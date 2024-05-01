90年代TVB御用學生妹翻Hit 背景超猛料 網民大爆二人近況！

有網民在社交平台以「在90年代TVB的御用學生妹角色」為題出PO討論，並貼出一張《阿Sir早晨》中飾演學生的林芷筠和何潔珊的劇照。網民都大讚二人顏值高，更大讚二人靚過當紅女團COLLAR和Lolly Talk！

