林襄台版寫真集出爐有隱藏版新造型 「胸狠」出擊疑洩春光

今年7月林襄推出了首部日本寫真集《薫-Kaoru-》，這本寫真集一推出便登上了銷售排行榜冠軍，而《薫-Kaoru-》的台版《襄水》也即將上架，林襄預告這次的台版寫真集比日版多出兩套隱藏版新造型，她更在社交網曬出了噴血封面照，惹來洩春光疑雲！

