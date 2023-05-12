曾參與ViuTV節目人氣急升 體壇女神林芷煖發千字文爆被港隊取消資格

近年香港運動員屢創佳績，亦因此帶起港人關注本港運動員的風氣，不論是健全或是殘疾運動員，均有大批市民出盡心力支持。惟日前有被網民稱為IG女神的林芷煖罕有在網上發長文，驚爆原來早早突然被港隊取消資格，多年來抗病、裝金屬骨，努力捱過康復療程的辛酸全部毀於一旦。網民得知後紛紛留言力撐，而林芷煖亦指下周將轉代表澳洲出戰殘疾羽毛球賽事，追夢之旅仍在進行中。