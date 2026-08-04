林襄拍床戲「唔敢同男友報備」 驚爆埋身肉搏超狂防護 真相惹網民熱議
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近日啦啦隊女神林襄在節目中大爆猛料，坦言早前拍攝激情床戲時，竟然不敢向當時的男友報備。事件曝光後引起全場嘩然，她更親自揭露拍攝現場極度誇張的防護措施，背後真相令人相當震驚。
林襄自爆瞞男友拍床戲惹嘩然
林襄日前與歐漢聲及張立東共同主持節目時，與一眾嘉賓大膽探討拍攝親密戲的禁忌話題。期間她語出驚人，大方承認自己曾經拍攝過尺度極大的激情床戲，而且當時明明處於有男朋友的狀態，卻因為害怕而選擇隱瞞「不敢報備」。這個驚人舉動讓在場人士大感愕然，她直言現在對方已經知情，更進一步公開了當時與男演員在床上零距離接觸的絕密拍攝內幕。
埋身肉搏驚揭超狂防護措施
面對眾人的好奇，林襄詳細還原了當時火辣床戲的拍攝實況，形容整個過程「很特別」。她指出那場戲需要直接坐在男演員身上，畫面看似極度激情，但實際上劇組做足了超嚴謹的防禦準備。她坦言：「他穿了3件內褲，中間隔了6條毛巾，我不會真的碰到他身體的任何肌膚。」這種看似火辣實則完全零接觸的拍攝手法，徹底打破了外界對床戲的既定想像。
鄒承恩補鑊求生欲滿格爆笑全場
節目中除了林襄的爆料外，同場嘉賓鄒承恩亦分享了因拍親密戲而險些引發感情危機的慘痛教訓。他憶述曾經因為導演臨時加插親密戲份，導致他忘記向當時的女友、即現任老婆報備，結果令女方氣到爆炸。為了平息另一半的怒火，他隨即展開超強的危機處理，不但馬上預訂高級酒店和燭光晚餐，更瘋狂買禮物賠罪。他笑言當時為了挽救感情可謂想盡辦法：「只差沒有跪下來。」
網民熱議女神雙標直指身材超惹火
聽到其他人的經歷後，林襄毫不掩飾自己的雙標心態，坦承如果換作是另一半拍床戲沒有提前報備，自己「一定會氣瘋」。這番言論隨即在網絡上掀起熱烈討論，不少網民對她的坦白表示佩服，紛紛留言大讚：「其實佢好自愛」、「唔好畀佢身材呃到」。同時也有大批粉絲將焦點放在她魔鬼般的身材上，激讚她火辣迷人，直指她是天使與魔鬼的完美化身。
資料或影片來源：原文刊於新假期