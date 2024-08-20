林襄

林襄台版寫真集出爐有隱藏版新造型 「胸狠」出擊疑洩春光

最新娛聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

今年7月林襄推出了首部日本寫真集《薫-Kaoru-》，這本寫真集一推出便登上了銷售排行榜冠軍，而《薫-Kaoru-》的台版《襄水》也即將上架，林襄預告這次的台版寫真集比日版多出兩套隱藏版新造型，她更在社交網曬出了噴血封面照，惹來洩春光疑雲！

林襄台版寫真集 邀網友揀封面

林襄今次推出的台版寫真集《襄水》由她的經紀人莉奈與林襄共同設計色調和排版，林襄日前就在社交網上曬出兩張封面照，血網友發出邀請：「大家敲碗的台灣版來了！這次封面交給大家來選，跟日版內容完全不一樣的照片。」帖文短短2小時吸引將近6萬人讚好，可見其受歡迎的程度。

林襄 現年26歲的林襄是台灣「啦啦隊女神」。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
現年26歲的林襄是台灣「啦啦隊女神」。（圖片來源：IG＠95_mizuki）

鏤空內衣若隱若現令網民擔心走光

第一款封面林襄身穿藍色鏤空小花內衣，只用極少的布料遮掩重點部位，略帶透視的設計極具誘惑力，也引來不少網民擔心她露點走光！而第二款封面則見到林襄靠著牆壁並向前舉起雙臂，展示出她火辣的S曲線，神祕的三角地帶也若隱若現，這些大膽的造型設計吸引了大量粉絲的讚賞。

林襄 粉絲表示兩款封面照都忍不住放大來睇。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
粉絲表示兩款封面照都忍不住放大來睇。（圖片來源：IG＠95_mizuki）

爆起名《襄水》原因及台版日版分別

林襄又透露今次台版寫真集起名《襄水》的原因：「每個人都是有獨一無二的香氣，氣味是可以讓人記住的，整本書我都浸在的水裡面，濕濕潤潤的，從室外泳池水、喜歡的香水到身上的汗水，每一系列都有跟水有呼應。」又爆台版和日版的分別，除了照片完全不一樣外，還有隱藏版的新造型。

林襄 上次日版寫真集封面中林襄也是穿著同一套內衣。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
上次日版寫真集封面中林襄也是穿著同一套內衣。（圖片來源：IG＠95_mizuki）

林襄希望成為購買者生活一部分

林襄又對粉絲真情告白，表示推出這本寫真集的主要目的，是希望能成為購買者生活的一部分：「無論是快樂時還是困惑時，都能從中找到一份心靈的慰藉。」她也感謝所有支持她的粉絲：「感謝你們一路以來的陪伴，讓我有勇氣去做最真實的自己，能夠勇敢且自信地站在這裡，將這本書獻給你們。」

林襄 寫真集的介紹中，預告有兩款隨機贈送的海報。（圖片來源：莉奈文創官網）
寫真集的介紹中，預告有兩款隨機贈送的海報。（圖片來源：莉奈文創官網）

粉絲勁讚林襄：太辣了

粉絲們都對林襄這本台版寫真集充滿期待和興奮，紛紛表示：「這本真的狠」、「封面就選第一張啦」、「太難選了」、「來個雙封面如何」、「我沒了」、「好香」、「即刻醒晒」、「太辣了啦…是要逼死誰」、「糟糕！流鼻血了」。

林襄 林襄寫真集有穿著紅色內衣的造型。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
林襄寫真集有穿著紅色內衣的造型。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
林襄 充滿汗水。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
充滿汗水。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
林襄 款款造型都咁性感火辣。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
款款造型都咁性感火辣。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
林襄 照片是林襄約兩年前所拍。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
照片是林襄約兩年前所拍。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
林襄 地點主要在宜蘭的名宿，還有澳漁港。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
地點主要在宜蘭的名宿，還有澳漁港。（圖片來源：IG＠95_mizuki）
林襄 （圖片來源：IG＠95_mizuki）
（圖片來源：IG＠95_mizuki）

撰文：東方新地圖片來源：IG＠95_mizuki、莉奈文創官網

熱門文章

 