Coffee林芊妤遊馬爾代夫豪玩比堅尼靚相放題 反擊網民「露肉」指控
Coffee林芊妤：陽光與海灘就梗係着泳衣㗎啦
Coffee在帖文中連po了8張比堅尼靚相，以及一張留言截圖，當中見Coffee穿著一件粉綠色比堅尼，在沙灘上奔走，又擺出各種誘人的pose，大歎陽光與海灘，她更分享說：
「攝影師(1-5) Vs 老公(6-8)
話說今次馬爾代夫之旅仲包埋有位當地攝影師影沙灘相，
但老公好有自信咁話佢覺得佢影得靚過個攝影師～
我都承認佢有進步但至於係咪靚過就…
你哋話啦
最後都想講
日日努力運動就係為咗要成為自己身上最有價值嘅名牌
本身呢輯相都未諗好幾時先出
但睇到個咁既留言今晚即刻要post出嚟🤗
因為要鼓勵所有女仔都要正面自信
千祈唔好俾啲留言影響到自己～
陽光與海灘就梗係着泳衣㗎啦～無錯架🙂↔️
趁住仲年輕ma😮💨」
睇翻留言截圖，原來有位網民質問Coffee：「其實你除咗識條條片露肉，仲識啲乜？」當時Coffee已回覆他：「我去咗陽光與海灘嘅地方旅行日日都落水，我唔係着泳衣唔通我着樽領衫同潛水衣？畀定心理預備你，下個post我出泳衣相 Tim ah，記得唔好激到嘔血呀！」
網民力撐Coffee：唔通等到80歲先影咩？
網民睇完相後都力撐Coffee：「身材咁正，依家唔着唔通得七老八十先着？」、「多謝你繼續繼續post，carry得好靚！」、「好靚好索好正呀，喺適當嘅地方着適當嘅服裝，完全無問題呀」、「咁好身材緊係大影特影啦，唔通等到80歲先影咩」、「如果我都咁正我都露」、「真心好靚！健康又性感」、「睇完你呢輯相，而家即有動力再做多d運動」等。
吳若希自嘲：我想露都無嘢露
吳若希就以自嘲來表示支持：「留意…我想露都無嘢露😢😢😢你有資格，我想睇多d😍😍😍」Coffee即反讚她有另一項優點：「喂呀😂但你有條長過人哋條命嘅腿！」阿旦鄧洢玲就讚Coffee：「講得好👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻身形Fit到咁，唔影多啲相都對唔住自己呀～～～🙌🔥❤️」阿姨徐蒨寧亦表示：「畀佢地發洩下當做善事😅我就覺得露肉露得你咁靚，背後少d堅持都唔得！」