊妤今次大派福利，仲分享練出緊實蜜桃臀的成果，全身濕透似乎是剛剛上水，令她貼身的泳裝，蜜桃臀即時一覽無遺，Coffee還大方分享心得：
前兩天
碰到一位以前一起讀書的舊同學
在短短的聊天過程下
她說感到最驚訝的是我下身的改變
因為我以前雙腿很粗比例上也比較短
這可是真的喔
當時的臀部還很扁平又有假外胯問題
而我多年來改變的方法很簡單
拉筋加腿部肌肉訓練
而髖關節的拉筋更為重要
因為可以改善假外胯練成蜜桃臀
把整體的比例拉上去
今天YT會上載「20分鐘髖關節伸展訓練」
跟我一樣想要改善身形比例的你
可以跟着練練啦！
但記得要配合運動持之以恆!!
網民大讚：呢件泳衣有魔法
網民紛紛大讚：「呢件泳衣有魔法，立眼望以為條腰咁幼，設計好」、「泳衣設計」、「身材勁靚」、「你嘅瑜珈衫設計真心正，出埋泳衣一定支持」，短短一日已喪吸2萬like。
林芊妤高EQ反擊劉馬車：睇完大家嘅留言我就安心
劉馬車早前在IG上傳與林芊妤（Coffee）廣告紙板的合照，寫道：「黎緊馬車會同Coffee情侶檔合作，請大家多多支持！（其實馬車一直都同Coffee有發展地下情，而且馬車同Coffee係長期炮友，大家千祈唔好話俾Coffee老公知！）」除了吸引到大批網民留言之外，本尊Coffee林芊妤亦有親自留言回覆指：
係咪真係有人會信😂？
點解亂噏都可以咁多人有反應，
睇嚟大家打風都好悶🙈
不過睇完大家嘅留言我就安心啦，
證明大家都係理性既😂😂😂😂
重溫林芊妤fit爆靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@coffee89921