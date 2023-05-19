林襄首次訪港變身「MK妹」！ 貼地打卡搭港鐵試勻港式小食

現年25歲的台灣「啦啦隊女神」林襄首度訪港出席5月20日的「一日店長」活動，由於是第一來港，預早兩天抵達，更在出發前公開提問「香港必去景點」，一到埗就馬上吃爆香港小食，又去了香港迪士尼，令到不少網民都熱心話：「等我哋做導遊」！