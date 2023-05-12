曾參與ViuTV節目人氣急升 體壇女神林芷煖發千字文爆被港隊取消資格
香港殘疾運動員林芷煖罕發長文 爆突然被港隊取消資格
不論健全或是殘疾運動員，均得到大批香港市民的鼓勵和支持，期望能為香港再創佳績。惟日前有被網民稱為IG女神的林芷煖罕有在網上發長文，劈頭回應網民指自己並不是退役，而是突然被取消港隊代表的資格。林芷煖表示自己曾因幾年前的一個訪問而意外受到關注，一連串50多個訪問、慈善活動和工作一次過湧至，卻有人疑問：「運動員應參與這些活動嗎？」，香港體壇「參與慈善和商業活動」似乎是「禁忌」，再指「但到2023年的今日，相信大家心中已經有答案」。
曾參與《One Day 約會實況》
林芷煖早前曾參與ViuTV節目《One Day 約會實況》，與P1X3L成員葉振弘（Marco）約會一天，二人有趣的互動令不少網民大讚，並鼓勵他們繼續約會。林芷煖亦不時在IG分享自己生活動態，上完節目後，令林芷煖人氣再度急升！
裝上金屬骨堅持追夢 捱過漫長康復過程卻無功而回
現年28歲的林芷煖在年僅10歲時患上骨癌，幸得父親承諾康復後會養狗和重新投入羽毛球運動，令她堅持接受治療。雖然在住院的一年半期間，她經歷了28次化療，但仍然樂觀面對，隨後更接受了14次換骨手術，安裝上金屬骨。縱使身體因素令她的羽毛球運動員生涯變得極為困難，但林芷煖多年來一直努力堅持，更在2019年時因跌倒而令情況更嚴峻，惟她一直未有放棄，每星期持續接受30小時嚴格訓練，期望能繼續追夢，如今卻被港隊取消參賽資格，「我不怕辛苦，不怕痛，偏偏在我最需要幫助時，代表隊的資格被取消了」。
下周轉代表澳洲出戰 網民力撐：自有留人處
對港隊失望的林芷煖坦言「感覺幾年的努力沒有被尊重」，但樂觀的她確信不應因此而放棄追夢，因而決定接受澳洲的邀請，下周將以澳洲殘疾運動員的身分出戰巴林殘疾羽毛球賽事。大批網民得知後紛紛留言力撐，直指「此處不留人，自有留人處」、「可以放心打波奪金」、「用成績說話」，有網民怒斥港隊「唔識咩叫尊重」、「唔配有咁好嘅運動員」、「香港體壇收X啦」。
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