林襄IG爆震撼彈 「啦啦隊女神」宣布離隊感謝粉絲支持
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26歲台灣人氣「啦啦隊女神」林襄，因擁有魔鬼S形身材而廣受網民歡迎，經常在社交網站大派福利，人氣爆燈！近日有傳她將離開所屬的樂天女孩震驚全網，林襄在IG公開在樂天女孩的歷年片段圖集，感謝所有支持她的粉絲。
樂天女孩官方宣布人氣成員林襄離隊
樂天女孩的官方消息一出，立即在社交媒體上引起了廣泛的討論。樂天表示，在今年與林襄及張語芯的經紀團隊洽談合約時，2位成員都提出了各自的未來規劃，而公司對此表示瞭高度的尊重，並在正式的公告中貼出了林襄及張語芯的相片，並附上「Thank You」的字樣，表達了對2位成員的感謝之情，並祝福她們未來一切順利。
林襄聯同「人氣甜心」張語芯一同離開
林襄於2021年入團，短短時間內就擁有了極高的人氣，火速成為台灣「啦啦隊女神」，粉絲遍佈全球。而與她同時離開的還有34歲張語芯，她於2015年加入樂天女孩，一直是隊內的「人氣甜心」。
林襄IG感謝網民支持
林襄在Instagram上貼出了自己在樂天女孩的歷年片段圖集，並寫道：「謝謝 @rakuten_girls 也謝謝不管在哪個階段默默支持我的你們！」這段話充滿了感情，也反映出林襄對於過去幾年在樂天女孩的時光充滿了感激和不捨。
樂天女孩迎接新成員
在告別了林襄和張語芯之後，樂天女孩也迎來了新的氣象。球團宣布，將有4名新成員加入，她們是梔梔、Mika、Dora、丘薆。這4位新成員中，前3人都有豐富的啦啦隊應援經驗，而Dora更是曾獲得網路媒體「心目中最驚豔新女孩」票選的冠軍。她們將在3月31日的樂天桃猿主場開幕戰中首次亮相，為球隊加油應援。這次的團員異動無疑為樂天女孩帶來了新的挑戰與機遇，粉絲們也將期待新成員能夠帶來新的活力。而對於林襄和張語芯的未來，大家都抱著滿滿的祝福。
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圖片來源：IG@95_mizuki、IG@yuxin_1107、IG@rakuten_girls