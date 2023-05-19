林襄 一日店長

林襄首次訪港變身「MK妹」！ 貼地打卡搭港鐵試勻港式小食

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現年25歲的台灣「啦啦隊女神」林襄首度訪港出席5月20日的「一日店長」活動，由於是第一來港，預早兩天抵達，更在出發前公開提問「香港必去景點」，一到埗就馬上吃爆香港小食，又去了香港迪士尼，令到不少網民都熱心話：「等我哋做導遊」！

林襄 一日店長 林襄 台港 林襄開心打卡
林襄開心打卡（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 一日店長 林襄 台港
（圖片來源：[email protected]_mizuki）

林襄一到埗即掃街！食勻港式小食

今次是林襄第一來香港，所以到埗的第一日，馬上到網民推薦的小食店掃街，大讚香港的燒賣、 雪糕、雞蛋仔、點心好好食！

林襄 一日店長 林襄 台港 街邊魚肉燒賣
街邊魚肉燒賣（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 一日店長 林襄 台港 雪糕
富豪雪糕（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 一日店長 林襄 台港 雞蛋仔
媽咪雞蛋仔（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 一日店長 林襄 台港 巨巨巨好吃的燒賣、蝦餃
巨巨巨好吃的燒賣、蝦餃（圖片來源：[email protected]_mizuki）

今日去香港迪士尼

第一次來到香港迪士尼，佢話最鍾意Cookie Ann，所以戴埋可愛頭飾入園！

林襄 一日店長 林襄 台港 戴埋可愛頭飾入園
戴埋可愛頭飾入園（圖片來源：[email protected]_mizuki）

林襄「520」襲港

林襄憑著甜美笑容加上澎湃的身形，令她在眾多「樂天女孩」的成員中突圍而出，除了台灣，更紅到去日本。林襄近日發文宣布5月20日來做一日潮流服飾店店長，粉絲們更有機會與她合照。林襄表示，「香港的襄民們，集合啦！」

林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 活動詳情！粉絲記住日子啦！
活動詳情！粉絲記住日子啦！（圖片來源：[email protected]_mizuki）

林襄：第一次喺香港搞粉絲見面會

林襄表示：「第一次喺香港搞粉絲見面會，大家多多支持啊，期待同你哋分享愛！」

林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 近日人氣急升的林襄發文透露自己在三個月前接受了「全飛秒近視雷射」手術。
香港粉絲識做啦！（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 一日店長 林襄 台港 元元 元元話一睇林襄就知道係「真奶」！
甫士好吸引！（圖片來源：[email protected]_mizuki）

同場另一「競敵」擔任司儀

據報，活動當日唔止一個女仔，29歲香港女藝人李賢（Leanne）會擔任司儀，作為香港代表嘅李賢，樣貌身材同樣出眾，亦周不時在IG大派福利！李賢（Leanne）曾經主持過ViuTV節目《學神出沒注意》、《舉高雙手3》、《水着考有Feel》，曾被封為「ViuTV隱藏版索主持」，之後過檔亞洲心動娛樂AMM推出的新節目《你想點呀》節目。

林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢 Leanne今年1月開始首次同司徒夾帶合作影相，獲司徒夾帶大讚她性感又優雅。
Leanne今年1月首次同司徒夾帶合作影相，獲司徒夾帶大讚她性感又優雅。（圖片來源：[email protected]司徒夾帶）

李賢Leanne愛派福利

擁有32D豐滿身材的Leanne都好識做，不時在IG貼出性感照、床照、水著照等，向粉絲大派福利，其IG現時已有超過5.2萬Followers。

林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢 Leanne話將來如果拍劇拍電影嘅角色有需要，都唔介意性感，只要三點不露就冇問題。
Leanne話將來如果拍劇拍電影嘅角色有需要，都唔介意性感，只要三點不露就冇問題。（圖片來源：[email protected]_leanne）

李賢由幕後轉戰幕前

本身從事幕後統籌工作的Leanne，家姐係MakerVille藝人李敏（Ranya），自2021年，Leanne應強尼邀請主持ViuTV節目《學神出沒注意》，一句「無胸部解決唔到嘅問題」，引起網民熱議，自此她轉到幕前，開始擔任KOL和節目主持、司儀等工作。此外她原來已升呢做老闆，開設了一間活動製作公司，曾協辦泳兒及ToNick等演唱會。

林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背﹗
李賢爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背﹗（圖片來源：ViuTV《學神出沒注意》截圖）
林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢Leanne 你想點呀 李賢家姐是演員李敏（右），會在《學神出沒注意》客串。
李賢（左）家姐是演員李敏，曾在《學神出沒注意》第三集客串，其間兩姊妹對話搞笑，一時親切一時互窒。（圖片來源：[email protected]_leanne）

司徒夾帶爆Leanne仲係單身

Leanne曾透露有個圈外男友，不過到了今年1月，她就出post祝福自己在新的一年：「盡快重新適應一個人嘅日子，變返以前獨立唔需要依靠人嘅自己。」到近日，司徒夾帶更踢爆她原來已回復單身，他說：「見到Leanne出畢業相，以為拍戲，原來真係啱啱完成一個榮譽學位課程，又聰明又靚又性感，但好似話仲係單身，冇天理。」

林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢 司徒夾帶話同Leanne傾偈後，發覺她「五官又靚又易認身材又好仲要識講嘢」。
司徒夾帶話同Leanne傾偈後，發覺她「五官又靚又易認身材又好仲要識講嘢」。（圖片來源：[email protected]司徒夾帶）

李賢Leanne：我都唔想單身㗎！

司徒夾帶這個post引來Leanne無奈表示：「我都唔想單身㗎！」司徒夾帶立刻再出post補鑊說：「咁希望佢身邊嘅男士努力啲。」並貼出Leanne有前又有後的靚相，有網民即留言提議Leanne「比武招親」，更有網民話：「封盤！係我嘅，大家唔使爭」、「條隊排到出尖沙咀啦喎！」，又大讚Leanne「真人超正」、「靚都我暈咗」、「少女版狄娜」等等。

李賢自爆被網上欺凌

Leanne在ViuTV除了主持綜藝節目《學神出沒注意》外，又曾主持文化節目《舉高雙手3》，因此被封為「ViuTV隱藏版索主持」，去年她過檔AMM主持節目《你想點呀》時，曾透露被網上欺凌，指有網民在她姐姐李敏的ViuTV新節目post中留言話：「唔想見到你妹妹！」令她莫名其妙，心情也受到影響。

林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢 Leanne去年同陳雅麗Allie）、譚杏藍Hana）及林泳淘Wingto）一齊主持AMM節目《你想點呀》。
Leanne去年同陳雅麗（Allie）、譚杏藍（Hana）及林泳淘（Wingto）一齊主持AMM節目《你想點呀》。（圖片來源：[email protected] 亞洲心動娛樂 Hong Kong）
林襄 一日店長 林襄 台港 林襄 李賢Leanne 你想點呀 除低大褸後，見到李賢穿著一件小白Tee配紅裙。
Leanne在ViuTV主持節目《舉高雙手3》時，曾著小白Tee學跳夏威夷舞，引來網民狂cap圖。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected]_mizuki、[email protected]司徒夾帶、[email protected]_leanne

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