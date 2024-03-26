林襄打破暴瘦傳聞 孖胸狠女神鬥騷逼爆上圍 玩拱橋畫面勁邪惡！
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台灣啦啦隊女神林襄自加盟味全龍啦啦隊「小龍女」後持續受到矚目！不過林襄早前被指愈來愈瘦，公開自己體重降至不到87磅。近日她聯同「小龍女」成員小珍奶接受網上節目訪問宣傳寫真時，其逼爆上圍再度成為焦點！
林襄小珍奶比堅尼上陣畫面勁胸狠！
林襄同小珍奶都以比堅尼上陣！為了宣傳寫真，接受主持人各種挑戰，一時玩「軟骨功」鬥拱橋，一時就要接受淋冰水，又大玩吹啤牌，每個畫面都幾乎展示兩位相當胸狠的一面，非常邪惡！網友睇到流鼻血！
林襄只有體重只有39.4公斤
26歲的林襄在台灣、香港、日本都擁有高人氣，除了作為啦啦隊的一員，她還涉足潮流和影視圈。然而，繁忙的工作排程似乎對她的健康造成了影響。去年，她曾透露自己的體重下降至41.1公斤（約90磅），而現在的體重更是創下了新低，跌至驚人的39.4公斤，看照片雖然腹肌清晰可見，但還瘦到見骨，令粉絲痛心，提醒她要注意身體健康，並建議她多吃一些，以免過於消瘦。
林襄坦言上圍縮水：穿內衣有點空空的
在最近的一次記者會上，林襄坦白自己因為體重下降而導致胸部縮水。「穿內衣有點空空的，沒有那麼滿。」林襄這樣形容自己的變化。儘管她目前沒有刻意增加體重，但她表示自己的飲食是正常的。不過，由於之前過度勞累，她一度嚴重至蕁麻疹復發，現在她計劃安排一些休假時間，以便獲得更多的休息。
林襄跳舞新片肋骨全開 網民：瘦成紙片人
林襄早前IG po出跳舞片，影片可見林襄因穿著露肚裝，跳舞時「肋骨全開」，令粉絲都大感心跳，認為女神太瘦「小力一點，我覺得妳快斷掉了」「可以多吃點嗎，腰窩都看到骨頭了」「瘦過頭了」「要好好照顾自己不要在瘦了」「襄襄太瘦了吧，要多吃東西，健康要緊」「減過頭了，骨頭都露出來，多吃一點，就怕妳變成紙片人」而林襄都有回應指自己無減啦。而早前林襄IG玩你問我答時，都有指自己最近暴瘦有跌1-2cup！
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圖片來源：YouTube圖片、ig＠95_mizuki、IG@95_mizuki