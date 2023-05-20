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林襄首度來港派心冧粉絲霍哥都嚟埋集郵 公開擇偶條件+大讚港男「呢樣嘢」

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人氣爆燈台灣的啦啦隊成員林襄首度訪港，今日（20日）現身旺角出席品牌活動，吸引大批粉絲擠得現場水洩不通。林襄一出場不但大派心心冧粉絲，又大方分享自己嘅擇偶條件，仲大讚港男某方面比台灣男生優秀添！

林襄首度來港派心冧粉絲

林襄今日在朗豪坊一間品牌店擔任一日店長，一出場就用廣東話向在場粉絲們打招呼。見到咁多粉絲們到場支持自己，林襄都非常識做，大派心心冧粉絲，仲話冇諗過自己係香港人氣咁旺，表示好開心可以與一班香港襄民見面。

林襄 林襄今日為BBG朗豪坊店擔任一日店長
林襄今日為BBG朗豪坊店擔任一日店長（圖片來源：大會提供）
林襄 雖然打扮密實，但仲有甜美笑容搭救
雖然打扮密實，但仲有甜美笑容搭救（圖片來源：大會提供）
林襄 大派心心冧粉絲
大派心心冧粉絲（圖片來源：大會提供）

微辣集郵高手霍哥亦有現身，原本他混入Fans群跟林襄大合照，最後霍哥成功爭取和林襄單獨合照，更使出古惑的手令人誤會。

林襄 呢張相大家見唔見到焦點。
呢張相大家見唔見到焦點。（圖片來源：Viu1 HK截圖）
林襄 霍哥係嚟集郵。
霍哥係嚟集郵。（圖片來源：Viu1 HK截圖）
林襄 幾咁開心。
幾咁開心。（圖片來源：Viu1 HK截圖）
林襄 成功獨照！
成功獨照！（圖片來源：Viu1 HK截圖）

霍哥也不忘找林襄一起拍片，更表演了一個魔術結對方觀看，結果林襄全程沒有看霍哥，而是望鏡頭。霍哥寫道：「演個魔術比大家睇#發神經 #magic #林襄 #無法拆解」。

林襄 霍哥變魔術。
霍哥變魔術。（圖片來源：[email protected]_224）
林襄 冇理過霍哥。
冇理過霍哥。（圖片來源：[email protected]_224）
林襄 最後有派心心。
最後有派心心。（圖片來源：[email protected]_224）

婉拒ERROR金錢攻勢

早前ERROR隊長肥仔接受訪問時，表示自己與隊友193都非常欣賞林襄，希望可以邀請對方拍MV，更不惜使出金錢攻勢希望能夠打動林襄。林襄就回應指兩人唔需要用金錢打動自己，用誠意打動自己便可。林襄又笑指有聽說ERROR成員們本身性格搞笑，自己亦很喜歡幽默風趣的人。

林襄 ERROR隊長肥仔同193都睇中林襄，想邀請對方拍MV！
ERROR隊長肥仔同193都睇中林襄，想邀請對方拍MV！（圖片來源：[email protected]

公開擇偶條件 自爆最鐘意劉德華

當被問到擇偶條件時，林襄就坦言自己喜歡有上進心、讓自己可以崇拜的男生，而且希望對方有能夠讓自己學習的地方；外形方面就比較喜歡長頭髮，帶點鬍渣的「狼狽風」男生，至於圈中男藝人之中就最喜歡劉德華。

林襄 林襄仲話外表唔重要，自己唔會用外表評斷一個人
林襄仲話外表唔重要，自己唔會用外表評斷一個人（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 林襄仲自爆最鐘意劉德華
林襄仲自爆最鐘意劉德華（圖片來源：[email protected]_mizuki）

大讚港男比台男Man

此外，當被問到香港和台灣男生的分別時，林襄就表示香港男生比較有自己的想法，事業心也比較強，比起台灣男生更加有男子氣概，而台灣男生就比較會撒嬌。

林襄 林襄大讚港男夠man
林襄大讚港男夠man（圖片來源：[email protected]_mizuki）
林襄 冧死一班香港粉絲啦！
冧死一班香港粉絲啦！（圖片來源：[email protected]_mizuki）

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圖片來源：大會提供、[email protected][email protected]_mizuki

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