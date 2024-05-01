90年代TVB御用學生妹翻Hit 背景超猛料 網民大爆二人近況！
林芷筠曾出演多套經典劇集
今年43歲的林芷筠身為知名配音員林保全女兒，在13歲時與TVB簽約做童星，首部有份演出的電視劇作品是1994年7月的《婚姻物語》。同年10月，《阿Sir早晨》和《再見亦是老婆》同期首播，林芷筠除了在《阿Sir早晨》飾演學生妹宋美詩外，亦於《再見亦是老婆》飾演姜大衛和陳秀雯的女兒于仲文，角色入屋令人留下深刻印象。而且在1998年拍攝劇集《烈火雄心》時，林芷筠已正式簽約做演員，當時她只是18歲，雖然年輕，但演技並不生硬造作，與一眾資深演員對戲完全無格格不入，好入戲。
近年退居幕後做配音員
然而，林芷筠隨後於2001年決定離開幕前，轉做幕後，嘗試配音員的工作。轉行原因，是因為林芷筠擔心自己於幕前的發展未如理想，加上行內知名配音員父親林保全提議她去配音室學配音，於是便把心一橫嘗試幕後工作，多年來為多個經典動漫配音，包括《喜羊羊與灰太狼靈》、《多啦A夢》、《數碼暴龍》和《寵物小精靈》等系列。
林芷筠曾於訪問中表示：「工作上，以爸爸為目標會有很大壓力，因為不可能有第二個叮噹，我只希望不令別人失望，相信這樣，爸爸就滿足了。」即使爸爸已於2015年離逝，但林芷筠依然在為配音界努力。
林芷筠被網民爆料：真人串過馬X
今次林芷筠在《阿Sir早晨》中的學生妹造型翻Hit，除了有網民大讚林芷筠當年又可愛又靚，不過亦有網民大爆料，指林芷筠當年非常串嘴，與她的形象相差甚遠：「林芷筠以前係我中學師妹，可能自以為幫TBB拍劇好巴閉，當正自己明星仔，真人串過馬X，把口臭過屎渠」、「可能就係咁樣，得罪唔少人，撈唔起，最終做埋配音員」、「細個見佢成日群班飛仔」、「唔係你哋喺螢光幕睇到咁純」等，
何潔珊獲封為「90年代夢中情人」
至於在《阿Sir早晨》中飾演「包可媚」的何潔珊，在90年代曾經出演多套經典劇集，包括在《命轉乾坤》中飾演「芷珊」、《射鵰英雄傳》中飾演「馮蘅」等。此後在1995年飾演《神鵰俠侶》的「完顏萍」時，當時一出場就憑超超高顏值俘虜觀眾們的心，稱為許多少男90年代的夢中情人。
淡出娛樂圈多年 網民感不捨
不過自從何潔珊拍完《神雕俠侶》之後，就選擇退出娛樂圈，並在29年來一直都沒有新消息，不少網民都對於何潔珊離開娛樂圈感到非常可惜，紛紛留言表示：「想問何潔珊現況，小時候已經覺得呢個姐姐好靚」、「梗係何潔珊啦！兒時女神」、「 何潔珊係好天然靚，如果今日出道，一定紅」、「何潔珊失蹤了…」等。