林襄IG爆震撼彈 「啦啦隊女神」宣布離隊感謝粉絲支持

26歲台灣人氣「啦啦隊女神」林襄，因擁有魔鬼S形身材而廣受網民歡迎，經常在社交網站大派福利，人氣爆燈！近日有傳她將離開所屬的樂天女孩震驚全網，林襄在IG公開在樂天女孩的歷年片段圖集，感謝所有支持她的粉絲。