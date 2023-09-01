25歲林襄進軍日本拍電影 與21歲AKB48小粟有以決一高下

25歲台灣啦啦隊「樂天女孩」林襄，因擁有純真可愛的面孔和傲人的豐滿身材而廣受宅男喜愛，在Instagram坐擁170萬名粉絲追蹤的她更紅到去日本，曾經被日本傳媒封作「台灣第一美女」。近日有傳媒報道，林襄將正式進軍日本，並參與拍攝電影《夢叶えるプロジェクト》（暫譯︰實現夢想），與擔任女主角的21歲AKB48成員小粟有以決一高下。