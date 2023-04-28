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林襄自爆後悔臉上做手術 網民狠寸：早點做就不會遇到前男友

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台灣人氣啦啦隊員林襄憑天使臉孔和魔鬼身材成為新一代女神，頻頻接下不少廣告和代言，人氣急升。近日林襄就在社交平台自爆後悔曾在臉上動刀，有網民更留言笑指：「早點做就不會遇到前男友」，引起網民廣泛討論。

林襄自爆後悔臉上曾做1手術

近日人氣急升的林襄發文透露自己在三個月前接受了「全飛秒近視雷射」手術，更表示自己後悔做了手術：「我其實有後悔一點⋯⋯就是後悔⋯怎麼沒有早點做啦！」林襄更表示很喜歡自己現在的眼神感，覺得沒有近視後變得更加清爽、舒適。

林襄 近日人氣急升的林襄發文透露自己在三個月前接受了「全飛秒近視雷射」手術。
近日人氣急升的林襄發文透露自己在三個月前接受了「全飛秒近視雷射」手術。（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 林襄清純的面孔加上火辣身材令網民心動，獲封「純欲天花板」。
林襄清純的面孔加上火辣身材令網民心動，獲封「純欲天花板」。（圖片來源：[email protected]_mizuki）

網民笑指：早點做就不會遇到前男友

帖文一出，不少網民都以為林襄真的在臉上動了刀，得悉只是普通近視雷射手術後，大家都放下心頭大石。有網民笑指假如林襄早點做該手術，就不會遇到「孫生」前男友。不過亦有不少網民留言大讚林襄眼睛漂亮，連眼睫毛都好好睇！

林襄
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
林襄 林襄樣靚身材好，動唔動刀網民都好buy！
林襄樣靚身材好，動唔動刀網民都好buy！（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 網民都大讚林襄眼睛好靚，夠曬電！
網民都大讚林襄眼睛好靚，夠曬電！（圖片來源：[email protected]_mizuki）

曾與網紅孫生有過一段情 床事內幕一度鬧得沸沸揚揚

林襄曾與網紅Youtuber孫生在2020年有過一段情，在分手之後孫生曾經表示開心見到對方爆紅，但已經沒有勇氣把對方追回來，他更承認當年因為愛玩而曾經辜負過林襄。早前兩人更因為交往時的床事內幕而鬧得沸沸揚揚，孫生被爆料當年與林襄恩愛次數不多：「他（孫生）要懲罰其他女生，但是女朋友是唯一，要好好愛護，所以不跟妳恩愛」，就此林襄亦大方回應表示當時孫生跟自己說：「妳是愛人，愛人是拿來疼的」，間接承認傳聞。

林襄 林襄曾經與網紅Youtuber有過一段情，更因為床事內幕一度鬧得沸沸揚揚。
林襄曾經與網紅Youtuber有過一段情，更因為床事內幕一度鬧得沸沸揚揚。（圖片來源：[email protected]

林襄體驗整骨療程難忍大叫

近日《威廉沈歡樂送》最新一集播放了林襄與沈玉琳到整復所體驗整骨療程。沈玉琳為犒勞林襄辛苦工作，特意安排林襄整骨，畫面十分養眼。不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材，甚至令她的上圍更加突出。再加上整骨過程林襄難掩疼痛和害怕，以致不時大叫和情不自禁地發出聲音，令不少網民想入非非。不過搭檔沈玉琳似乎不受影響，甚至嫌棄林襄叫聲粗獷。然而節目中，林襄亦表示多次表示自己整骨時無法控制叫聲，更指整骨時發出的叫聲，令她「聽了都會覺得有點興奮的感覺」。其後林襄也表示整骨療程令她的背部疏通，減少酸痛感。

林襄 整骨 林襄 不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。
不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 整骨 林襄 不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。
不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 整骨 林襄 不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。
不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 整骨 林襄 不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。
不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 整骨 林襄 不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。
不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）

整骨師快速解開林襄內衣

其次，林襄也有嘗試趴在床上接受拔罐療程。整骨師為方便幫助林襄拔罐，在詢問後快速解開林襄內衣。期間搭檔沈玉琳也有開玩笑表示「可以這樣！我拜你為師」，林襄聽後十分無奈，但仍然全程笑臉面對鏡頭。

林襄 整骨師為方便幫助林襄拔罐，在詢問後快速解開林襄內衣。
整骨師為方便幫助林襄拔罐，在詢問後快速解開林襄內衣。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 整骨 林襄 搭檔沈玉琳也有開玩笑表示「可以這樣！我拜你為師」。
搭檔沈玉琳也有開玩笑表示「可以這樣！我拜你為師」。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 整骨 林襄 林襄聽後十分無奈，但仍然全程笑臉面對鏡頭。
林襄聽後十分無奈，但仍然全程笑臉面對鏡頭。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）
林襄 整骨師為方便幫助林襄拔罐，在詢問後快速解開林襄內衣。
整骨師為方便幫助林襄拔罐，在詢問後快速解開林襄內衣。（圖片來源：[email protected]威廉沈歡樂送）

網民直呼誘人

不少網民大讚節目「十分養眼」、「好開放又誘人」、「這集拍得好棒，效果滿滿」、「笑點真多，從頭笑到尾」。亦有網民認為林襄表現專業，表示「林襄真的是美麗大方又敬業」、「林襄真的配合的很高又有效果，不會隨便哭」、「林襄真的是一個什麼都敢做的女藝人了」。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_mizuki

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