林襄首度來港派心冧粉絲霍哥都嚟埋集郵 公開擇偶條件+大讚港男「呢樣嘢」
林襄首度來港派心冧粉絲
林襄今日在朗豪坊一間品牌店擔任一日店長，一出場就用廣東話向在場粉絲們打招呼。見到咁多粉絲們到場支持自己，林襄都非常識做，大派心心冧粉絲，仲話冇諗過自己係香港人氣咁旺，表示好開心可以與一班香港襄民見面。
微辣集郵高手霍哥亦有現身，原本他混入Fans群跟林襄大合照，最後霍哥成功爭取和林襄單獨合照，更使出古惑的手令人誤會。
霍哥也不忘找林襄一起拍片，更表演了一個魔術結對方觀看，結果林襄全程沒有看霍哥，而是望鏡頭。霍哥寫道：「演個魔術比大家睇#發神經 #magic #林襄 #無法拆解」。
婉拒ERROR金錢攻勢
早前ERROR隊長肥仔接受訪問時，表示自己與隊友193都非常欣賞林襄，希望可以邀請對方拍MV，更不惜使出金錢攻勢希望能夠打動林襄。林襄就回應指兩人唔需要用金錢打動自己，用誠意打動自己便可。林襄又笑指有聽說ERROR成員們本身性格搞笑，自己亦很喜歡幽默風趣的人。
公開擇偶條件 自爆最鐘意劉德華
當被問到擇偶條件時，林襄就坦言自己喜歡有上進心、讓自己可以崇拜的男生，而且希望對方有能夠讓自己學習的地方；外形方面就比較喜歡長頭髮，帶點鬍渣的「狼狽風」男生，至於圈中男藝人之中就最喜歡劉德華。
大讚港男比台男Man
此外，當被問到香港和台灣男生的分別時，林襄就表示香港男生比較有自己的想法，事業心也比較強，比起台灣男生更加有男子氣概，而台灣男生就比較會撒嬌。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！