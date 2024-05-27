34歲性感人妻澳門「胸狠」派福利 心口靠幼帶綁實玩蠱惑的窿

現年34歲的林芊妤（Coffee）出名身材冇得頂，2018年與圈外男友拉埋天窗後，亦於同年誕下仔仔翟德彥。近年以教瑜珈為主嘅林芊妤可謂keep得超好，除咗睇唔出已為人母外，身材仲越嚟越澎湃！日前（27日），林芊妤就分享咗自己出席泳裝派對嘅靚相，中門大開嘅設計仲睇到大家留言喪讚……

