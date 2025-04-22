Coffee林芊妤遊馬爾代夫豪玩比堅尼靚相放題 反擊網民「露肉」指控

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35歲林芊妤（Coffee）近日為慶祝與老公的八周年相識紀念日，帶埋囝囝一家三口飛到馬爾代夫度假，並且極速曬出在當地拍攝的一輯比堅尼靚相，來反擊網民對她「條條片露肉」的指控！

Coffee林芊妤：陽光與海灘就梗係着泳衣㗎啦

Coffee在帖文中連po了8張比堅尼靚相，以及一張留言截圖，當中見Coffee穿著一件粉綠色比堅尼，在沙灘上奔走，又擺出各種誘人的pose，大歎陽光與海灘，她更分享說：

「攝影師(1-5) Vs 老公(6-8)
話說今次馬爾代夫之旅仲包埋有位當地攝影師影沙灘相，
但老公好有自信咁話佢覺得佢影得靚過個攝影師～
我都承認佢有進步但至於係咪靚過就…
你哋話啦
最後都想講
日日努力運動就係為咗要成為自己身上最有價值嘅名牌
本身呢輯相都未諗好幾時先出
但睇到個咁既留言今晚即刻要post出嚟🤗
因為要鼓勵所有女仔都要正面自信
千祈唔好俾啲留言影響到自己～
陽光與海灘就梗係着泳衣㗎啦～無錯架🙂‍↔️
趁住仲年輕ma😮‍💨」

林芊妤 這5張是由馬爾代夫攝影師影的靚相。（圖片來源：IG@coffee89921）
這5張是由馬爾代夫攝影師影的靚相。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 Coffee穿著比堅尼大騷Fit爆身段。（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee穿著比堅尼大騷Fit爆身段。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 Coffee話：「日日努力運動，就係為咗要成為自己身上最有價值嘅名牌。」（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee話：「日日努力運動，就係為咗要成為自己身上最有價值嘅名牌。」（圖片來源：IG@coffee89921）

睇翻留言截圖，原來有位網民質問Coffee：「其實你除咗識條條片露肉，仲識啲乜？」當時Coffee已回覆他：「我去咗陽光與海灘嘅地方旅行日日都落水，我唔係着泳衣唔通我着樽領衫同潛水衣？畀定心理預備你，下個post我出泳衣相 Tim ah，記得唔好激到嘔血呀！」

林芊妤 Coffee仲貼埋網民質疑她的留言。（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee仲貼埋網民質疑她的留言。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 網民的留言，令Coffee即刻post這輯比堅尼相作反擊。（圖片來源：IG@coffee89921）
網民的留言，令Coffee即刻post這輯比堅尼相作反擊。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 網友都大讚Coffee身材堅係正。（圖片來源：IG@coffee89921）
網友都大讚Coffee身材堅係正。（圖片來源：IG@coffee89921）

網民力撐Coffee：唔通等到80歲先影咩？

網民睇完相後都力撐Coffee：「身材咁正，依家唔着唔通得七老八十先着？」、「多謝你繼續繼續post，carry得好靚！」、「好靚好索好正呀，喺適當嘅地方着適當嘅服裝，完全無問題呀」、「咁好身材緊係大影特影啦，唔通等到80歲先影咩」、「如果我都咁正我都露」、「真心好靚！健康又性感」、「睇完你呢輯相，而家即有動力再做多d運動」等。

林芊妤 這3張相就由Coffee老公操刀拍攝，相當Sweet。（圖片來源：IG@coffee89921）
這3張相就由Coffee老公操刀拍攝，相當Sweet。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 Coffee都承認老公嘅影相技術有進步。（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee都承認老公嘅影相技術有進步。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 網友亦讚Coffee老公影相嘅構圖靚咗好多。（圖片來源：IG@coffee89921）
網友亦讚Coffee老公影相嘅構圖靚咗好多。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 Coffee表示今次的馬爾代夫之旅，是為了慶祝她和老公翟志榮的八周年相識紀念日，兩人於2018年結婚，並於同年誕下囝囝翟德彥（伯伯）。（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee表示今次的馬爾代夫之旅，是為了慶祝她和老公翟志榮的八周年相識紀念日，兩人於2018年結婚，並於同年誕下囝囝翟德彥（伯伯）。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 Coffee更搞笑指囝囝係電燈膽！（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee更搞笑指囝囝係電燈膽！（圖片來源：IG@coffee89921）

吳若希自嘲：我想露都無嘢露

吳若希就以自嘲來表示支持：「留意…我想露都無嘢露😢😢😢你有資格，我想睇多d😍😍😍」Coffee即反讚她有另一項優點：「喂呀😂但你有條長過人哋條命嘅腿！」阿旦鄧洢玲就讚Coffee：「講得好👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻身形Fit到咁，唔影多啲相都對唔住自己呀～～～🙌🔥❤️」阿姨徐蒨寧亦表示：「畀佢地發洩下當做善事😅我就覺得露肉露得你咁靚，背後少d堅持都唔得！」

林芊妤 Coffee）自2014年離巢TVB後，除了做瑜伽導師外，更成為瑜伽教學頻道的百萬YouTuber。（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee）自2014年離巢TVB後，除了做瑜伽導師外，更成為瑜伽教學頻道的百萬YouTuber。（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 Coffee雖然育有一子，但依然身材零走樣！（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee雖然育有一子，但依然身材零走樣！（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 Coffee更不時在社交網大派比堅尼泳衣照，引起網民熱議！（圖片來源：IG@coffee89921）
Coffee更不時在社交網大派比堅尼泳衣照，引起網民熱議！（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 （圖片來源：IG@coffee89921）
（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 （圖片來源：IG@coffee89921）
（圖片來源：IG@coffee89921）
林芊妤 （圖片來源：IG@coffee89921）
（圖片來源：IG@coffee89921）

撰文：東方新地圖片來源：IG@coffee89921資料或影片來源：原文刊於新假期

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