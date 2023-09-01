25歲林襄進軍日本拍電影 與21歲AKB48小粟有以決一高下
與「2萬年一遇美少女」決一高下
林襄人氣高企，曾獲邀出演不少電視節目及網絡節目，包括早前在J2播映的《自然系女子日本旅行》都有她的份，不過她至今都未試過拍劇集或電影。據台灣傳媒報道指，該電影以計劃開餐廳為主題，女主角是有「2萬年一遇美少女」稱號的AKB48成員小粟有以，而林襄則以客串身份出演該電影，將在電影中穿上和服，並講日文登場。 據悉，她客串的部分已拍攝完成，電影預計於2024年中上映。
故事參考林襄真實背景
今次拍攝原來與林襄的過往有關，早前她以餐飲業老闆身份，將日本精緻餐飲文化、潮流舞蹈與新興數位藝術等結合，透過日式餐酒館品牌SAKURA引入台灣。而該餐酒館合作的集團，每年都會製作一個無盈利的「夢想徵選」活動，今次將故事拍成電影，就是其中一個計劃。
林襄上衣裂開險走光
有一名球迷分享一段影片，女神林襄穿著「樂天女孩」的制服，露出纖幼的小蠻腰，與其他啦啦隊成員大跳應援曲「登峰造極」時。不過中途發生小插曲，林襄疑似跳得太賣力，上衣唔小心裂開，「南半球」更是若隱若現於觀眾眼前，但她仍敬業地繼續應援，直至舞蹈結束後，在旁成員孟潔及霖霖即刻發現，馬上幫忙林襄調整，事後亦在工作人員的帶領下先行退場調整。
網友大讚林襄相當專業
影片一出，唔少網友紛紛留言：「真的是這舞太用力襄無意的」、「能撐爆衣服的都是好女孩」、「身材太猛包不住」。另外，亦有網友大讚林襄相當專業，不慌不忙完成整個表演。另外，林襄今日亦晒出新一輪應援表演，今次嘅裝束就相對密實得多了！
林襄曾呻E奶太大：希望自己能小一點
25歲林襄擁有32E、23、33的火辣身形，經常被質疑上圍真假，因此她曾與樂天啦啦隊的隊友琳妲着住三點式泳衣，在浴缸度拍片回答網民問題，短片中林襄表示自己由小學六年班開始發育，更形容因為自己自細就有跑步，令上圍「反地心吸力」，琳妲更親自「落手落腳」驗證，並表示質感完全冇「加工」過，更反問：「到底誰說妳是假的？」林襄就回答係網民，更表示「甚至有想過要不要去拍X光！」
自爆曾想做縮胸手術
早前林襄在自家YouTube Channel中拍片教導各絲打們要如何保養胸部時，又爆出一句「希望自己能小一點，因為大的關係，大家的眼睛只專注在胸部上」， 林襄又指從小就因身材太突出，不時遭受惡言相對，「小時候曾被男同學笑是鮮奶凍，感到好自卑」，更指花了一段時間去學習同激凸上圍「和平相處」，她更直言曾計劃去做手術去解決這個人生負擔，此片一出引起網上熱討。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！