林襄自爆後悔臉上做手術 網民狠寸：早點做就不會遇到前男友
林襄自爆後悔臉上曾做1手術
近日人氣急升的林襄發文透露自己在三個月前接受了「全飛秒近視雷射」手術，更表示自己後悔做了手術：「我其實有後悔一點⋯⋯就是後悔⋯怎麼沒有早點做啦！」林襄更表示很喜歡自己現在的眼神感，覺得沒有近視後變得更加清爽、舒適。
網民笑指：早點做就不會遇到前男友
帖文一出，不少網民都以為林襄真的在臉上動了刀，得悉只是普通近視雷射手術後，大家都放下心頭大石。有網民笑指假如林襄早點做該手術，就不會遇到「孫生」前男友。不過亦有不少網民留言大讚林襄眼睛漂亮，連眼睫毛都好好睇！
曾與網紅孫生有過一段情 床事內幕一度鬧得沸沸揚揚
林襄曾與網紅Youtuber孫生在2020年有過一段情，在分手之後孫生曾經表示開心見到對方爆紅，但已經沒有勇氣把對方追回來，他更承認當年因為愛玩而曾經辜負過林襄。早前兩人更因為交往時的床事內幕而鬧得沸沸揚揚，孫生被爆料當年與林襄恩愛次數不多：「他（孫生）要懲罰其他女生，但是女朋友是唯一，要好好愛護，所以不跟妳恩愛」，就此林襄亦大方回應表示當時孫生跟自己說：「妳是愛人，愛人是拿來疼的」，間接承認傳聞。
林襄體驗整骨療程難忍大叫
近日《威廉沈歡樂送》最新一集播放了林襄與沈玉琳到整復所體驗整骨療程。沈玉琳為犒勞林襄辛苦工作，特意安排林襄整骨，畫面十分養眼。不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材，甚至令她的上圍更加突出。再加上整骨過程林襄難掩疼痛和害怕，以致不時大叫和情不自禁地發出聲音，令不少網民想入非非。不過搭檔沈玉琳似乎不受影響，甚至嫌棄林襄叫聲粗獷。然而節目中，林襄亦表示多次表示自己整骨時無法控制叫聲，更指整骨時發出的叫聲，令她「聽了都會覺得有點興奮的感覺」。其後林襄也表示整骨療程令她的背部疏通，減少酸痛感。
整骨師快速解開林襄內衣
其次，林襄也有嘗試趴在床上接受拔罐療程。整骨師為方便幫助林襄拔罐，在詢問後快速解開林襄內衣。期間搭檔沈玉琳也有開玩笑表示「可以這樣！我拜你為師」，林襄聽後十分無奈，但仍然全程笑臉面對鏡頭。
網民直呼誘人
不少網民大讚節目「十分養眼」、「好開放又誘人」、「這集拍得好棒，效果滿滿」、「笑點真多，從頭笑到尾」。亦有網民認為林襄表現專業，表示「林襄真的是美麗大方又敬業」、「林襄真的配合的很高又有效果，不會隨便哭」、「林襄真的是一個什麼都敢做的女藝人了」。
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