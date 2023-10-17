林襄著肉色內衣行騷被狠批 親揭與馬傑森戀情極速玩完：我還是大家的女神
林襄僅著內衣行騷 用兩招防走光
林襄今次僅著肉色內衣和白色過膝絲襪上陣，為台灣設計師申子芹行Catwalk，她笑言是在「為藝術奉獻」，並透露事前已做好2招防走光措施，包括貼上胸貼，以及穿著肉色丁字褲：「該貼的都有貼，完全不擔心走光！」
網民狠批林襄「得罪造型師」
時裝週上林襄先是以剪影模式現身，再由兩位師妹雅涵和霖霖為她披上西裝外套。不過網民卻狠批林襄的造型太肉酸，更指她「得罪造型師」，有留言更叫林襄的化妝師「出來面對」，為此林襄的化妝師和經理人都先後發文，力挺林襄。
林襄化妝師：看見她成長超多
林襄的化妝師Sharon直言很心疼林襄經常捱批：「真的覺得襄每次工作前都超努力準備，每次上台前都胃痛肚子痛，我們處女座工作起來都超爆認真，很要求自己。然後她永遠都一直被嗆，一開始她會被影響到身心靈，到現在她已經能自己完全消化，這是我看見她成長超多的一部分，但每次看到那些留言謾罵，還是很心疼她。」
林襄經理人發千字文為林襄訴委屈
林襄的經理人莉奈更發出千字文，憶述林襄僅有三次的時裝表演都曾受過批評，前兩次都令林襄非常自責，覺得大家是為了罵她而一併攻擊品牌，而今次林襄除了努力再次消化情緒外，終於沒有像之前兩次一樣感到抱歉，認為是自己讓大家被罵。經理人又透露今次品牌原本想林襄以全裸剪影方式演出，而林襄也不排斥，認為到位就是好看的東西！但最終品牌跟藝人排練修正許多次後，才出爐了大家看到的版本。
林襄：只想做好我的工作與挑戰
林襄亦就此發文表示：「為了各種視覺效果傳達意念，我們排練修正許多次後，才出爐了大家看到的正式演出的版本。這次在網路上的一樣有各種評論，但我還是非常喜歡這次的時尚圈演出，很棒的作品、很厲害的品牌與設計師，覺得自己何德何能有榮幸參與。不管大家的評價如何，我只想做好我的工作與挑戰，體驗我想過得生活！」
林襄以6字爆與馬傑森關係
而在接受傳媒訪問時，林襄被問到同棒球員馬傑森的戀情，她就大爆：「沒什麼聯絡了，都是你們害的啦！」但未有透露分手細節，只在之後再強調兩人已沒什麼聯絡：「我們就是朋友，我還是大家的女神！」林襄自今年8月被爆與細4歲的棒球員馬傑森熱戀，結果戀情曝光未光兩個月已玩完，被指「見光死」。
因工作太忙一度暴瘦 直呼「好累」
此外林襄早前自爆因為工作太忙而一度暴瘦，她強調有好好照顧自己，而公司也給了她更多休息時間：「最近大家都說我氣色好了很多，甚至胖了1公斤，現在體重是42公斤。」但她在IG限時動態中卻直呼「好累」，令不少網民都大表心疼。
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