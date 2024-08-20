林襄台版寫真集出爐有隱藏版新造型 「胸狠」出擊疑洩春光
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今年7月林襄推出了首部日本寫真集《薫-Kaoru-》，這本寫真集一推出便登上了銷售排行榜冠軍，而《薫-Kaoru-》的台版《襄水》也即將上架，林襄預告這次的台版寫真集比日版多出兩套隱藏版新造型，她更在社交網曬出了噴血封面照，惹來洩春光疑雲！
林襄台版寫真集 邀網友揀封面
林襄今次推出的台版寫真集《襄水》由她的經紀人莉奈與林襄共同設計色調和排版，林襄日前就在社交網上曬出兩張封面照，血網友發出邀請：「大家敲碗的台灣版來了！這次封面交給大家來選，跟日版內容完全不一樣的照片。」帖文短短2小時吸引將近6萬人讚好，可見其受歡迎的程度。
鏤空內衣若隱若現令網民擔心走光
第一款封面林襄身穿藍色鏤空小花內衣，只用極少的布料遮掩重點部位，略帶透視的設計極具誘惑力，也引來不少網民擔心她露點走光！而第二款封面則見到林襄靠著牆壁並向前舉起雙臂，展示出她火辣的S曲線，神祕的三角地帶也若隱若現，這些大膽的造型設計吸引了大量粉絲的讚賞。
爆起名《襄水》原因及台版日版分別
林襄又透露今次台版寫真集起名《襄水》的原因：「每個人都是有獨一無二的香氣，氣味是可以讓人記住的，整本書我都浸在的水裡面，濕濕潤潤的，從室外泳池水、喜歡的香水到身上的汗水，每一系列都有跟水有呼應。」又爆台版和日版的分別，除了照片完全不一樣外，還有隱藏版的新造型。
林襄希望成為購買者生活一部分
林襄又對粉絲真情告白，表示推出這本寫真集的主要目的，是希望能成為購買者生活的一部分：「無論是快樂時還是困惑時，都能從中找到一份心靈的慰藉。」她也感謝所有支持她的粉絲：「感謝你們一路以來的陪伴，讓我有勇氣去做最真實的自己，能夠勇敢且自信地站在這裡，將這本書獻給你們。」
粉絲勁讚林襄：太辣了
粉絲們都對林襄這本台版寫真集充滿期待和興奮，紛紛表示：「這本真的狠」、「封面就選第一張啦」、「太難選了」、「來個雙封面如何」、「我沒了」、「好香」、「即刻醒晒」、「太辣了啦…是要逼死誰」、「糟糕！流鼻血了」。
撰文：東方新地圖片來源：IG＠95_mizuki、莉奈文創官網