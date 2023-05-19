林襄首次訪港變身「MK妹」！ 貼地打卡搭港鐵試勻港式小食
林襄一到埗即掃街！食勻港式小食
今次是林襄第一來香港，所以到埗的第一日，馬上到網民推薦的小食店掃街，大讚香港的燒賣、 雪糕、雞蛋仔、點心好好食！
今日去香港迪士尼
第一次來到香港迪士尼，佢話最鍾意Cookie Ann，所以戴埋可愛頭飾入園！
林襄「520」襲港
林襄憑著甜美笑容加上澎湃的身形，令她在眾多「樂天女孩」的成員中突圍而出，除了台灣，更紅到去日本。林襄近日發文宣布5月20日來做一日潮流服飾店店長，粉絲們更有機會與她合照。林襄表示，「香港的襄民們，集合啦！」
林襄：第一次喺香港搞粉絲見面會
林襄表示：「第一次喺香港搞粉絲見面會，大家多多支持啊，期待同你哋分享愛！」
同場另一「競敵」擔任司儀
據報，活動當日唔止一個女仔，29歲香港女藝人李賢（Leanne）會擔任司儀，作為香港代表嘅李賢，樣貌身材同樣出眾，亦周不時在IG大派福利！李賢（Leanne）曾經主持過ViuTV節目《學神出沒注意》、《舉高雙手3》、《水着考有Feel》，曾被封為「ViuTV隱藏版索主持」，之後過檔亞洲心動娛樂AMM推出的新節目《你想點呀》節目。
李賢Leanne愛派福利
擁有32D豐滿身材的Leanne都好識做，不時在IG貼出性感照、床照、水著照等，向粉絲大派福利，其IG現時已有超過5.2萬Followers。
李賢由幕後轉戰幕前
本身從事幕後統籌工作的Leanne，家姐係MakerVille藝人李敏（Ranya），自2021年，Leanne應強尼邀請主持ViuTV節目《學神出沒注意》，一句「無胸部解決唔到嘅問題」，引起網民熱議，自此她轉到幕前，開始擔任KOL和節目主持、司儀等工作。此外她原來已升呢做老闆，開設了一間活動製作公司，曾協辦泳兒及ToNick等演唱會。
司徒夾帶爆Leanne仲係單身
Leanne曾透露有個圈外男友，不過到了今年1月，她就出post祝福自己在新的一年：「盡快重新適應一個人嘅日子，變返以前獨立唔需要依靠人嘅自己。」到近日，司徒夾帶更踢爆她原來已回復單身，他說：「見到Leanne出畢業相，以為拍戲，原來真係啱啱完成一個榮譽學位課程，又聰明又靚又性感，但好似話仲係單身，冇天理。」
李賢Leanne：我都唔想單身㗎！
司徒夾帶這個post引來Leanne無奈表示：「我都唔想單身㗎！」司徒夾帶立刻再出post補鑊說：「咁希望佢身邊嘅男士努力啲。」並貼出Leanne有前又有後的靚相，有網民即留言提議Leanne「比武招親」，更有網民話：「封盤！係我嘅，大家唔使爭」、「條隊排到出尖沙咀啦喎！」，又大讚Leanne「真人超正」、「靚都我暈咗」、「少女版狄娜」等等。
李賢自爆被網上欺凌
Leanne在ViuTV除了主持綜藝節目《學神出沒注意》外，又曾主持文化節目《舉高雙手3》，因此被封為「ViuTV隱藏版索主持」，去年她過檔AMM主持節目《你想點呀》時，曾透露被網上欺凌，指有網民在她姐姐李敏的ViuTV新節目post中留言話：「唔想見到你妹妹！」令她莫名其妙，心情也受到影響。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！